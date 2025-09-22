Geekom voit grand avec des mini PC surpuissants et des ordinateurs portables

Le grand spécialiste des mini PC, qui fête actuellement ses 22 ans, multiplie les annonces avec plusieurs nouveaux modèles prometteurs, dont le superpuissant A9 Mega, tout en préparant l'arrivée d'ordinateurs portables.

Voilà déjà quelques années que les mini PC ont gagné leurs lettres de noblesse, en remplaçant sur les bureaux les vieilles et encombrantes tour d'antan avec des performances équivalentes pour un encombrement bien moindre – sans parler du niveau sonore et de la consommation électrique, nettement inférieurs. Parmi les nombreuses marques chinoises qui se sont lancées sur ce nouveau marché porteur dont nous parlons régulièrement dans nos colonnes figure Geekom. Non content de revendiquer désormais la première place du secteur en Allemagne, le constructeur, qui fête actuellement ses 22 ans d'existence, semble bien parti pour s'imposer dans d'autres pays, dont la France, avec de nouveaux produits très prometteurs, comme en témoignent ses récentes annonces.

Créée en 2003 par un passionné de technologies, la marque est restée discrète pendant des années avant de se spécialiser dans les mini PC en 2021. Et elle s'est fait très vite remarquer, en sortant deux modèles en 2022 : le Mini IT8 (voir notre test) et le MiniAir 11 (voir notre test), des ordinateurs miniatures qui ont rapidement séduit par leur qualité de fabrication et leur rapport performances/prix. Poursuivant sur sa lancée, Geekom a rapidement enrichi son catalogue avec d'autres références, comme le Mini IT11 (voir notre test), le Mini IT13 (voir notre test) ou encore le XT 12 Pro (voir notre test), tous basés sur des puces Intel.

nc© Geekom

Mais le constructeur s'est également diversifié en misant sur des processeurs AMD, avec d'abord des modèles comme l'AS 5 et l'AS 6 (voir notre test), conçus en collaboration avec Asus, qui ne sont plus commercialisés aujourd'hui, avant d'enchaîner en 2024 avec de multiples références comme le A7, puis l'excellent A8 (voir notre test), décliné depuis en A6 (voir notre test). Pour l'anecdote, Geekom a même devancé Apple en matière de design en dotant ces modèles d'un élégant et luxueux boîtier métallique encore plus compact que le fameux Mac mini M4, preuve d'un bel esprit d'innovation.

Geekom IT15 et A9 Max : des mini PC au goût du jour

Depuis, le constructeur n'a cessé d'enrichir son catalogue et d'élargir sa gamme en multipliant les modèles, à la fois en mettant à jour certains processeurs, comme sur le A5 Edition 2025 (voir notre test), ou sur le Mini IT 13 Edition 2025, et en introduisant des puces de nouvelle génération. C'est notamment le cas du Mini IT15, un tout nouveau modèle équipé de Core Intel de dernière génération – un Core Ultra 9 285H ou un Core Ultra 5 255H selon les versions – et proposé dans une configuration solide et bien équilibrée, avec une bonne quantité de mémoire vive, une espace de stockage confortable et une connectivité riche et moderne incluant du Wi-Fi 7.

© Geekom

Et pour célébrer dignement son anniversaire, Geekom accorde en ce moment une belle réduction de 250 euros sur le Mini IT15 en 32 Go de Ram et 2 To de SSD avec le code CCMGK22. Ce n'est d'ailleurs pas la seule promotion, car le constructeur promet des réductions allant jusqu'à 53 % entre le 22 septembre et le 25 octobre sur son site.

© Geekom

Ce n'est pas la seule nouveauté intéressante de la rentrée, puisque vient également de lancer le A9 Max, un nouveau représentant de la famille A – pour AMD – équipé d'un boîtier métallique plus grand, et, surtout, d'un Ryzen AI 370 HX, un processeur récent et puissant qui se voit épaulé par une Ram de type DDR5 pouvant atteindre 128 Go, et équipé d'une belle belle connectique, comme toujours chez Geekom, avec lui aussi du Wi-Fi 7. Dans la même série, on pourrait aussi citer le A8 Max, une déclinaison survitaminée du A8 dotée d'un Ryzen 9 8945HS ou encore le A5 Pro, un modèle plus modeste motorisé par un Ryzen 7 5825U, affiché actuellement à 450 euros.

