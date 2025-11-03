Décliné à toutes les sauces, ce mot à la mode devient inutile et ridicule : l'avez-vous repéré ?

On le voit désormais partout, dans des articles et des publicités, décliné à l'infini dans des formules creuses pour vendre des produits ou des services. Mais ce mot est bien souvent inutile, au point d'en devenir simplement ridicule.

Si vous êtes un tant soit peu attentif à ce que vous lisez et entendez tous les jours – et un brin sensible à la langue française –, vous aurez peut-être remarqué qu'un mot autrefois discret est désormais partout. Pire, il est décliné à toutes les sauces, au point de perdre son sens originel et devenir insupportable, tant il est utilisé pour tout et n'importe quoi.

Nous ne parlons pas du fameux "iconique" qui a envahi aussi bien la publicité que les journaux télévisés et les discours des influenceurs pour remplacer les classiques "emblématique", "mythique" et "historique" et qui devient risible tant il est utilisé pour tout et n'importe quoi. Nous ne parlons pas non plus de l'expression "du coup", qu'on entend désormais dans toutes les conversations en lieu et place d'adverbes et de locations "ainsi", "donc"; "dès lors", "aussi", "par conséquent", "de fait", "en conclusion", "finalement", etc.

Non, ce mot devenu omniprésent jusqu'à l'écœurement, c'est "expérience". À l'origine, si l'on s'en réfère aux définitions des dictionnaires et l'Académie française, il désigne "le fait d'acquérir une connaissance par la pratique", à travers "une épreuve que l'on fait personnellement". C'est ce sens premier que l'on retrouve dans l'expérience "traditionnelle", professionnelle ou personnelle, qui cumule tout ce que l'on a appris dans une vie. Ou dans l'expérience "test", technique ou scientifique, quand on essaye de vérifier une théorie ou d'observer un phénomène.

© Apple

Dans tous les cas, il y a bien une notion de vécu, d'éprouvé, de ressenti. Et c'est précisément cette notion qui est désormais mise en avant partout, de façon dévoyée, le plus souvent pour vendre des produits, des services ou… du rêve.

Tout a commencé il y a quelques années avec "l'expérience utilisateur", aussi appelée UX, pour User eXperience en anglais : une formule censée représenter ce qu'un utilisateur éprouve dans l'utilisation d'un appareil, d'un logiciel ou, plus largement d'une fonction ou d'une prestation. Elle est même devenue un domaine d'étude et d'expertise qui permet d'améliorer l'utilisation, pour la rendre plus simple, plus agréable, plus intuitive.

L'ennui, c'est qu'elle a progressivement envahi tous les champs de la communication, des communiqués aux publicités en passant par les articles de presse, les reportages, les présentations et même les programmes et les discours. On trouve désormais 'expérience" partout, dans tous les domaines, quel que soit le produit ou le service présenté : dans la high tech, pour des appareils, des applications ou des plateformes, mais aussi dans l'automobile, la restauration, le tourisme, le divertissement, la culture, etc. Le mot "expérience" a même remplacé le terme "activité" dans bon nombre de secteurs, des musées aux parcs d'attractions ; et on ne compte plus les "expériences immersives" qui décrivent aujourd'hui les expositions, les spectacles, les jeux et autres formes de loisirs. Sans parler de formules qui frisent souvent le ridicule, comme "expérience sonore", "expérience de courses", "expérience télévisuelle". .

Le plus drôle, c'est que ce mot peut être facilement remplacé, voire tout simplement éliminé dans les expressions où il a fleuri. Expérience de voyage ? Voyage ! Expérience de conduite ? Conduite ! Expérience de lecture ? Lecture ! Expérience d'achat ? Achat ! Expérience d'écoute ? Écoute ! Expérience d'utilisation ? Utilisation ! Etc.

Bien entendu, cette tendance n'a rien de grave : c'est une mode qui finira par passer, comme toutes les modes. Elle souligne juste une dérive de langage symptomatique d'une époque où, faute de sens et d'utilité, on cherche à nous vendre plus que de simples produits et services : du "vécu", du temps rempli avec des sensations "vraies", et bien souvent une promesse d'extraordinaire.

Pas convaincu ? Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et comptez le nombre de fois où vous voyez ou entendez ce mot dans une journée, que ce soit sur Internet, à la radio, à la télé, dans les journaux ou des prospectus, en vous demandant ce qu'il représente réellement. C'est un exercice instructif et amusant. Faites donc… l'expérience !