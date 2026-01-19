Microsoft corrige des bugs de la mise à jour de janvier 2026 de Windows 11

Une fois de plus, Microsoft doit corriger en urgence des bugs introduits dans Windows 11 par un Patch Tuesday, la fameuse mise à jour mensuelle censée justement corriger des problèmes. De quoi entacher encore la réputation d'un système déjà mal en point.

On dit souvent que l'histoire se répète. Et c'est malheureusement le cas pour Windows 11. qui enchaine les problèmes au fil de ses mises à jour depuis son lancement.

Le deuxième mardi de chaque mois, Microsoft publie une série de mises à jour pour Windows et ses autres produits, destinées à corriger des failles de sécurité et divers problèmes : c'est le fameux Patch Tuesday. La première édition de 2026, déployée le 13 janvier, a ainsi corrigé quelque 114 vulnérabilités, dont au moins trois étaient classées critiques ou déjà activement exploitées par des pirates. Un nombre toujours impressionnant et qui reste inquiétant quand on songe que Microsoft découvre sans cesse des "trous" dans un système censé être finalisé et sécurisé…

Concrètement, le Patch Tuesday de janvier 2026 prend la forme de mises à jour spécifiques pour les différentes versions de Windows, chacune estampillée d'une référence KBXXXXXXX accompagnée de modifications et de notes particulières.

Windows 11 25H2 (KB5074109)

Windows 11 23H2 (KB5073455)

Windows 10 avec le programme ESU (KB5073724)

Windows Server 2025 (KB5073379)

Windows Server 2023 (KB5073450)

Dans ses notes officielles, Microsoft ne mentionnait pas de nouvelles fonctions visibles pour l'utilisateur : tous les changements apportés visaient des éléments internes du système. En clair, il s'agit essentiellement de mises à jour d'entretien principalement destinées à renforcer la sécurité du système contre des attaques potentielles et de colmater des failles déjà utilisées par des acteurs malveillants.

Seulement voilà, comme c'est le cas depuis plusieurs années, la mise à jour pour Windows 11 a introduit de nouveaux problèmes.

Patch Tuesday de janvier 2026 : des PC qui refusent de s'éteindre ou de se connecter

Peu de temps après le déploiement des mises à jour, de nombreux utilisateurs ont commencé à signaler un comportement anormal : certains ordinateurs sous Windows 11 version 23H2 ne peuvent plus s'éteindre ou entrer en veille prolongée (hibernation) après l'installation du patch.

Selon Microsoft, ce problème concerne plus particulièrement les systèmes utilisant le mode Secure Launch, une protection qui utilise la virtualisation pour s'assurer que le démarrage du système n'a pas été compromis. Sur ces machines, lorsqu'on demande l'arrêt ou l'hibernation, le PC redémarre ou reste bloqué au lieu de s'arrêter.

L'éditeur a reconnu le problème assez vite, précisant que le bug était limité à cette configuration spécifique et que les versions grand public comme Windows 11 Home ou Pro 24H2 et 25H2 n'étaient que rarement affectées par ce comportement.

Un second problème signalé après le Patch Tuesday de janvier concerne l'accès à distance via Remote Desktop Protocol (RDP), y compris pour des sessions vers des environnements cloud comme Azure Virtual Desktop ou Microsoft 365 Cloud PC. Dans plusieurs cas, après installation de la mise à jour KB5074109, la demande d'identifiants échoue immédiatement et la connexion ne peut pas s'établir.

Ce bug se manifeste sur différentes versions de Windows 11 ainsi que sur certaines versions de Windows 10 et des éditions serveur, en empêchant des utilisateurs et administrateurs de se connecter à distance à leurs machines ou à des espaces de travail virtuels. Un problème très gênant en entreprise.

Ce n'est pas une panne générale de Remote Desktop, mais une sorte de rupture au moment où l'application Windows tente de valider les informations d'identification. Des solutions de contournement ont été suggérées, comme utiliser la version web de l'outil ou un client Remote Desktop classique, mais rien ne remplace une connexion fluide depuis l'application de base.

Patch Tuesday de janvier 2026 : des correctifs publiés en urgence

Devant ces difficultés touchant des usages essentiels, Microsoft a décidé de publier dès le 17 janvier des mises à jour d'urgence dites "out-of-band" (hors des cycles habituels).

Ces correctifs incluent notamment :

KB5077744 pour Windows 11 versions 25H2 et 24H2, qui rétablit le processus d'authentification pour les connexions à distance affectées par la mise à jour du 13 janvier ;

KB5077797 pour Windows 11 version 23H2, qui corrige à la fois les échecs d'authentification lors des connexions distantes et la régression du comportement à l'arrêt ou en hibernation.

Ces nouvelles mises à jour cumulatives contiennent non seulement les correctifs ciblés, mais aussi les correctifs de sécurité initiaux de janvier. Elles sont distribuées via Windows Update, Microsoft Update Catalog, ainsi que d'autres canaux de distribution gérés par les administrateurs.

Microsoft a également fourni des versions adaptées pour certains environnements Windows 10 et Windows Server confrontés à des problèmes de connexion à distance.

Notons que l'un des bugs introduits par le Patch Tuesday n'est pas encore résolu avec ces correctifs d'urgence : l'application Outlook Classic, utilisée par ceux qui gèrent leurs courriels avec des comptes POP traditionnels, continue de se bloquer ou de planter au lancement. Microsoft a confirmé ce problème et indique qu'il est encore en cours d'investigation.

Les utilisateurs de comptes plus modernes, notamment ceux reposant sur les services en ligne de Microsoft, ne sont pas affectés par ce dysfonctionnement particulier. Mais pour les nostalgiques ou les professionnels qui se reposent sur des profils POP, l'ombre d'un autre correctif plane encore.

Que vous ayez ou pas installé le dernier Patch Tuesday sur votre PC, vous avez tout intérêt à vérifier dans Windows Update la disponibilité des mises à jour hors bande et à les appliquer rapidement. Microsoft continue de surveiller les retours des utilisateurs après le déploiement des correctifs urgents. À ce stade, les bugs les plus visibles semblent avoir des solutions officielles, mais l'entreprise reste attentive à d'éventuelles autres régressions ou comportements imprévus qui pourraient nécessiter de nouveaux ajustements dans les semaines à venir.

Patch Tuesday de janvier 2026 : un très mauvais signal pour l'avenir de Windows

Certes, comme Microsoft le souligne, les problèmes introduits par le Patch Tuesday de janvier ne concernent pas tous les utilisateurs, d'autant qu'ils sont moins fréquents avec les édition Famille et Pro ‑ nous ne les avons d'ailleurs pas rencontrés sur nos différents PC mis à jour. Mais ils prouvent encore une fois que l'éditeur manque cruellement de sérieux dans ses contrôles de qualité comme dans ses finitions. Ce énième épisode vient encore entacher la très mauvaise réputation de Windows 11 qui accumule les bugs et les malfaçons depuis sa sortie en 2021.

Comme nous le répétons depuis des mois, il serait grand temps que Microsoft revoie ses processus et finalise vraiment ce système maudit qui s'est transformé en chantier permanent au lieu d'ajouter des fonctions IA que personne n'a demandées : les utilisateurs veulent juste un Windows stable et fiable, sans gadget inutile et sans nouveau problème à chaque mise à jour. Si Microsoft continue sur cette mauvaise voie, il ne sera pas étonnant de voir de plus en plus de gens se tourner vers Linux, et notamment vers des distributions comme Zorin OS qui connaît curieusement un succès croissant depuis quelques mois, plus exactement depuis la fin de service officielle de Windows 10. À bon entendeur…