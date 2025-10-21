Test Geekom A9 Max : un mini PC premium à hautes performances

Geekom continue sa montée en gamme avec l'A9 Max, un mini PC premium équipé du puissant processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 et d'une connectique riche et moderne, avec du Wi-Fi 7. Un modèle exemplaire, qui devrait faire figure de référence dans sa catégorie.

L'automne est bien chargé cette année chez les fabricants de mini PC qui multiplient les annonces et les nouveautés. Et plus plus particulièrement chez Geekom, qui a dévoilé plusieurs modèles très intéressants lors de l'IFA 2025, le grand salon high tech de Berlin (voir notre article). Ainsi, en plus du très prometteur A9 Mega, qui devrait battre des records de performances avec son surpuissant processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, le constructeur vient de lancer le A9 Max, un ordinateur haut de gamme plus abordable motorisé par l'une des meilleurs puces actuelles d'AMD, le Ryzen AI 9 370 HX et profitant de plusieurs technologies récentes, dont le Wi-Fi 7, le tout intégré dans un nouveau boîtier métallique. Bref, le genre de mini PC premium qui ne craint pas la comparaison avec le fameux Mac mini M4 d'Apple.

Geekom A9 Max : un superbe boîtier de haute qualité

À première vue, le A9 Max ressemble beaucoup à ses ainés de la gamme A – pour AMD –, et notamment aux excellents A8 (voir notre test) et A6 (voir notre test) sortis en 2024, avec son magnifique boîtier métallique argenté et satiné aux lignes douces et aux anges arrondis. Un design vraiment très élégant et résolument premium qui évoque ostensiblement le style du Mac mini, mais que, pour la petite histoire, Geekom a réalisé plusieurs mois avant Apple.

La différence, c'est la taille. Car si les A6 et A8 étonnaient par leur extrême compacité – ils sont vraiment minuscules ! –, le A9 Max adopte un format plus grand, proche du Mac mini M4 et de certains modèles Beelink – un autre grand spécialiste des mini PC – comme le SER8. Il reste bien sûr dans le format standard de la catégorie, avec des dimensions très réduites – 135 x 132 x 48 mm – et un poids raisonnable, compte tenu des matériaux choisis – 700 g.

L'ensemble dégage d'emblée une sensation de solidité et de qualité, avec des finitions particulièrement soignées dans les moindres détails. Il faut dire que Geekom accorde beaucoup d'attention à la robustesse des ses produits et à ses processus de fabrication : le A9 Max a subi de nombreux tests de résistance – il supporte ainsi une pression de 200 kg sans déformation, en plus d'innombrables branchements et de vibrations intenses – et, comme les autres modèles de la marque, il est garanti trois ans, soit un an de plus que ce qu'impose la loi en France. On est très loin des mini PC en plastique à bas prix que proposent d'innombrables et obscures marques chinoises à la fiabilité aléatoire…

Le choix d'un format plus grand est également un signe rassurant sur un autre point : la dissipation thermique, et son corollaire, le bruit de fonctionnement. En effet, en disposant de davantage d'espace intérieur, Geekom a pu intégrer un dispositif de refroidissement et de ventilation plus volumineux que sur les A6 et A8 qui, du fait de leur extrême compacité, ont tendance à se montrer un peu bruyants quand on les sollicite fortement. Baptisé IceBlast 2.0, ce système thermique à base de caloducs et de dissipateur en cuivre massif promet ainsi un niveau sonore réduit, permettant de travailler dans un quasi silence, ce qui est toujours très appréciable. Pour le reste, comme sur les A6 et A8, les flancs de le A9 Max sont finement grillagés de manière à aspirer l'air frais extérieur, la chaleur étant expulsée par de larges aérations placées à l'arrière, au-dessus des connecteurs.

Derniers détails d'ordre pratique : le A9 Max est doté d'un petit emplacement pour verrou Kensington et livré avec une plaque Vesa pour un montage derrière un écran.

Geekom A9 Max : une connectique très généreuse

Geekom a toujours été généreux en matière de connectique. Et le A9 Max ne déroge pas à la règle. Mieux encore, grâce à son boîtier plus large, il offre davantage de prises que ses ainés. Ainsi, en façade, en plus d'un petit bouton rond servant d'interrupteur et d'une classique entrée-sortie audio analogique en mini jack stéréo, on trouve pas moins de quatre prises USB-A, toutes à la norme USB 3.2 Gen 2 avec un débit de 10 Gbit/s, dont une pouvant alimenter ou recharger un appareil externe en permanence, même quand le A9 Max est éteint. Bien vu ! Sur le flanc gauche, on dispose d'un lecteur de carte mémoire au format SD : un élément trop rare, et donc très appréciable, qui permet d'enregister et de récupérer facilement des données sur ces supports amovibles bien pratiques.

