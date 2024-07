Cet appareil à 20 euros guérit les piqûres d'insectes - il fait un malheur sur Amazon

Alors que l'été arrive enfin, les moustiques et autres insectes piqueurs sont de retour ! Heureusement, il existe un petit appareil à moins de 20 euros qui permet de soulager les piqûres en quelques secondes.

Les vacances d'été approchent à grands pas. Vous allez probablement profiter des journées ensoleillées à la plage, organiser des barbecues ou encore passer de longues soirées à l'extérieur. Un programme réjouissant, mais qui peut rapidement être gâché par des piqûres d'insectes ou d'animaux marins. D'autant plus que, l'été, les hordes de moustiques sont de sortie et n'attendent qu'une chose : se ruer sur le moindre morceau de chair qui dépasse pour se régaler de votre sang.

Résultat : malgré tous les produits anti-moustiques du monde, vous vous retrouvez rapidement à gratter une dizaine de piqûres réparties sur votre corps, quitte à risquer de violentes inflammations. Pour peu que vous soyez quelqu'un avec un terrain allergique, ces piqûres peuvent engendrer des gonflements et d'autres douleurs désagréables qui peuvent durer plusieurs semaines – on exagère à peine !

Mais il existe sur Amazon un petit accessoire permettant d'éliminer ces désagréments sans aucun produit chimique. Il s'agit du guérisseur de piqûres d'insectes de Beurer, qui fait actuellement fureur sur les réseaux sociaux. Sa petite taille lui permet de se glisser facilement dans une poche ou dans un sac afin de vous accompagner partout. Un indispensable, en particulier pour les personnes réactives !

Le guérisseur de piqûres d'insectes de Beurer permet de soulager rapidement les démangeaisons et les douleurs grâce à la chaleur, ce qui accélère alors le processus de guérison. Il est efficace pour les piqûres et les morsures d'insectes comme les moustiques, les guêpes, les abeilles et les fourmis.

L'utilisation est un jeu d'enfant : il suffit de mettre l'appareil en marche et de placer la plaque chauffante en céramique sur la piqûre. En appuyant sur un bouton, vous choisissez entre une durée d'action de trois ou six secondes. La durée la plus courte convient surtout aux peaux sensibles. Lorsque le traitement est terminé, un signal sonore retentit.

Ce gadget coûte 25 euros, mais il est trouvable sur Amazon à moins de 20 en promotion. Un format réduit est également en vente pour la somme de 19 euros. Il existe également un modèle plus onéreux avec lumière activable. Grâce à elle, vous trouverez facilement le point de piqûre, même dans l'obscurité. Notons que ce traitement est sans produits chimiques et convient donc aux femmes enceintes et aux enfants. Et inutile d'uriner sur la plaie pour la guérir, cette technique ne fonctionne pas, ce n'est qu'une légende !