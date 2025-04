Windows 11 KB5055627 : une mise à jour réparatrice et pleine d'IA

Microsoft déploie en ce moment une mise à jour facultative pour Windows 11. Au programme, des corrections de bugs, des nouveautés IA pour les PC Copilot+ et quelques améliorations pour tous les autres.

Depuis le 25 avril, Microsoft déploie une mise à jour optionnelle pour Windows 111 24H2. Estampillée KB5055627, cette nouvelle version vient réparer plusieurs bugs récents, dont un problème handicapant qui frappait de nombreux utilisateurs, tout en apportant des améliorations et même quelques nouveautés.

Windows 11 KB5055627 : la fin d'un bug très gênant

Parmi les correctifs les plus attendus de la mise à jour KB5055627 figure la résolution d'un problème critique ayant entraîné de nombreux écrans bleus de la mort (BSOD), identifiés par le code d'erreur SECURE_KERNEL_ERROR. Ce dysfonctionnement, survenu après les mises à jour de mars et d'avril 2025 (notamment lors du Patch Tuesday du 8 avril), perturbait gravement la stabilité de Windows 11, provoquant des redémarrages intempestifs et, dans certains cas, empêchant complètement l'accès au système. Microsoft a confirmé que ce bug affectait principalement les systèmes x64 lors de certaines opérations de mise à jour ou d'authentification sécurisée. Grâce à la mise à jour 24H2, ce problème est désormais corrigé, améliorant la fiabilité globale du système.

Outre ce correctif majeur, KB5055627 s'attaque à plusieurs autres bugs affectant l'utilisatation au quotidien. La mise à jour règle un problème où les icônes de la barre des tâches restaient soulignées après la fermeture des applications, et corrige des dysfonctionnements dans l'Explorateur de fichiers, notamment l'affichage de chemins vides dans la barre d'adresse ou l'ouverture anormale du menu contextuel. De plus, des anomalies concernant Windows Hello ont été corrigées : certains utilisateurs rencontraient des échecs de connexion après une réinitialisation de leur PC.

Le correctif améliore aussi la gestion de la mise à l'échelle du texte et de l'affichage, particulièrement dans les fenêtres de dialogue de l'Explorateur de fichiers, garantissant une meilleure accessibilité pour les utilisateurs ayant modifié la taille du texte. Enfin, plusieurs problèmes spécifiques liés à la détection des cartes graphiques externes, aux performances de Hyper-V Manager, et aux gestes tactiles sur le menu Démarrer ont également été résolus. À noter également : les raccourcis d'applications créés sur le bureau retrouveront désormais un arrière-plan transparent, corrigeant ainsi un défaut esthétique survenu dans les versions précédentes.

Windows 11 KB5055627 : des nouveautés IA pour les PC Copilot+

Mais KB5055627 ne se contente pas de réparations : la mise à jour apporte aussi plusieurs nouveautés. La principale concerne les nouveaux PC estampillés Copilot+, dotés de processeurs NPU (Neural Processing Unit) spécialisés dans le traitement d'algorithmes d'intelligence artificielle. Avec, au premier rang des fonctions phares le fameux Recall. Innovant mais très décrié (voir notre article), cet outil IA prend automatiquement des instantanés de l'écran à intervalles réguliers et utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour analyser et indexer ces informations. L'objectif est de permettre une recherche contextuelle "intelligente" : il suffit de formuler une demande en langage naturel pour retrouver un fichier, un site Web consulté ou une image vue des jours, voire des semaines auparavant.

Toutefois, cette fonction suscite des débats autour de la protection de la vie privée. Recall n'est pas déployé dans l'Union européenne pour le moment et nécessite un changement de région vers les États-Unis ou d'autres pays pour être activé.

Autre nouveauté introduite avec Copilot+ : Click to Do, un système d'actions rapides accessible par raccourcis clavier (Windows + clic ou Windows + Q). Cette fonction contextuelle propose, par exemple, de supprimer l'arrière-plan d'une image ou d'effacer des éléments directement via Paint ou l'application Photos.

Enfin, la recherche Windows bénéficie également d'une mise à niveau grâce à l'intelligence artificielle : elle est désormais capable d'interpréter les requêtes approximatives, sans nécessiter la connaissance exacte du nom du fichier ou du paramètre recherché. Cette recherche sémantique fonctionne même hors ligne grâce au NPU des processeurs IA.

Windows 11 KB5055627 : des améliorations pour tous les utilisateurs

Fort heureusement, la mise à jour KB5055627 ne se limite pas aux PC de dernière génération. Tous les utilisateurs de Windows 11 profitent de quelques améliorations mineures, mais toujours appréciables.

L'Explorateur de fichiers devient plus efficace avec une extraction de fichiers ZIP désormais 5 à 10 % plus rapide. La mise à l'échelle du texte a été corrigée, garantissant une meilleure cohérence visuelle dans les fenêtres et boîtes de dialogue, y compris pour les utilisateurs ayant personnalisé l'accessibilité.

La section Accueil de l'Explorateur intègre désormais de manière native les fichiers issus de Microsoft 365 pour les entreprises et les organisations, simplifiant l'accès aux documents collaboratifs, bien que cette intégration ne puisse être désactivée.

Parmi les autres nouveautés notables, la fonction Mobile connecté (Phone Link) devient accessible directement depuis le menu Démarrer. Elle affiche appels récents, SMS, photos et notifications en provenance d'un smartphone connecté, sans nécessiter l'ouverture de l'application dédiée du même nom.

Enfin, côté accessibilité, le Narrateur évolue avec la possibilité de visualiser un historique des contenus lus et de copier les transcriptions en direct, offrant ainsi de nouveaux outils d'assistance aux utilisateurs malvoyants ou aux professionnels ayant besoin de révisions rapides.

Windows 11 KB5055627 : une installation facultative

La mise à jour KB5055627 est proposée comme une mise à jour facultative via Windows Update. Les utilisateurs qui ont opté pour l'option des mises à jour optionnelles peuvent l'installer manuellement en cliquant sur le bouton Télécharger et installer. Ceux qui préfèrent attendre recevront ces améliorations de manière automatique lors du prochain Patch Tuesday, prévu le 13 mai 2025.

En parallèle, Microsoft a publié les fichiers d'installation autonomes (.msu) sur son Catalogue Microsoft Update, permettant aux utilisateurs expérimentés d'installer la mise à jour manuellement. Dans tous els cas, il ne reste qu'à espérer que cette nouvelle version n'apporte pas de nouveaux bugs. Microsoft déclare n'avoir trouvé aucun problème pour le moment, mais les dégâts causés par les dernières mises à jour incitent à la prudence…