Faut-il laisser votre chien ou votre chat dormir avec vous dans le lit ?

Vous hésitez à laisser votre animal de compagnie dormir avec vous ? Découvrez quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique, ainsi que les précautions à prendre.

Il est là, dans votre lit, les quatre pattes en l'air, la moustache frétillante, la babine détendue, le regard charmeur. Tous les soirs, c'est la même chose ! Votre boule de poils tente de vous amadouer pour se glisser dans votre lit. Rassurez-vous, vous êtes loin d'être le seul ! Des études montrent que sur les 90 millions de ménages européens qui possèdent au moins un animal de compagnie, 45 % des chiens et 60 % des chats sont autorisés à monter sur le lit, tandis que 18 % des chiens et 30 % des chats dorment même avec leur maître sous les couvertures.

S'il peut être agréable et relaxant de partager ses nuits avec son animal de compagnie, ce choix n'est pas sans risque et dépend en réalité d'un certain nombre de facteurs, dont votre mode de vie, votre santé et votre relation avec votre compagnon. Alors, faut-il le laisser dans votre chambre ? Quel est l'impact sur la qualité de votre sommeil ?

Tout d'abord, dormir avec votre chat ou votre chien renforce vos liens. Eh oui, votre petit animal adore dormir tout contre vous, et c'est réciproque. Cela procure un effet apaisant et rassurant, ainsi qu'un sentiment de sécurité qui peut être bénéfique pour votre sommeil, surtout si vous vivez seul. D'ailleurs, le ronronnement du chat est connu pour avoir un effet bénéfique sur l'organisme. Il permet de dissiper le stress et de faciliter l'endormissement.

Toutefois, cette présence peut perturber votre sommeil. Les mouvements de votre compagnon peuvent vous gêner, surtout s'il s'agit d'un chien de taille imposante – bien qu'un lit spacieux puisse régler le problème. Rappelons également que le chat possède un rythme de vie différent du nôtre, qui le rend particulièrement actif la nuit. Et c'est sans compter les problèmes de ronflements...

Il ne faut également pas sous-estimer les risques de contamination, car vos animaux de compagnie amènent parfois des hôtes indésirables dans vos maisons, tels que des puces, des tiques ou des vers. Cela peut entraîner des cas de toxoplasmose, de maladie des griffes du chat, de maladie de Lyme ou encore de teigne.

Bref, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le mieux est de faire ce qui est le plus confortable pour vous. Veillez seulement à vous assurer que votre animal est bien traité contre les parasites et à vérifier que les vaccinations sont à jour. Pensez également à faire des toilettages et des brossages réguliers, et à changer régulièrement vos draps.