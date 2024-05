Ce symbole figure sur tous les produits alimentaires - mais peu de gens connaissent sa signification

Sur chaque paquet de denrées alimentaires, de boisson ou même de produit cosmétique, on trouve un petit symbole placé juste à côté du poids ou du volume. Mais que signifie-t-il réellement ?

Les emballages des produits, notamment pour la nourriture, contiennent de nombreuses informations. Ils indiquent par exemple les ingrédients, les informations nutritionnelles, les dates de péremption et les données de lot. Si vous regardez de près, vous remarquerez parfois un petit ℮ inscrit directement derrière la quantité du produit. C'est le cas pour toutes les denrées alimentaires et les boissons, mais aussi pour les cosmétiques et les produits de nettoyage. Nous sommes tellement habitués à le voir qu'à force, nous n'y prêtons plus attention. Peut-être même ne l'aviez-vous jamais remarqué. Vous regarderez, la prochaine fois que vous attraperez un paquet de pâtes ! Mais que signifie ce petit symbole ?

Tout d'abord, mettons les choses au clair. Non, le signe ℮ apposé sur les emballages à côté de la contenance ne signifie pas, comme beaucoup le pensent, "environ" ou "estimated". Officiellement, c'est même tout le contraire. Il n'indique absolument pas que la quantité du produit a été estimée. En réalité, il s'agit du symbole de la Communauté Économique Européenne (CEE). Il indique que le poids et le volume ont été mesurés conformément aux règles de l'Union européenne, à l'aide d'instruments respectant les exigences de la législation de l'UE, et donc que les informations inscrites sur les préemballages sont correctes. Et ça a intérêt à être le cas, car les autorités procèdent à des contrôles.

Afin de garantir que la quantité affichée est correcte, les emballages portant le symbole ℮ doivent donc respecter les règles suivantes :

La quantité moyenne de produit conditionné dans des emballages provenant du même lot doit être égale ou supérieure à la quantité indiquée sur l'emballage ;

La quantité nominale se rapporte uniquement au produit : elle ne comprend pas l'emballage ni les matériaux utilisés pour protéger le produit, le manipuler – comme le bâton d'une sucette –, le conserver ou aider à l'utiliser – un plateau de service par exemple ;

Seule une proportion limitée des produits préemballés issus d'un même lot peut contenir une quantité de produit inférieure à celle indiquée sur l'emballage. C'est ce qu'on appelle l'"erreur maximale tolérée".

Selon le poids du produit, cette marge d'erreur peut être fixe ou proportionnelle. Ainsi, de 5 à 50 g ou ml, l'erreur tolérée est de 9 %, de 4,5 ou ml pour les produits 50 à 100 g ou ml, de 9 g ou ml pour ceux de 200 à 300 g ou ml, de 3 % pour ceux de 300 à 500 g ou ml, etc. Ainsi, un paquet de farine affichant un poids de 1 kilo net – sans l'emballage – doit contenir au minimum 985 grammes –soit une erreur tolérée de 15 grammes – pour être conforme à la réglementation. Notons que les petits conditionnements bénéficient d'une tolérance plus importante étant donné leur difficulté de remplissage. Après, cela n'empêche pas quelques erreurs...