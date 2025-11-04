Voici la façon la plus sûre de stocker des données personnelles sur un PC (le truc des connaisseurs)

Pour régler un gros problème technique, il faut parfais réinitialiser entièrement un PC, en effaçant tout son contenu. Mais une précaution toute simple peut vous éviter de perdre toutes vos données personnelles.

De nos jours, Windows est devenu beaucoup plus stable et facile à utiliser qu'aux débuts de l'informatique grand public. Bien que le système de Microsoft ne soit pas parfait, il est plus rare de devoir le réinstaller complètement pour résoudre un problème, et même quand c'est le cas, il est souvent possible de conserver ses applications et ses fichiers.

Souvent, mais pas toujours, et il est parfois nécessaire d'effectuer une réinitialisation totale du PC ou une "installation fraîche" de Windows pour surmonter certains dysfonctionnements. Et dans ce cas de figure, il faut malheureusement formater le disque dur ou le SSD de son ordinateur, et dire adieu aux précieuses données qui se trouvaient dessus.

Ce n'est cependant pas inévitable, et une petite précaution facile à mettre en œuvre peut vous permettre de conserver tous vos fichiers (documents, vidéos, musique, etc.) même en cas de réinstallation complète du système. C'était une habitude courante des utilisateurs de PC qui s'est un peu perdue avec le temps : le partitionnement du stockage.

© CCM

Le principe est simple : il s'agit de diviser l'espace de stockage de votre ordinateur (disque dur ou SSD) en plusieurs parties, qui peuvent communiquer entre elles (échanger des fichiers) et être nettoyée (formatée) individuellement. C'est un peu comme si vous sépariez un box de stockage en deux parties, en montant une cloison munie d'une porte : vous pouvez toujours transférer des objets d'une partie à l'autre, mais également nettoyer l'une des pièces sans toucher à l'autre.

Pas d'inquiétude, le partitionnement est une opération simple, qui ne prend que quelques minutes et ne nécessite aucun matériel ou logiciel particulier. Par ailleurs, la marche à suivre est exactement la même tant sur Windows 10 que sur Windows 11, et vous pouvez vous reporter à notre guide pratique, détaillant toutes les étapes pour partitionner le disque de votre PC avec de nombreuses captures d'écran.

Une fois la manipulation réalisée, vous disposerez alors d'une nouvelle partition sur votre espace de stockage, à laquelle vous pouvez accéder via l'Explorateur de fichiers, comme s'il s'agissait d'un SSD supplémentaire, d'un disque externe ou d'un clé USB. Vous pourrez y créer des dossiers, des sous-dossiers, y enregistrer des fichiers de tout type (photos, vidéos, musiques, documents, etc.) et même y installer des applications. Cependant, nous vous déconseillons de le faire.

En effet, l'un des intérêts de partitionner son disque est de séparer les données (les fichiers) des programmes (les applications). Ainsi, nous vous recommandons vivement d'installer Windows et vos applications sur la partition principale, qui s'appelle souvent Disque local (C:), et de réserver les autres partitions, qui peuvent par exemple s'appeler Data (D:), pour vos données. En respectant cette séparation, vous pourrez formater le disque principal pour y réinstaller proprement Windows en cas de problème, tout en conservant vos données en sécurité. Dernier avantage : vous pourrez copier plus facilement tout le contenu de cette partition pour sauvegarder vos données personnelles sur un disque externe que vous les mettre à l'abri ailleurs, sans avoir à farfouiller dans tous vos dossiers.