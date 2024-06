Voici les 7 plantes et arbustes à tailler absolument en juin pour avoir un beau jardin cet été

Il est grand temps de tailler vos plantes et vos arbustes en ce mois de juin ! C'est le meilleur moyen de leur assurer une belle croissance et d'avoir un beau jardin fleuri cet été.

Le mois de juin marque une période cruciale pour l'entretien de votre jardin. Avec la saison de croissance en plein essor, il est essentiel de savoir quelles plantes et arbustes tailler pour favoriser leur santé et leur beauté. Voici une liste de sept plantes à tailler en juin pour garantir leur développement optimal.

Célèbre pour son parfum enivrant, le lilas doit être taillé dès que ses fleurs se fanent en juin. Cette taille maintient l'arbuste en bonne santé et stimule une croissance vigoureuse. Enlevez le bois mort et les tiges croisées pour créer une forme naturelle et aérée. Prenez votre temps et inspectez régulièrement votre travail pour de meilleurs résultats.

Avec ses grandes fleurs spectaculaires, le magnolia nécessite une taille après sa floraison de printemps. En juin, taillez légèrement pour enlever les branches mortes ou malades. Cela donne à la plante le temps de se remettre avant les mois froids.

© whitestar1955-123RF

La viorne est appréciée pour ses fleurs parfumées et délicates qui fleurissent au printemps. Après la floraison, généralement vers mai ou juin, il est temps de procéder à une taille légère. Retirez les tiges mortes, malades ou faibles améliore la santé de la plante. Pour les variétés produisant des baies, laissez les fleurs fanées sur place pour assurer la fructification plus tard dans l'année.

Avec ses fleurs blanches, l'amélanchier est un arbuste attractif pour les oiseaux et les pollinisateurs et il est bien adapté aux petits jardins grâce à sa taille compacte. Une fois la floraison terminée en juin, taillez les branches indésirables, mortes ou endommagées. Cela permet de stimuler une nouvelle croissance vigoureuse.

Réputé pour ses fleurs colorées, le weigela doit être taillé immédiatement après la floraison, vers mai ou juin. Cette taille encourage une floraison abondante l'année suivante. Enlevez les tiges mortes ou malades en les coupant à la base.

La clématite du Montana, cette plante grimpante aux fleurs roses, doit être taillée après la floraison printanière. Enlevez les tiges emmêlées ou ligneuses, en coupant juste au-dessus d'un nœud de feuille. Si une taille drastique est nécessaire, prenez des boutures de sécurité avant de couper sévèrement pour rajeunir la plante.

Avec ses fleurs éclatantes de printemps, le berbéris doit être taillé après la floraison. En juin, coupez les longues tiges fouettées et les branches mortes. Portez des gants de jardinage robustes pour éviter les épines. Une taille alternée légère et lourde permet de conserver des tiges fleuries pour la production de baies à l'automne.

En revanche, il n'est pas recommandé de tailler des rosiers à la fin du printemps ou pendant l'été. Il est préférable d'attendre l'automne ou l'hiver, une fois que le rosier est de retour en dormance.

La taille de ces plantes en juin favorise leur croissance saine et vigoureuse. Utilisez des outils adaptés, avec des lames bien aiguisées pour éviter d'endommager la plante, taillez avec précaution et respectez les spécificités de chaque variété, notamment la règle du tiers : ne retirer pas plus d'un tiers d'une plante pour éviter de la stresser. Un jardin bien entretenu en juin promet des mois de beauté et de floraison abondante.