© Geekom

Geekom A9 Mega : un nouveau monstre de puissance

Mais Geekom ne compte visiblement pas en rester là. Bien au contraire, le constructeur semble plus que jamais déterminé à devenir une marque de référence avec plusieurs nouveautés alléchantes. Ainsi, lors de l'IFA 2025, le salon de l'électronique grand public qui s'est tenu début septembre à Berlin, le constructeur a présenté son A9 Mega, un modèle de la série A doté d'un boîter encore plus grand, qui se positionne cette fois en concurrent direct du Mac Studio mais aussi des petites stations de travail spécialisées dans l'IA locale, qu'on commence à voir apparaître sur le marché.

© Geekom

Il est en effet équipé du nouveau monstre d'AMD, le Ryzen AI Max+ 395, un processeur de dernière génération à 16 cœurs et 32 threads en technologie Zen 5 intégrant un circuit graphique haut de gamme Radeon 8060S et développant une puissance de traitement totale de 126 TOPS. Présenté par Geekom comme "le mini PC le plus puissant au monde", le A9 Mega promet d'être particulièrement avec 128 Go de mémoire et jusqu'à 8 To de stockage en SSD. Et il s'avère aussi très complet, avec ses nombreuses prises USB – y compris en USB 4 —, sa double interface Ethernet 2,5 Gbit/s, ses modules sans fil Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, sa lecteur de cartes mémoire, et même un lecteur d'empreintes. Le prix n'est pas fixé – il devrait avoisiner les 2000 euros, comme les autres mini PC équipés de la même puce chez la concurrence –, tout comme la date de sortie, fin 2025 ou début 2026.

Geekom GeekBook X14 Pro et X16 Pro : des portables pour bientôt

© Geekom

Ce n'est pas tout ! Geekom cherche également à s'étendre dans d'autres domaines en proposant bientôt des PC portables. Le constructeur a ainsi présenté deux modèles, les GeekBook X14 Pro et X16 Pro. Des modèles équipés respectivement d'écrans au format 16:10 de 14 pouces Oled et de 16 pouces IPS, de processeurs Intel Core Ultra 9 285H ou Ultra 5 225H, de jusqu'à 32 Go de Ram en LPDDR5, de SSD M2 NVMe PCIe Gen 4, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.4, d'une batterie de 70 Wh et d'un capteur d'empreintes, le modèle 16 pouces ayant droit à un clavier complet avec pavé numérique.

Avec leur design moderne et leur châssis en alliage magnésium-aluminium anodisé, ces portables fins et légers – respectivement 1 kg et 1,3 kg – semblent se positionner en face des MacBook et de leurs innombrables concurrents en visant une clientèle jeune et urbaine. Il faudra toutefois attendre leur prix, leur date de sortie et, surtout, des tests, pour voir s'ils soutiennent la comparaison sur ce secteur très prisé. Et espérer qu'ils soient bien munis de claviers Azerty pour une commercialisation en France.

© Geekom

Pour la petite histoire, ce ne sont pas les tout premiers ordinateurs portables de la marque : Geekom avait déjà sorti en 2022 le BookFun 11, un modèle discret qui n'a pas été exporté en Europe.

On le voit, Geekom semble parti pour conquérir de nouveaux territoires avec de grandes ambitions. Un pari audacieux dans le mesure où le terrain est déjà occupé par quelques marques ancrées depuis longtemps sur le marché, telles Acer, Asus, Dell, HP ou Lenovo, sans parler de Gigabyte, de MSI, de LG ou de Samsung qui proposent aussi des PC portables. Mais le constructeur, qui possède un de R&D à Taipei, à Taïwan, des labos à Shenzhen et une usine est à Dongguan, en Chine, avec une capacité de production de 3 millions d'unités par an semble s'être donné les moyens de ses rêves. Et, pour atteindre ses objectifs, il compte bien s'appuyer sur la recette qui a fait son succès, à savoir proposer des ordinateurs fiables et robuste avec un excellent rapport qualité/prix. Une marque à suivre, assurément !