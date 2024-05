Des scientifiques veulent utiliser des cafards téléguidés pour sauver des vies

Une équipe de chercheurs japonais et singapouriens teste un système de pilotage à distance de blattes pour intervenir sur des lieux difficiles d'accès et chercher des victimes de catastrophes.

Imaginez des cafards, ces insectes que l'on fuit généralement avec dégoût, transformés en héros miniatures. C'est la mission improbable que se sont donnée des chercheurs japonais et singapouriens comme le rapporte le très sérieux magazine scientifique américain Futurism. Leur objectif ? Équiper ces insectes d'un système électronique et d'accessoires miniatures permettant de les contrôler à distance pour les envoyer dans des zones inaccessibles, comme des décombres après un tremblement de terre.

L'idée peut sembler farfelue, mais elle repose sur une intention noble : sauver des vies. En effet, ces "cafards cyborgs", capables de se faufiler dans les endroits les plus étroits, pourraient transporter des caméras miniatures ou des capteurs de gaz pour localiser des survivants ou détecter des dangers potentiels.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, les chercheurs ont choisi comme cobayes des blattes de Madagascar, des insectes robustes pouvant atteindre 7 centimètres de long. Ces blattes ont été équipées de minuscules "sacs à dos" contenant des électrodes placées de chaque côté de leurs organes sensoriels. En envoyant des impulsions électriques depuis un ordinateur, les chercheurs peuvent diriger les cafards à la manière d'un essaim, comme s'il s'agissait d'une seule unité d'infanterie.

© oleksandry79-123RF

L'un des avantages de cette approche est que les cafards conservent leur capacité à contourner et escalader des obstacles. L'opérateur ne fait que les guider vers la gauche ou la droite, comme un cavalier dirige son cheval. Cette combinaison de contrôle humain et d'intelligence animale permet une grande flexibilité et une adaptation rapide à l'environnement.

Les chercheurs ne se limitent pas aux missions de sauvetage. Ils envisagent également d'utiliser ces cafards cyborgs pour effectuer des relevés environnementaux sur de grandes surfaces ou même pour des applications militaires. En effet, la discrétion et la capacité d'infiltration des cafards pourraient être des atouts précieux dans certains contextes.

Si l'idée de cafards téléguidés peut susciter des réactions mitigées, le potentiel de cette technologie est indéniable. En combinant les capacités naturelles des insectes avec l'électronique et l'informatique, les chercheurs ouvrent la voie à des applications innovantes qui pourraient sauver des vies et améliorer notre compréhension du monde qui nous entoure.

L'équipe nippo-singapourienne ne compte pas s'arrêter là. Ils envisagent d'intégrer des crabes tricolores cyborgs à leur armée animale, profitant de leur robustesse pour des tâches plus difficiles. Ce projet, encore à ses débuts, montre la créativité et l'ambition des chercheurs qui explorent de nouvelles pistes pour relever les défis de demain. Les cafards téléguidés pourraient bien devenir les héros inattendus d'un futur proche.