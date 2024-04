Vous ne conservez pas le pain comme ça, n'est-ce pas ? C'est l'erreur courante qui fait moisir et sécher le pain

Pour éviter de gaspiller le pain, il faut le conserver dans de bonnes conditions. Voici les secrets pour garder un pain croustillant et moelleux.

Plus de 95 % des Français consomment du pain. Mais le gaspillage de pain représente 4.5kg par an et par habitant. Pour une famille de 4 personnes c'est donc presque 20 kilos de pain que nous jetons chaque année. Et cela représente 65 euros. Une dépense inutile et du gâchis.

Le problème c'est que le pain est souvent confronté à des problèmes de moisissure ou de dessèchement. Cependant, il est possible d'agir soi-même pour éviter ces problèmes. La raison la plus courante pour laquelle le pain est jeté est qu'il moisit. Lorsque le pain est stocké dans un endroit sombre et humide, il se gâte plus facilement. Par exemple, dans une boîte à pain placée dans un endroit chaud, la moisissure peut commencer à se développer plus rapidement. Beaucoup de gens conservent également leur pain dans le réfrigérateur, bien que cela ne soit pas conseillé. Dans le réfrigérateur, la texture du pain en pâtit. Le pain peut s'émietter et se dessécher.

Alors comment conserver le pain le plus longtemps possible ? Déjà, il faut savoir acheter la bonne quantité de pain par rapport à la consommation, ce qui évitera d'en avoir trop. Mais ensuite il faut faire attention aux conditions de conservation. Le pain tranché se conserve le mieux à température ambiante dans son emballage en plastique. Les baguettes et les petits pains sèchent plus rapidement que le pain tranché. Ils devraient être conservées dans leur propre sac en papier ou enveloppés dans un torchon

Comment savoir si le pain est encore bon ? La meilleure façon d'examiner le pain est de le faire sensoriellement : regarder, sentir et goûter. Si aucune moisissure n'est visible, que le pain semble encore moelleux et sent frais et bon, il est souvent possible de le consommer. Même si une date était indiquée sur son emballage. Et sachez qu'un pain un peu sec est encore tout à fait comestible. Le pain sec peut être grillé ou rapidement chauffé au micro-ondes pour améliorer sa texture. Le pain sec convient par exemple pour faire des croûtons ou de la chapelure.

Si vous n'arrivez pas à consommer tout le pain que vous avez acheté, il est conseillé de le congeler. La conservation du pain au congélateur dépend du type de pain, de son humidité et du fait que du pain ait déjà été retiré du sac. Le pain frais acheté en magasin et congelé peut ainsi se conserver en bon état pendant des mois dans le congélateur.