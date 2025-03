Test Geekom A6 : un mini PC performant et polyvalent à petit prix

Avec son tout nouveau A6, Geekom propose un mini PC ultra compact aux finitions premium, à la fois performant, polyvalent et bien équilibré, le tout à un prix tout doux : moins de 500 euros. Un excellent modèle.

On ne change pas une formule qui gagne. C'est l'adage que semble suivre Geekom depuis quelques temps pour enrichir son catalogue de mini PC. En l'espace de quelques années, le constructeur chinois a su en effet se bâtir une solide réputation sur le marché des ordinateurs miniatures en déclinant ses concepts dans différentes familles de produits, chacune avec ses particularités. Ainsi, à côté de la série Mini qui compte encore de nombreux membres (Mini Air 11, Mini Air12 Mini IT8, Mini IT11, Mini IT13, etc.), même si certains modèles ont été remplacés, le fabricant a récemment développé sa gamme A, qui présente deux particularités notables : l'intégration de processeurs AMD (d'où le A du nom), et l'utilisation d'un boîtier miniature en métal, avec un design luxueux qui n'est pas sans rappeler les Mac mini d'Apple.

Et c'est cette famille qui s'agrandit aujourd'hui avec un nouveau représentant, le A6. Un modèle de milieu de gamme qui vient remplacer le A7, pionnier de la série, mais désormais retiré du catalogue, et qui se distingue par deux caractéristiques : un processeur performant, même s'il n'est pas de dernière génération, en l'occurrence, un Ryzen 7 6800H, et un prix serré, qui le fait passer sous la barre symbolique des 500 euros, avec une configuration confortable comprenant 32 Go de mémoire vive et un stockage de 1 To. De quoi séduire des amateurs de ces mini machines qui hésitent à investir près de 1000 euros dans des modèles plus haut de gamme. En fait, on pourrait présenter le A6 comme un A7 ou un A8 allégé puisqu'il en reprend toutes les spécificités, mais avec une puce plus légère. À tel point que ces modèles sont indiscernables de l'extérieur !

Geekom A6 : un design raffiné et une connectique très riche

En pratique, le A6 reprend donc la même recette que le A8 première édition – les dernières versions ont légèrement évolué en termes de connectique –, lui-même décliné du A7 (voir notre test complet). Il possède exactement le même boîtier magnifique, tout en alliage métallique – sauf le carter inférieur, en plastique, pour laisser passer les ondes du Wi-Fi et du Bluetooth –, et toujours aussi minuscule : tout juste 112 x 112 x 37 mm pour seulement 520 g. C'est l'un des plus petits du genre et il tient aisément dans une petite main - – et sa diagnolae est plus courte qu'un banal stylo Bic. Très élégant avec ses finitions irréprochables et ses coins arrondis, il dégage une sensation de luxe rare dans cette catégorie de produits, où l'on voit trop souvent des boîtiers en plastique pas très flatteurs. Pour l'anecdote, Geekom a inauguré ce design avec le A7 plusieurs mois avant qu'Apple présente son Mac mini M4. Comme quoi…

Sans surprise, on retrouve exactement la même connectique que sur le A8 : à l'avant, en plus du bouton marche-arrêt, on trouve une entrée-sortie audio stéréo en mini-jack et deux prises USB-A compatibles USB 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbit/s), dont une gérant le Power Delivery pour fournir une alimentation électrique à un périphérique ; à l'arrière, deux prises USB-A (une en USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, l'autre en USB 2.0 à 480 Mbit/s), deux prises USB-C compatibles Power Delivery (une en USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, l'autre en USB 4 Gen 3 à 40 Gbit/s), deux sorties HDMI 2.0, un port Ethernet 2,5 Gbit/s et un connecteur d'alimentation 19 V pour le bloc externe ; enfin, sur le flanc gauche, un lecteur de carte mémoire SD plein format, toujours bien pratique.

Rien à dire, c'est très complet largement suffisant pour bon nombre d'usages, d'autant qu'on peut brancher jusqu'à quatre écrans simultanément, en utilisant les prises HDMI et USB-C, même en ultra haute définition (4K jusqu'à 60 Hz et 8K, à 30 Hz seulement). Impressionnant pour un ordinateur miniature qui peut d'ailleurs s'accrocher derrière un écran grâce au support Vesa fourni.

Bien entendu, le A6 dispose aussi d'interfaces sans fil, en l'occurrence du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Rien d'extraordinaire en 2025, quand le Wi-Fi 7 commence à se répandre doucement, mais largement suffisant en pratique, surtout que l'Ethernet est là pour fournir un débit élevé en filaire.

