Vous risquez une mauvaise surprise sur votre facture d'électricité si vous avez pris cette option tarifaire

Attention si vous avez choisi cette option tarifaire sur votre contrat d'électricité : vous risquez de payer bien plus cher que prévu et de regretter votre choix.

Depuis deux ans maintenant, le coût de l'énergie a explosé partout dans le monde, et la France n'échappe pas au phénomène,. Si les prix du gaz ont atteint des sommets vertigineux, ceux de l'électricité ne sont pas non plus épargnés. Un temps limitée par le mécanisme du bouclier tarifaire, mis en place par le Gouvernement au plus fort de la crise énergétique, la hausse des prix de l'électricité pour les particuliers reprend de plus belle et va frapper de plein fouet de nombreux ménages au pouvoir d'achat déjà fortement érodé par l'inflation galopante et la stagnation des salaires.

En effet, depuis le 1er février 2024, les tarifs réglementés de l'électricité en France, commercialisés par le principal producteur et fournisseur français EDF, ont été révisés et les augmentations sont pour le moins conséquentes. Se voulant rassurant, le Gouvernement avait annoncé des hausses limitées à 10 % au maximum de la facture globale des Français. Malheureusement, cette promesse ne sera pas tenue pour tous les usagers et certains vont subir des augmentations bien plus importantes.

Comme l'indique EDF sur une page de son site Web, si les clients abonnés aux options Base et Heures Creuses verront bien les hausses contenues (de justesse) à 10 % maximum, ceux ayant souscrit à l'option Tempo vont en revanche subir une augmentation moyenne de 14,2 % du montant de leur facture et risquent même de payer davantage en fonction de leur profil de consommation énergétique. De nombreux foyers sont concernés, le nombre d'abonnés à cette option étant passé de 200 000 à 500 000 en 2023 !

L'option Tempo applique en effet des prix différenciés par kWh selon l'heure de la journée, sur le même principe que l'option Heures Creuses, mais également en fonction des jours de l'année, avec trois tranches tarifaires distinctes, Bleu, Blanc et Rouge, allant de la moins cher à la plus onéreuse. Et selon la grille tarifaire pour 2024 publiée par EDF, les hausses de prix du kWh sur ces tranches s'annoncent salées : pour les tarifs Heures Creuses de trois tranches, ce sont des augmentations de 22,73 %, 19,26 % et 18,07 % du prix du kWh par rapport à août 2023 qui attendent les clients !

Certes, l'option Tempo se veut vertueuse, à la fois pour les individus et pour la collectivité. Mais pour en profiter vraiment, et faire de réelles économies, il faut pouvoir décaler ou annuler ses consommations, en évitant absolument d'utiliser des appareils électriques les jours Rouge, où le tarif est trois supérieur à celui de l'option de base. Ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment de ceux qui se chauffent et qui cuisinent à l'électricité et qui n'ont pas le choix en hiver, quand les températures baissent. D'autant que les abonnés ne sont parfois avertis d'un jour Rouge que la veille, sans pouvoir l'anticiper !

L'option Tempo est donc à choisir en parfaite connaissance de cause. Afin d'éviter les mauvaises surprises, prenez le temps de consulter la grille tarifaire 2024 d'EDF et d'analyser votre consommation au cours de la journée et de l'année, afin de revenir à l'option Base si vous n'êtes pas en mesure de caler vos usages sur les plages les moins coûteuses de l'option Tempo.