Cette opération bancaire très courante va devenir gratuite - et beaucoup plus sécurisée

Bonne nouvelle pour les habitants de l'Union Européenne, un nouveau règlement va leur faciliter la vie, en rendant une opération bancaire courante plus rapide, plus sûre et, surtout, totalement gratuite.

Bien qu'on n'y pense pas forcément, les services bancaires sont parmi ceux qu'on utilise le plus au quotidien. À l'ère du numérique, de nombreuses opérations autrefois longues et complexes sont devenues beaucoup plus rapides et nettement plus simples. C'est le cas des virements, qui s'effectuent directement depuis l'espace en ligne de sa banque et qui ne prennent que quelques jours. Et pour les situations urgentes, il y a les virements instantanés, qui s'effectuent en à peine quelques secondes ! Seul inconvénient, les banques appliquent souvent des frais, ce qui ne les rend pas très populaires.

Mais les choses vont prochainement changer, grâce au règlement européen n° 2024/886 du 13 mars 2024, qui vise à démocratiser les virements instantanés au sein de la zone euro, en imposant de nouvelles obligations aux prestataires de services de paiement comme les banques. Et cette nouvelle règlementation se montre particulièrement favorable aux consommateurs, puisqu'elle va rendre les virements instantanés non seulement gratuits, mais également plus sécurisés.

D'une part, ce nouveau règlement oblige toutes les banques qui offrent déjà un service de virements « classiques » à proposer un service de virements instantanés à leurs clients, disponible 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, qui permet donc l'envoi et la réception de fonds en quelques secondes seulement. D'autre part, cette règlementation impose que les frais facturés par les banques pour l'utilisation des virements instantanés ne soient pas supérieurs à ceux des virements de même type. Comme les virements classiques sont gratuits dans la plupart des banques, les virements instantanés le deviendront donc également.

© valery_potapova-Adobe Stock

De plus, afin de réduire le risque d'erreurs et de fraudes, le règlement impose la mise en place d'un service de vérification du bénéficiaire avant l'exécution du virement. Au moment de la saisie des coordonnées bancaires et du nom du destinataire du paiement, la banque du payeur devra vérifier la concordance de ces informations auprès de la banque du bénéficiaire. En cas de différence, la banque de l'émetteur du paiement devra en informer son client avant de lui proposer d'exécuter le virement, afin de lui éviter d'envoyer les fonds sur un compte erroné ou frauduleux. Et bonne nouvelle; ce service de vérification sera obligatoirement fournit à titre gratuit à tous les utilisateurs.

Ces nouvelles règles, bénéfiques pour les clients mais lourdes à mettre en place pour les banques, vont prendre un peu de temps à entrer en vigueur. Pour les banques et tous les prestataires de services de paiement, situés dans un État membre de l'Union Européenne dont la monnaie est l'euro, ces nouvelles dispositions devront être appliquées au plus tard le 9 janvier 2025. Une échéance certes un peu lointaine, mais qui arrivera plus vite qu'on ne le pense et permettra à tout un chacun d'utiliser les virements instantanés de façon gratuite et sécurisée.