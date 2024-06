Cette pratique pourtant courante est strictement interdite - et elle peut vous coûter très cher

Même si tout le monde ou presque le fait régulièrement, cette pratique est strictement interdite par la loi. Et les amendes comme les sanctions pour les contrevenants sont particulièrement sévères.

Avec l'arrivée des beaux jours, beaucoup d'entre nous ressentent l'envie de donner un coup de propre à notre voiture. L'idée de sortir le tuyau d'arrosage et l'éponge pour laver son véhicule devant chez soi peut sembler séduisante. Cependant, ce geste apparemment anodin est en réalité interdit par la loi, et les conséquences peuvent être sévères.

En effet, selon l'article 99-3 du Règlement sanitaire de la majorité des départements en France, il est strictement interdit de laver sa voiture sur la voie publique (donc dans la rue e sur les parkings), dans les parcs et jardins publics, et même sur les berges, les ports et les quais. Cette interdiction peut sembler surprenante, mais elle vise avant tout à protéger l'environnement. L'eau utilisée pour le lavage de la voiture, souvent mélangée à des produits chimiques, des résidus d'hydrocarbures et d'huiles, peut s'infiltrer dans le sol et polluer les nappes phréatiques. En outre, l'eau de lavage qui s'écoule sur la voie publique peut contenir des contaminants nuisibles pour les plantes, les animaux et les humains.

Si vous enfreignez cette règle, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros. Pire encore, si les déversements d'eaux usées provenant de votre lavage causent une pollution avérée, les sanctions peuvent grimper à 75 000 euros d'amende et jusqu'à deux ans de prison. Des conséquences lourdes pour un simple nettoyage de voiture !

© pairhandmade-123RF

Pour rester dans la légalité, vous pouvez opter pour un lavage à sec chez vous. Des produits nettoyants spécifiquement conçus permettent de nettoyer votre voiture sans utiliser une seule goutte d'eau. Non seulement c'est légal, mais c'est aussi une excellente manière de préserver les ressources en eau, particulièrement précieuses en période de chaleur intense. Autre technique : utiliser des produits écologiques. Respectueux de l'environnement, ils permettent de laver votre voiture sans craindre de polluer.

Mais la meilleure solution consiste à nettoyer votre voiture dans un station de lavage. Ces installations sont équipées de systèmes de récupération et de traitement des eaux usées, garantissant que l'eau utilisée pour laver votre véhicule est correctement traitée avant d'être rejetée. Elles disposent d'outils spécialisés (nettoyeur haute pression, aspirateur, etc.), proposent diverses formules (lavage automatique au manuel, produits écologiques), et vous évitent les corvées annexes comme les branchements et le rangement. Bref, même si l'envie de laver votre voiture dans la rue devant chez vous ou sur un parking est tentante, abstenez-vous !