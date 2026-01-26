Avec la KB5078127, Microsoft répare sa mise à jour catastrophique de janvier pour Windows

Après plusieurs rustines de misère diffusées en urgence, Microsoft promet de réparer le Patch Tuesday de janvier qui a semé le désordre dans Windows 11 avec une nouvelle la mise à jour KB5078127. La fin du chaos ?

Microsoft a démarré la nouvelle année de façon chaotique, et le mois de janvier risque de figurer au chapitre noir des annales de la société. Ainsi, le Patch Tuesday déployé le 13 janvier – la grande mise à jour mensuelle de Microsoft – aurait dû renforcer la sécurité et la stabilité de Windows en corrigeant plus d'une centaine de vulnérabilités, dont au moins une exploitée activement par des attaquants dans la nature. Mais très vite, cette première mise à jour d'entretien de 2026 s'est transformée en un cauchemar pour de nombreux utilisateurs.

Après installation, notamment de la version KB5074109 pour Windows 11, les premiers rapports ont fait état d'ordinateurs incapables de s'éteindre normalement, bloqués dans des états hybrides ou même incapables de redémarrer correctement, forçant parfois les utilisateurs à des restaurations manuelles. Des authentifications à distance échouaient, des sessions Bureau à distance étaient interrompues et certains appareils refusaient tout simplement de sortir de la veille.

Ce désordre a mis en évidence un problème profond : une mise à jour censée améliorer le système avait introduit des régressions, des situations où une correction créée un nouveau problème ou aggrave un précédent. Cette situation, suffisamment grave, a poussé Microsoft à interrompre son calendrier normal de mises à jour.

Mise à jour de janvier 2026 : des correctifs déployés en urgence

Face aux remontées de bugs, Microsoft a recours à ce que l'on appelle des mises à jour "hors cycle" ou out-of-band : des correctifs publiés en dehors du calendrier mensuel habituel (voir notre article).

La première tentative de réparation — sortie autour du 17 janvier — visait à résoudre certains dysfonctionnements critiques, notamment ceux liés aux connexions à distance et aux problèmes d'arrêt. Cependant, cette rustine s'est révélée insuffisante et, pire encore, elle a déclenché à son tour de nouveaux soucis. Des applications, en particulier des programmes accédant à des fichiers stockés dans des services comme OneDrive ou Dropbox, ont commencé à devenir non réactives ou à afficher des erreurs inattendues.

Parmi ces programmes, le client classique d'Outlook a été particulièrement touché : lorsque les fichiers de données (PST) étaient hébergés dans le nuage, l'application pouvait se figer au démarrage, refuser de répondre ou même perdre des éléments envoyés. Certains utilisateurs ont dû désinstaller les mises à jour problématiques pour retrouver un système fonctionnel, ce qui revenait à sacrifier des correctifs de sécurité récents. Là encore, Microsoft a tenté de régler le problème

Cette succession de correctifs précipités a clairement donné l'impression d'une réaction en urgence, révélatrice de tensions au sein du processus de validation des mises à jour et de difficultés à maintenir la stabilité d'un système aussi complexe que Windows.

Windows KB5078127 : une mise à jour pour tout réparer

Pour remettre un peu d'ordre dans ce capharnaüm, le 24 janvier, Microsoft a finalement publié la mise à jour KB5078127 pour les éditions Windows 11 versions 24H2 et 25H2, avec un déploiement qui s'étend aussi à d'autres branches de Windows 11 et même à certaines versions de Windows 10. Cette mise à jour, elle aussi hors cycle et disponible via Windows Update, est dite cumulative : elle intègre non seulement tous les correctifs de sécurité du Patch Tuesday, mais aussi les modifications de la première rustine d'urgence, et promet enfin de corriger les problèmes majeurs non résolus jusque-là.

© CCM

Elle s'adresse surtout aux utilisateurs qui ont subi des applications gelées ou non réactives lors de l'accès à des fichiers depuis des services de stockage en ligne (cloud) et aux utilisateurs d'Outlook qui voyaient leur client de messagerie bloqué dans plusieurs scénarios. Concrètement, après l'installation, ces programmes doivent redevenir utilisables normalement, et la stabilité générale du système vise à être retrouvée.

Microsoft précise que la mise à jour devrait s'installer automatiquement via Windows Update pour les appareils déjà affectés par les correctifs antérieurs. Toutefois, pour certains administrateurs ou utilisateurs avancés, il reste possible de la télécharger manuellement via le catalogue de mises à jour de Microsoft.

Mises à jour Microsoft : un manque de qualité qui inquiète

Ce qui est frappant dans cette séquence d'événements, c'est que trois correctifs majeurs ont été nécessaires en l'espace d'une dizaine de jours pour réparer une mise à jour mensuelle. Un tel enchaînement est inhabituel pour Microsoft et pose des questions sur les mécanismes internes de contrôle qualité, surtout pour un système utilisé par des centaines de millions de personnes dans le monde.

Les réactions de la communauté, relayées sur des forums techniques, oscillent entre soulagement mitigé et frustration. Pour certains, la stabilité reste fragile, car même si les bugs les plus évidents sont désormais corrigés, d'autres problèmes moins répandus continuent d'être signalés, allant de comportements inattendus dans l'explorateur de fichiers à des conflits avec certains pilotes ou configurations matérielles.

Sur le plan de la sécurité, Microsoft rappelle l'importance de maintenir un système à jour, mais cette mésaventure est une piqûre de rappel : la mise à jour d'un système d'exploitation, aussi indispensable soit-elle, n'est jamais anodine, et l'équilibre entre protection et stabilité est délicat.

Cette série de mises à jour aura probablement des répercussions durables sur la manière dont Microsoft gère ses cycles de maintenance et la confiance que lui accordent ses utilisateurs. Encore une fois, et au risque de nous répéter, il serait grand temps se concentre sur la qualité et la fiabilité de son système au lieu d'ajouter sans cesse des fonctions que personne n'a demandée. En attendant, Windows 11 restera dans l'histoire informatique comme un produit mal fini en chantier permanent qui ternit tout un écosystème en donnant à certains l'envie d'aller voir ailleurs.