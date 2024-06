"Adieu la climatisation : cet appareil de Lidl à seulement 30 euros rafraîchit les pièces et ne nécessite pas d'installation"

Inutile de dépenser une fortune dans un climatiseur pour supporter la chaleur de l'été : Lidl vend en ce moment un petit appareil malin qui rafraîchit les pièces pour une somme dérisoire !

Quand l'été bat son plein et que les températures grimpent, rester au frais devient une priorité. Beaucoup se tournent vers la climatisation, mais ce n'est pas toujours la solution la plus économique ou écologique. Et, une fois de plus, Lidl propose une solution ingénieuse avec un appareil particulièrement abordable qui devrait connaître un grand succès dans les prochaines semaines.

Il s'agit en effet d'un rafraîchisseur d'air de bureau signé SilverCrest, la marque maison de Lidl qui promet de faire baisser la température des pièces sans nécessiter d'installation compliquée, et sans nuire à l'environnement, contrairement aux climatiseurs classiques. Mais son principal atout reste son prix : seulement 29,99 euros ! Disponible en magasin, il est vendu au même tarif sur le site de Lidl, mais il faut prévoir 3,99 euros de plus pour les frais de port. Malgré cela, le rapport qualité/prix reste excellent.

Ce rafraîchisseur se distingue par son design élégant et moderne, avec une finition blanche qui s'intègre facilement dans n'importe quelle pièce. Compact et léger, il pèse seulement 780 grammes et mesure 16 cm de long, 12,6 cm de large et 23,9 cm de haut. Ces dimensions réduites permettent de le transporter facilement et de le placer où bon vous semble, que ce soit sur votre bureau, une table de nuit ou même dans la cuisine. Surtout, il est très simple d'emploi. Avec une puissance de 10 W et trois niveaux de vitesse, il s'adapte facilement à vos besoins. Il dispose aussi d'une fonction d'oscillation pour diffuser l'air frais de manière uniforme dans toute la pièce.

© Silvercrest-Lidl

L'une des grandes forces de ce refroidisseur est sa capacité à refroidir et à humidifier l'air en utilisant simplement de l'eau. Pas besoin de produits chimiques ! Vous remplissez le réservoir d'eau amovible de 450 ml, et vous pouvez profiter de jusqu'à 6 heures de fraîcheur. Si vous avez besoin de plus de fraîcheur, vous pouvez ajouter des glaçons pour un effet rafraîchissant encore plus intense. De plus, l'appareil est équipé d'une fonction de nébulisation, qui ajoute de l'humidité à l'air, une caractéristique particulièrement appréciable dans les environnements secs.

L'appareil fonctionne en étant branché sur le secteur grâce à un câble de 150 cm, suffisamment long pour vous permettre de le placer où vous le souhaitez. La minuterie intégrée vous permet de programmer l'arrêt, ce qui est pratique pour économiser de l'énergie, surtout si vous l'utilisez la nuit. Il est muni de six boutons tactiles pour contrôler la puissance, la vitesse, l'oscillation, le brouillard, la minuterie et même une Led qui produit une lumière Led d'ambiance, avec ses sept couleurs !

En comparaison d'autres solutions sur le marché, comme les systèmes Dyson qui coûtent plusieurs centaines d'euros, le rafraîchisseur d'air de Lidl est une véritable aubaine. Pour moins de 30 euros, vous obtenez un appareil performant, facile à utiliser et sans installation nécessaire. C'est une solution parfaite pour ceux qui cherchent à rester au frais sans se ruiner.