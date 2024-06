Ces applis gratuites bloquent les démarcheurs téléphoniques sur votre smartphone

Vous en avez assez de recevoir des appels pour des offres commerciales sur votre smartphone ? Ces applis gratuites empêcheront les démarcheurs de vous importuner et de vous harceler.

Le démarchage téléphonique est un véritable fléau des temps modernes. Et puisque vous êtes joignable partout, tout le temps avec votre smartphone, les centres d'appels de sociétés à la recherche de nouveaux clients ne se privent pas pour vous solliciter à tout bout de champ. Leur raccrocher au nez ou les supplier de vous oublier ne suffit malheureusement pas à endiguer le phénomène. Les applis Téléphone installées par défaut sur les smartphones, notamment chez Google et Samsung, font ce qu'elles peuvent pour éviter que vous ne soyez dérangé mais elles présentent encore certaines limites et nombres d'appels indésirables parviennent à passer à travers les mailles du filet. Plusieurs solutions existent néanmoins pour retrouver un peu de sérénité.

Pour commencer, le premier réflexe consiste à vous inscrire sur la plateforme Bloctel (gratuite). Votre numéro est ainsi censé ne plus être joignable pour le démarchage téléphonique. C'est un bon début mais malheureusement insuffisant puisque de nombreux démarcheurs parviennent à contourner cette mesure. Le mieux consiste donc à agir directement sur le smartphone. Pour cela, il existe des applis gratuites, simples à utiliser et très efficaces à installer sur votre mobile Android ou votre iPhone.

Orange Téléphone, disponible sur iOS et Android et développée par l'opérateur Orange, se charge de faire le tri des appels reçus. Cette appli gratuite détecte ainsi les spams et le démarchage en s'appuyant sur une base de données régulièrement mise à jour. Sur Android, elle se substitue à l'appli téléphone Téléphone par défaut, ce qui peut être perturbant. Sur iOS, il faut mettre à jour manuellement et régulièrement sa base de données stockée sur l'appareil en raison de restrictions imposées par Apple. Orange Téléphone permet également de constituer une liste noire de numéros indésirables. Mais sur ce terrain, nous lui préférons deux autres applications bien plus pratiques et pertinentes.

© Tom Merton/Caia Image-Adobe Stock

Sur Android, c'est l'appli Filtre d'appel qui se montre le plus efficace. En effet, depuis le début de l'année, les démarcheurs téléphoniques doivent se plier à la législation leur imposant d'utiliser une liste de préfixes prédéfinis pour les numéros de téléphone utilisés pour vous joindre. Ils doivent impérativement commencer par ces quatre chiffres : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949. Partant de là, l'appli gratuite Filtre d'appel permet de créer une liste noire comprenant tous ces préfixes, quels que soient les six chiffres suivant qui composent l'intégralité du numéro. À noter que Filtre d'appel ne se substitue pas à l'appli Téléphone utilisée par défaut sur le mobile Android.

Sur iOS, nous vous recommandons l'appli gratuite Begone fonctionne sur le même principe et permet de bloquer des plages entières de numéros commençant par les indicatifs cités ci-dessus. Enfin, Begone ne remplace pas non plus l'appli Téléphone de l'iPhone.

Ces trois applis constituent déjà un excellent moyen de vous épargner la perte de temps occasionnée par les appels indésirables. Malheureusement, elles ont aussi leur limites. La technique du spoofing qui consiste à usurper un vrai numéro de téléphone pour vous contacter, commence à prendre de l'ampleur. Avec le spoofing, n'importe quel escroc peut vous contacter avec un numéro valide et se faire passer pour l'un de vos contacts (votre conseiller bancaire, votre assureur, etc.). Une technique dont pourrait bien venir à bout l'intelligence artificielle en répondant à votre place et en détectant dans la conversation les signes d'un appel frauduleux. Mais pour cela, il faudra encore patienter un peu.