À l'arrière, c'est Byzance ! On trouve encore deux prises USB-A, une en USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, l'autre en USB 2.0 à 480 Mbit/s, deux prises USB-C en USB-4 Gen 3 à 40 Gbit/s compatibles Power Delivery, deux sorties audio-vidéo en HDMI 2.1, deux ports Ethernet à 2,5 Gbit/s et un connecteur pour le bloc d'alimentation externe – un modèle très compact de la taille d'un paquet de cigarettes, délivrant une puissance maximale très confortable de 120 W. Il ne manque vraiment manque rien, et on peut brancher toutes sorties de périphériques, et même utiliser quatre écrans 4K à 120 Hz en combinant HDMI et USB 4. La totale !

Et ce n'est pas fini car Geekom a aussi intégré des interfaces sans fil de dernière génération, à savoir du Bluetooth5.4 et, surtout du Wi-Fi 7 ! C'est bien mieux que la plupart des mini PC qui se contentent généralement du Wi-Fi 6 ou 6E, et même mieux que le mac mini M4. Seuils les esprits chafouins pourront regretter l'absence de port Ethernet à 10 Gbit/s, même cette norme, encore rare, ne sert pas à grand chose en pratique aujourd'hui, même avec des box fibre atteignant 8 Gbit/s qui nécessitent des adaptateurs et des câbles spéciaux. Le choix de Geekom est à la fois plus sage et plus souple, surtout avec les deux prises Ethernet haut débit.

Geekom A9 Max : un ordinateur évolutif

Comme le A8 et le A6, le A9 Max s'ouvre facilement en déposant son capot inférieur en plastique après avoir retire les quatre petits patins de caoutchouc qui masquent ses vis de fixation. Rien de sorcier. Une fois la machine ouverte, il faut encore retirer quatre mini vis qui maintiennent une plaque métallique de protection qui supporte l'antenne pour accéder à la carte mère. Et là, c'est encore une bonne surprise. On découvre en effet deux connecteurs SO-DIMM pour les barrettes mémoire de type DDR5-5600, double canal évidemment. Et si les deux modules de 16 Go installés en standard ne suffisent pas, on peut facilement les remplacer par d'autres pour un maximum phénoménal de 128 Go. Cette énorme capacité, laisse une belle marge d'évolution pour l'avenir, que ce soit pour suivre les besoins toujours grandissants de Windows ou, plus simplement, pour travailler confortablement avec des applications très exigeantes, notamment dans des domaines créatifs comme l'audio ou la vidéo. C'est clairement l'un des points forts du A9 Max.

Et comme si cela ne suffisait pas, on dispose aussi de belles possibilités d'extension pour le stockage, avec deux connecteurs NVMe M.2 PCIe 4 ×4. l'un au format 2280, occupé en standard par un SSD de 2 To, l'autre au format 2230, libre pour un module supplémentaire. Très confortable, d'autant que les deux peuvent accueillir des modules de 4 To chacun, pour un total impressionnant de 8 To. On ne peut que féliciter Geekom pour ces choix, qui font du A9 Max une machine pérenne, réellement évolutive, capable de s'adapter à de futurs besoins.

L'examen des entrailles est également l'occasion d'admirer le soin apporté là encore à la fabrication : tout est propre, bien pensé, bien agencé et bien réalisé, jusqu'aux petits tapis de mousse qui protègent les prises et aux indispensables dissipateurs thermiques pour les SSD. Du très beau travail.

