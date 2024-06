Faut-il dormir avec ses chaussettes ? La question qui divise sur les réseaux sociaux

C'est une question qui divise fortement : faut-il oui ou non dormir avec ses chaussettes la nuit ? Quels en sont les bénéfices ? Y a-t-il des risques ? Voici la réponse.

Un débat fait actuellement rage sur les réseaux sociaux – en particulier sur TikTok –, opposant férocement deux camps : faut-il ou non dormir avec ses chaussettes la nuit ? Chaque internaute y va de son expérience ou de ses conseils. Certaines vidéos dépassent même les 100 000 vues sur le réseau social chinois ! Tuel'amour pour certains, véritable nécessité pour les frileux, le débat divise jusque dans la communauté scientifique. Alors, qu'en est-il ?

Plusieurs études ont prouvé que nous nous endormons plus vite avec des chaussettes. En effet, elles réchauffent les pieds, permettant de dilater les vaisseaux sanguins, favorisant ainsi une meilleure circulation sanguine et refroidissant le corps – c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. C'est ce refroidissement qui indique au cerveau qu'il est temps de se coucher. D'après l'étude de deux chercheurs coréens, ceux qui portent des chaussettes mettent en moyenne sept minutes de moins à s'endormir que les autres. De plus, c'est par les extrémités – les mains et les pieds donc – que s'évacuent les excès de chaleur. Ainsi, si jamais vous avez trop chaud au moment d'aller au lit, votre corps évacuera les excès par cette voie. Sans compter que c'est particulièrement utile pour les personnes ayant des problèmes de circulation, comme celles atteintes par la maladie de Raynaud.

Cependant, cette pratique n'est pas sans inconvénients, notamment au niveau de l'hygiène. Porter des chaussettes pendant une période prolongée, surtout la nuit, peut favoriser la prolifération de bactéries et de champignons. Les pieds étant enfermés dans un environnement chaud et humide, cela crée un terreau fertile pour des infections telles que le pied d'athlète ou les mycoses.

Et ça, c'est quand il s'agit de chaussettes propres ! Un vendeur de matelas britannique a analysé des échantillons prélevés sur des chaussettes portées dans la journée et a découvert la présence de bactéries que l'on trouve habituellement sur le sol, sur les paillassons ou dans les excréments de cafards. Elles peuvent provoquer des éruptions cutanées, des maladies urinaires et respiratoires et même des pneumonies chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Enfin, notons que des chaussettes trop serrées peuvent entraver la circulation sanguine, provoquant un inconfort et potentiellement des problèmes de santé à long terme.

Aussi, dormir avec des chaussettes représente des avantages indéniables, mais il faut prendre quelques précautions. Il faut impérativement enfiler des bas propres et peu serrés. Évitez les chaussettes en matière synthétique pour privilégier celles en fibres naturelles, comme le coton ou le cachemire. Fermez les yeux, et laissez-vous porter !