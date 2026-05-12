KATA Friends et Familiar : ces robots de compagnie avec IA veulent remplacer nos animaux domestiques

SwitchBot et Familiar Machines & Magic lancent leurs premiers robots de compagnie animés par IA. Destinés à créer du lien avec leurs utilisateurs, ces modèles mignons et plein d'attentions pourraient remplacer chiens et chats dans nos foyers…

Grand spécialiste de la maison connectée, SwitchBot enrichit régulièrement son vaste catalogue de produits, qui comprend aussi bien des robots aspirateurs que des thermostats, des capteurs et des rideaux pilotés. Cette fois, le constructeur chinois emprunte un chemin un peu plus original, celui des robots de compagnie, avec le lancement des compagnons IA KATA Friends, qui se déclinent sous deux formes, baptisées Noa et Nico. Leur but est d'apporter de la compagnie, un lien émotionnel ainsi que des interactions intelligentes au quotidien, à défaut de pouvoir adopter un animal.

KATA Friends : un compagnon IA qui semble vivant

Avec cette nouvelle gamme, SwitchBot cherche à dépasser le simple cadre de l'objet connecté utilitaire. Les KATA Friends ne sont pas conçus pour automatiser une tâche ménagère ou contrôler des appareils domestiques, mais pour créer une forme de présence dans la maison. L'entreprise met ainsi en avant une approche davantage centrée sur l'interaction et l'attachement émotionnel que sur les performances techniques pures. Elle les présente comme "de véritables compagnons de vie, capables d'apprendre, de réagir et d'évoluer au fil du temps aux côtés de leurs utilisateurs".

© SwitchBot

Les deux compagnons reposent sur une combinaison d'intelligence artificielle, de capteurs et d'interactions physiques. Leur apparence a été pensée pour inspirer la sympathie, tandis que leurs mouvements et leurs réactions cherchent à reproduire certains comportements qui l'on trouve chez les animaux de compagnie. Les robots disposent notamment d'yeux animés et expressifs, capables de refléter différentes émotions, ainsi que de douze zones tactiles réparties sur le corps. Les caresses, les gestes ou encore certaines interactions quotidiennes influencent directement leurs réactions. Ils peuvent ainsi nous saluer le matin, nous attendre près de la porte lorsque l'on est sur le point de rentrer, ou simplement nous tenir compagnie. Et, comme nos fidèles compagnons à quatre pattes, les KATA Friends peuvent se déplacer de manière autonome dans le logement – ils sont notamment capables d'éviter les obstacles et de retourner seuls vers leur station de recharge lorsque leur batterie faiblit.

L'interaction vocale constitue un autre élément central du produit. Les robots peuvent comprendre des commandes simples, mais aussi dialoguer avec leur propriétaire grâce à un mode conversationnel baptisé "Chat" – pour le moment, cette fonction prend uniquement en charge l'anglais et le japonais, même si d'autres langues sont à l'étude. Il est ainsi possible de les appeler, d'interagir avec eux à l'aide de gestes simples et de communiquer en langage naturel. Grâce à la reconnaissance des émotions vocales, ils sont également capables de percevoir les variations d'humeur et d'y réagir en conséquence.

Enfin, ces mignons robots IA s'appuient aussi sur la reconnaissance des gestes et des visages afin de personnaliser leurs réactions selon les membres du foyer, en mémorisant les préférences et les habitudes d'interaction de chacun. "Au fil du temps passé avec son KATA Friend, celui-ci développe progressivement ses propres comportements et formes d'attachement, façonnés entièrement par la manière dont il est 'élevé' par son utilisateur", explique SwitchBot.

© SwitchBot

Une partie des fonctions proposées par Noa et Nico reposent sur un traitement local des données, notamment pour la reconnaissance visuelle et certaines interactions en temps réel. Le fabricant a choisi d'intégrer le LLM directement dans l'appareil afin de limiter la dépendance à une connexion permanente et renforcer la confidentialité des utilisateurs. En revanche, le mode conversationnel avancé s'appuie sur des services cloud et nécessitera un abonnement payant – 14,99 euros par mois ou 399,99 euros par an – pour profiter pleinement des capacités interactives du robot. Les KATA Friends sont disponibles sur le site officiel de SwitchBot pour la modique somme de 599,99 euros.

Familiar : un animal de compagnie par le créateur des Roomba

Avec les KATA Friends, SwitchBot s'essaye à une nouvelle catégorie de produits située à mi-chemin entre l'assistant vocal, le robot domestique et l'animal de compagnie numérique. Mais il est loin d'être le seul ! Colin Angle, le créateur des aspirateurs robots iRobot et leur emblématique Roomba, vient de lancer, via sa nouvelle start-up Familiar Machines & Magic, une peluche IA de compagnie. Baptisé "Familier" (Familiar), ce robot à quatre pattes est un étrange et mignon mélange de chien, de loutre et même de paresseux qui, là encore, doit créer un lien émotionnel avec ses utilisateurs.

© Familiar Machines & Magic

Cette drôle de peluche robotique embarque elle aussi de l'intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre des comportements humains et de s'adapter au fil du temps. Il va ainsi observer, mémoriser et développer une forme de "personnalité" propre, en fonction de son environnement et de ses interactions. Notons cependant que, comme un véritable animal, il ne parle pas du tout. Il communique uniquement grâce à des mouvements, des sons ou encore certaines attitudes.

Sur le plan des interactions physiques, le robot est capable de bouger différentes parties de son corps, comme les yeux, les oreilles, le cou ou encore les pattes. Il intègre également une surface tactile réactive ainsi que plusieurs capteurs, parmi lesquels des caméras, des microphones et un système audio. L'ensemble s'appuie sur un traitement local de l'intelligence artificielle, ce qui permet de réduire la dépendance aux services cloud tout en limitant les problèmes de latence et de protection des données personnelles. Ce Familier est encore à un stade relativement précoce de développement et son prototype vient tout juste d'être dévoilé lors de la conférence Future of Everything du Wall Street Journal.

© Familiar Machines & Magic

Plusieurs projets similaires ont déjà été avortés, l'usage étant encore limité et les utilisateurs un peu réticents à adopter ce type de produits, surtout au vu du prix. Mais cette nouvelle génération peut compter sur les récents et rapides progrès de l'IA. Reste désormais à savoir si ces compagnons connectés parviendront réellement à trouver leur place dans les foyers, au-delà de la curiosité technologique qu'ils suscitent déjà.