Geekom A9 Max : un processeur de nouvelle génération

Bien évidemment la "vedette" du A9 Max, c'est son "moteur' : le Ryzen AI 9 HX 370. L'un des derniers fleurons d'AMD – à qui l'on peut reprocher d'avoir bêtement suivi Intel dans sa nomenclature ridicule et confusante de processeurs… Même si le récent et monstrueux Ryzen AI Max+ 395 que Geekom a choisi pour son futur modèle très haut de gamme, le A9 Mega, fait encore plus fort, ce processeur est l'un des plus puissants actuellement dans le monde PC. Cette puce de type tout-en-un combine non seulement un CPU pour les calculs standards et un GPU pour le graphisme mais aussi un NPU pour les traitements neuronaux liés à l'IA. Reposant sur l'architecture dite Strix Point, le Ryzen AI 9 HX 370 intègre 12 cœurs de nouvelle génération gravés en technologie 4 nm de TSMC : 4 de type Zen 5 hautes performances, travaillant à fréquence maximale, et 8 de type Zen 5c similaires, mais plus compacts et moins rapides, orientés sur l'optimisation énergétique, un peu à la manière de ce que fait Intel depuis quelques années avec son architecture hybride, l'ensemble gérant 24 threads au total – deux par cœur, contrairement à Intel. L'ensemble profite d'une mémoire cache L3 de 24 Mo et tourne à 2 GHz en fréquence de base, avec un mode turbo montant à 5,1 GHz.

Mais le Ryzen AI 9 HX 370 se distingue aussi par son GPU intégré : un circuit Radeon 890M en architecture RDNA 3.5, encore plus puissant que le 780M utilisé sur les puces de la génération précédente, avec notamment 16 cœurs graphiques tournant à 2,9 GHz au lieu de 12 à 2,7 GHz. De quoi offrir des performances encore meilleures, en particulier dans les jeux 3D.

Enfin, AMD n'a pas oublié l'IA et le NPU du Ryzen AI 9 HX 370 –de type XDNA2 – affiche une puissance traitement assez impressionnant de 50 TOPS – pour un total de 80 TOPS en combinant CPU et GPU – contre seulement 16 et 38 TOPS pour un processeur de génération précédente comme le Ryzen 7 8845HS. C'est plus que les 40 TOPS exigés pour le NPU des fameux PC estampillés Copilot+. Et même si les applications capables de tirer pleinement parti de cette unité de calcul sont encore rares actuellement, tout laisse à penser qu'elles vont se multiplier assez rapidement avec le développement de l'IA locale, qui effectue les traitements sur la machine plutôt que via le cloud, sur les serveurs des entreprises spécialisées. En clair, ce NU ne constitue pas un argument majeur aujourd'hui avec des logiciels classiques, mais il représente une bonne garantie de pérennité pour les applications futures, dans lesquelles il pourrait jouer un rôle prépondérant.

Geekom A9 Max : des performances époustouflantes

Avec un tel moteur, on s'attend à ce que l'A9 Max fasse des étincelles. Et c'est bien le cas, comme le prouvent les tests que nous avons menés avec les traditionnels benchmarks. Il a en effet obtenu 9120 points en global sous Passmark, avec 37988 points pour le processeur et 9124 points en 3D ; 2922 points en monocœur, 15301 points en multicœurs pour le CPU et 45012 points pour le GPU sous Geekbench 6 ; et 2017 points en monocœur et 21087 points en multicœurs sous Cinebench R23. Des scores réellement impressionnants : et tout simplement, les meilleurs que nous ayons relevés sur les mini PC que nous avons testés à ce jour.

De fait, le Ryzen AI 9 HX 370 se classe parmi les meilleurs processeurs AMD de sa catégorie, en faisant encore mieux que le Ryzen 7 7840 HS ou le Ryzen 9 8945 HS, pourtant déjà excellents, et quasiment aussi bien que le Ryzen 7 7800X ou le Ryzen 5 9600X, des modèles de compétition destinés aux PC de bureau. Il rivalise aussi avec certaines des meilleures puces Intel, comme le Core i9-13900H, le Core i7-14700HX ou le Core i5-13500. Et même si la comparaison est toujours délicate du fait des différences d'architecture physique et d'environnement logiciel, il est globalement au niveau de puces Apple très puissantes, telles que le M3 Max 14 cœurs ou le M4 Pro 12 cœurs sur les tests en multicœurs. Disons-le clairement; c'est un véritable petit monstre ! Et il faut se tourner vers des processeurs haut de gamme pour PC fixe de type tout comme le Ryzen 9 9950X3D ou le Core i9-13900KS pour trouver mieux.

Ces excellents résultats se confirment en jeu vidéo, confirmant les améliorations apportées par le Radeon 890M par rapport au 780M. Lors de nos tests en Full HD (1080p) avec un niveau de détails bas, nous avons ainsi atteint des moyennes de 290 FPS dans Valorant, 190 FPS dans Dota 2, 150 FPS dans Counter Strike 2, 120 FPS dans Doom (2016), 115 FPS dans Forza Horizon 5, 100 FPS dans Subnautica, 95 FPS dans GTA 5 et même 50 FPS dans Elden Ring et 50 FPS dans Cyberpunk 2077, qui comptent parmi les titres les plus gourmands du moment. Toujours en 1080p, mais en qualité maximale, on tient les 100 FPS dans Tunic et les 60 FPS Sekiro. Et en QHD (1140p), on monte même à 80 FPS dans Dota 2 et 85 FPS dans Counter Strike 2.

