On sait pourquoi aucun squelette n'a été retrouvé dans l'épave du Titanic

Plus d'un siècle après son naufrage dramatique, le Titanic fascine encore, en gardant de nombreux mystères. Mais on sait aujourd'hui pourquoi on n'a jamais retrouvé de restes humains dans l'épave du paquebot.

Le Titanic, ce gigantesque paquebot de luxe qui a sombré en 1912, continue de fasciner le monde entier. Plus de 1 500 personnes ont perdu la vie dans ce naufrage tragique, l'un des plus meurtriers de l'histoire moderne. Pourtant, malgré les nombreuses explorations de l'épave, aucun squelette n'a jamais été retrouvé parmi les débris du navire. Mais pourquoi ?

Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre l'environnement extrême dans lequel repose le Titanic. L'épave se trouve à environ 3 800 m dans l'océan Atlantique. À cette profondeur, les conditions sont très différentes de celles que nous connaissons en surface. L'eau est extrêmement froide, la pression est énorme et il n'y a aucune lumière. Ces facteurs jouent un rôle crucial dans la décomposition des restes humains.

Les os humains, comme ceux de tous les vertébrés, sont principalement composés de carbonate de calcium. Or, l'eau de mer à cette profondeur est sous-saturée en carbonate de calcium. La chimie de l'eau empêche ainsi les os de se conserver. Robert Ballard, l'explorateur qui a découvert l'épave en 1985, explique que cette sous-saturation conduit à la dissolution progressive des os. Ainsi, ce n'est pas à cause des courants marins ou des charognards que les squelettes ont disparu, mais à cause de la composition chimique de l'eau.

© Sasa Kadrijevic - Adobe Stock

En plus de cela, les bactéries présentes dans les fonds marins jouent également un rôle important. Ces micro-organismes décomposent les restes organiques, y compris les os, en extrayant les nutriments nécessaires à leur survie. Avec le temps, ces bactéries ont complètement décomposé les os des victimes du Titanic. C'est pourquoi, malgré les nombreuses expéditions, aucun squelette n'a été jamais retrouvé.

Cette question des restes humains a récemment été remise sur le devant de la scène avec une nouvelle expédition prévue pour remonter la radio du Titanic, utilisée pour envoyer les messages de détresse la nuit du naufrage. Une mission controversée car elle implique de découper des parties de l'épave, ce qui pourrait potentiellement révéler des restes humains. Certains archéologues estiment qu'il est possible que des fragments de restes humains soient encore présents, même après plus d'un siècle au fond de l'océan.

Cependant, les représentants de la société R.M.S. Titanic, en charge de l'expédition, affirment que les restes humains auraient déjà été découverts lors des précédentes plongées si tant est qu'ils existent encore. Ils soutiennent que leur approche respecte le site en tant que cimetière sous-marin.

La manière dont nous devons traiter ce site historique et les restes des victimes demeure une question sensible et complexe. Doit-on continuer à explorer l'épave pour préserver des objets historiques ou laisser les morts reposer en paix ? Cette question éthique reste ouverte, et chaque nouvelle expédition soulève des débats passionnés.