Voici pourquoi les agents de bord vous disent bonjour quand vous montez dans l'avion - et ce n'est pas par politesse !

Ce n'est pas par simple politesse que le personnel de bord vous salue quand vous montez dans un avion ! Voici ce qu'une hôtesse révèle sur les véritables raisons de cet accueil.

Lorsque vous montez à bord d'un avion, il est fort probable que vous soyez accueilli par un sourire chaleureux et un "bonjour" de la part des agents de bord. Vous pourriez penser que c'est simplement une marque de politesse et un moyen de vous mettre à l'aise. Pourtant, cette salutation a une signification bien plus profonde et stratégique.

Rania, une hôtesse de l'air travaillant pour la compagnie aérienne Wizz Air, a révélé dans une interview que ce geste apparemment anodin sert en réalité un but essentiel pour la sécurité du vol. En échangeant quelques mots avec chaque passager, les agents de bord effectuent un premier filtrage crucial. Ils sont formés pour évaluer l'état mental et physique de chaque personne qui monte à bord. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'un passager malade ou ivre peut représenter un risque significatif pour la sécurité en vol.

En effet, un passager en état d'ébriété ou qui ne se sent pas bien peut causer des perturbations et compliquer les opérations en cas d'urgence. Les agents de bord doivent donc être capables d'identifier rapidement ceux qui pourraient poser problème. Par exemple, un passager visiblement paniqué ou trop agité peut nécessiter une attention particulière, voire une intervention avant même le décollage.

Mais il y a une autre raison pour laquelle les agents de bord vous saluent : ils cherchent également à repérer des passagers qui pourraient être d'une grande aide en cas de besoin. Les critères sont assez spécifiques : ils recherchent des personnes qui voyagent seules, sans problèmes de mobilité, qui parlent anglais (ou la langue locale du vol) et qui semblent assez en forme pour ouvrir une porte de secours si nécessaire. Ces passagers, mentalement et physiquement robustes, peuvent devenir des alliés précieux pour l'équipage en cas d'urgence.

Cette procédure montre à quel point la sécurité est une priorité absolue pour les compagnies aériennes. Chaque vol implique une série de vérifications et de préparations minutieuses, et la sélection des passagers potentiellement utiles fait partie de ce processus. Les agents de bord, souvent perçus uniquement comme des personnes assurant le confort des passagers, jouent un rôle bien plus crucial. Leur formation leur permet de gérer des situations d'urgence avec calme et efficacité, et le simple fait de vous dire bonjour fait partie de cette préparation.

La prochaine fois que vous monterez à bord d'un avion et que vous recevrez un accueil chaleureux, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de courtoisie. Derrière chaque sourire et chaque "bonjour" se cache une évaluation rapide mais importante de votre état, destinée à assurer que tout le monde à bord est en sécurité et que le vol se déroule sans incident majeur.