Certes, comme avec la quasi totalité des mini PC actuels, on reste encore loin des capacités des gros ordinateurs pour gamer équipés de cartes graphiques haut de gamme de dernière génération, du genre Nvidia RTX 5XXX. Mais ces scores restent remarquables. Et ils prouvent qu'en 2025, on peut jouer dans de bonnes, voire de très bonnes conditions avec un GPU intégré – un iGPU comme disent les spécialistes. Le Radeon 890M est effectivement meilleur que le 780M, et le Ryzen AI 9 HX 370 suffit amplement pour faire tourner de nombreux titres en Full HD avec un bon niveau de détails sur un écran à 60 ou 75 Hz, ce qui correspond aux besoins de la plupart des gens, qui jouent de manière accessoire ou occasionnelle. C'est vraiment remarquable sur un mini PC et l'A9 Max marque un nouveau pas en avant dans ce domaine..

Mais le jeu n'est évidemment pas la vocation première de ce genre de machine et, avec son Ryzen AI 9 HX 370, l'A9 Max se montre surtout très à l'aise dans toutes les applications créatives, de la retouche photo au montage vidéo en 4K en passant par l'édition et le mixage audio avec des effets, des traitements et des instruments virtuels tournant en temps réel. Il bat même des records en encodage vidéo en H.264 et en AV1, faisant jeu égal avec des modèles équipés d'un Intel Core Ultra 9 285 H, considéré comme l'un des meilleurs processeurs dans ce domaine exigeant.

L'A9 Max est d'ailleurs parfaitement adapté à ce genre d'applications nécessitant des échanges rapides avec le système de stockage. Exploitant très bien son interface NVMe x4, son SSD – un excellent modèle signé Lexar – atteint en effet des vitesses de transfert remarquables, avec des débits de 6238 Mo/s en lecture 5521 Mo/s en écriture. Des scores excellent, parmi les meilleurs du moment, qui prouvent que Geekom n'a pas lésiné sur la qualité de cet élément essentiel.

Il va sans dire qu'avec son super processeur, sa belle quantité de mémoire vive et son SSD rapide, l'A9 Max se montre particulièrement réactif au quotidien, que ce soit au démarrage de Windows, au lancement d'applications ou pour les manipulations dans l'Explorateur : tout est vif et fluide, sans latence. Un vrai plaisir !

Geekom A9 Max : une faible consommation mais un peu de bruit

Malgré sa puissance, l'A9 Max se montre particulièrement frugal sur le plan énergétique. Il consomme moins de 2 W en veille simple, à peine 4 W au repos, quand aucune application n'est utilisée et seulement entre 10 et 20 W en usage bureautique, notamment lors de la navigation sur Internet, ce qui est vraiment remarquable. Bien sûr, les chiffres grimpent en utilisation plus intensive, dans des logiciels de création, quand tous les cœurs du processeur sont en action simultanément, auquel cas on atteint les 70 W avec des pointes à près de 90 W par moments. Des valeurs très raisonnables, qui montrent que Geekom a très bien soigné la gestion énergétique.

Le seul véritable petit défaut du A9 Max, c'est son bruit de ventilation, qui devient assez audible quand son processeur est fortement sollicité par des calculs intensifs avec des applications lourdes. Rien d'insupportable: c'est un souffle, de type bruit blanc, sans sifflement aigu ni ronronnement grave. Ni de permanent : il s'entend uniquement quand le processeur ou le SSD sont dans une activité intense, parfois même dans les mises à jour de Windows. Au repos, et dans des applications sages comme en bureautique, l'A9 Max reste très silencieux : sous les 29 dBA à 30 cm, ce qui est parfait. Mais il monte par moments à 40 ou 42 dBA quand on le pousse, ce qui s'entend un peu, notamment dans un environnement très calme.

Un défaut qu'il partage avec ses petits frères A6 et A8, dotés de boîtiers plus compacts, et que l'on doit à son dispositif de refroidissement. Fort heureusement, ce système se révèle très efficace puisque nous n'avons pas noté de montée en température inquiétante lors de nos tests, preuve qu'il est bien dimensionné et que le processeur ne risque pas la surchauffe. Son boîtier n'est jamais chaud, en ne dépassant pas les 35 ¨C, et nous avons relevé au maximum 43 °C à la sortie de son aération arrière, ce qui est excellent, alors que son processeur atteint rapidement les 80 ̈C en utilisation intensive : de valeurs excellentes qui prouvent que Geekom a très bien géré la dissipation thermique. Mais ce souffle lors des tâches lourdes pourrait agacer ceux qui aiment travailler un silence absolu. C'est clairement le point que Geekom devrait améliorer pour s'approcher de la quiétude offerte par un Mac mini, bien plus discret.

La seule a petite déception concerne le Bios de l'A9 Max, à la fois rustique et pauvre. Dépourvu d'interface graphique, il est encore en mode texte, comme ses ancêtres non UEFI, ce qui est un peu anachronique en 2025, surtout sur un ordinateur plutôt haut de gamme. Surtout, il ne propose que très peu de réglages et d'options, se contentant du minium comme les modes de puissance ou la quantité de mémoire vive allouée au GPU. Rien de rédhibitoire pour un usage normal, le paramétrage de base s'avérant très efficace, mais d'autres marques concurrentes font bien mieux dans ce domaine. Souhaitons que Geekom fasse quelques efforts sur ce point à l'avenir.

Mais ne noircissons pas le tableau : ces deux points de détail n'enlèvent absolument rien aux nombreuses qualités de l'A9 Max qui reste exemplaire sur l'essentiel !

Enfin, terminons ce grand tour en signalant que, comme tous les mini PC Geekom, l'A9 Max est livré avec Windows 11 préinstallé et activé, dans son édition Pro, et dans une version "propre". Il n'y a donc aucun nettoyage à faire pour supprimer des logiciels inutiles (bloatwares) ou des versions de démonstration : une fois les mises à jour de Windows effectuées lors de la configuration initiale, on se retrouve avec un ordinateur sain. La version 25H2 s'est installée sans problème, avec les derniers correctifs de Microsoft.

Geekom A9 Max : la nouvelle référence des mini PC

Au final, l'A9 Max apparaît clairement comme l'un des meilleurs mini PC du moment, entre son design, sa qualité de fabrication, sa connectique, ses interfaces, ses possibilités d'évolution et ses performances, vraiment remarquables. Avec son puissant processeur Ryzen AI 9 HX 370, il peut réellement s'atteler à toutes les tâches, y compris les plus exigeantes, de la simple bureautique à la création numérique professionnelle. Et il fait même tourner de nombreux jeux dans de très bonnes conditions. C'est vraiment un ordinateur polyvalent et durable qui n'a rien à craindre de la concurrence.

Affiché au tarif "normal" de 1199 euros, le A9 Max est proposé actuellement à 999 euros dans sa configuration standard, avec 32 Go de Ram et un SSD de 2 To. Et jusqu'au 25 octobre, un code spécial anniversaire (GKJA5) permet de profiter d'une réduction supplémentaire de 5 %, soit 50 euros sur le site de Geekom. Un prix qui peut sembler un brin élevé de prime abord, quand on le compare à celui des mini PC de milieu de gamme, mais qui se justifie pleinement à la fois par les performances de la machine, par son équipement (interfaces, mémoire vive, stockage), par ses possibilités d'évolution, et par sa qualité de fabrication, vraiment remarquable.

Et, surtout, qui reste dérisoire par rapport aux tarifs pratiqués par Apple. Car si le Mac mini M4 est bien proposé à 699 euros en version de base, avec 16 Go de Ram et un SSD de 256 Go, il revient à 2199 euros quand on le passe à 32 Go et 2 To, mais sans Wi-Fi 7 et avec un port Ethernet à 1 Gbit/s. Certes, les deux machines ne sont pas complètement comparables – la puce M4 est très différente des puces AMD et l'environnement Windows n'a rien à voir avec macOS –, mais elles jouent vraiment dans la même cour en termes de puissance et d'usages, notamment dans les applications créatives qui nécessitent un haut niveau de performances.

On mesure mieux ainsi l'exploit de Geekom de réussir à proposer un produit aussi abordable. Et aussi exemplaire. Car, à n'en pas douter, l'A9 Max va faire office de nouvelle référence dans le monde très agité des ordinateurs miniatures. Un mini PC hautement recommandable, à tout point de vue, en attendant l'A9 Mega qui devrait pulvériser des records, mais à un tarif bien supérieur.