Petit détail très appréciable : Geekom a opté pour un bloc d'alimentation externe particulièrement compact : il ne mesure en effet que 98 x 64 x 23 mm, soit sensiblement la taille d'un paquet de cigarettes, loin des "briques" qui accompagnent certains mini PC. Et il peut délivrer une confortable puissance maximale de 120 W.

Comme tous les modèles Geekom, le A6 s'ouvre très facilement, sans outil particulier. Pour accéder à ses entrailles, il faut simplement décoller les quatre petits patins de caoutchouc – c'est la seule étape "pénible" ! – qui dissimilent les vis maintenant sa plaque inférieure, puis retirer quatre autres vis qui tiennent une plaque métallique de protection interne. On découvre alors deux barrettes de mémoire vive SO-DIMM en DDR5 (de marque Crucial) et un SSD au format M.2 2280 NVMe PCIe x4 Gen 4 (un modèle Kingston),. Petite surprise bienvenue : on trouve aussi un emplacement libre avec son connecteur pour installer un second SSD au format M.2 2242, plus petit donc et uniquement en Sata. Mais entre la mémoire amovible – 32 Go en standard et 64 Go au maximum – le stockage extensible -– jusqu'à 2 To au total selon Geekom –, cela laisse de belles possibilités d'évolution, ce qui est toujours appréciable pour l'avenir. On n'est clairement pas chez Apple…

Geekom A6 : un processeur un peu ancien mais vaillant

Ce qui distingue le plus le A6 du A8, c'est bien entendu son processeur : un Ryzen 7 6800H au lieu d'un Ryzen 7 8845HS ou d'un Ryzen 9 8945HS selon la configuration choisie pour le "grand frère". C'est d'ailleurs grâce à cette puce plus ancienne – elle est sortie début 2022 – et donc moins chère que Geekom a réussi à serrer le prix de son mini PC. Pour autant, et bien que ce processeur de 6e génération soit moins moderne que les modèles de 8e génération, il est loin d'être dépassé et amorphe. Reposant sur une architecture Zen3+ avec une gravure en 6 nm, le Ryzen 7 6800H intègre 8 cœurs et 16 threads avec un cache L3 de 16 Mo et fonctionne à des fréquences de 3,2 GHz à 4,7 GHz en mode turbo, le tout avec une enveloppe thermique modérée de 45 W. Une excellente base, donc, qui promet de bonnes performances dans de nombreux domaines.

L'une des grandes différences avec des modèles plus récents tient à son circuit graphique intégrée (GPU ou iGPU dans le jargon). Il s'agit ici d'un Radeon 680M, moins puissant que le Radeon 780M qui équipe les Ryzen pus modernes comme le Ryzen 7 8845HS ou le Ryzen 9 8945HS. On peut donc s'attendre à des performances moins élevées dans les jeux – mais pas pour le reste. Bien évidemment, ce GPU utilise une partie de la mémoire vive comme mémoire vidéo : on peut d'ailleurs l'ajuster dans le Bios du A6, pour l'adapter à différents usages. À propos de Ram, le A6 est équipé en standard de DDR5-5600 : une mémoire rapide et moderne qui promet elle aussi un bon niveau de performances, en contribuant à l'équilibre de l'ensemble

Geekom A6 : de très bonnes performances générales

Très logiquement, les performances du A8 sont inférieures à celles de l'A8. Mais il reste d'un très bon niveau, comme en témoignent les résultats des traditionnels benchmarks auxquels nous l'avons soumis : il obtient ainsi 6569 points en global sous Passmark, avec 25134 points pour le processeur ; 2143 points en monocœur, 10649 points en multicœurs pour le CPU et 29554 points pour le GPU sous Geekbench ; 1543 points en monocœur et 12164 points en multicœurs sous Cinebench R23. Pas de quoi lutter contre des "machines de guerre" actuelles, dotées de puces plus jeunes et plus musclées, mais largement suffisant pour toutes sortes d'utilisations, y compris dans des domaines créatifs.

En jeu et en 3D, le A6 fait évidemment moins bien que le A8 avec son Radeon 680M, moins puissant que le 780M de son ainé. Mais il est loin d'être ridicule ! En Full HD (1080p), avec un niveau élevé de détails, on obtient tout de même 170 FPS dans League of Legends, 140 FPS dans Valorant ou encore 65 FPS dans Counter Strike 2. Sans surprise, les choses se gâtent avec des titres plus exigeants comme Baldur's Gate 3, où l'on descend à 30 FPS. Mais comme nombre de mini PC, le A6 n'est pas un ordinateur de course pour gamers. Pour autant, il faut très bien tourner des jeux pas trop gourmands et/ou un peu ancien, et c'est tout ce qu'on attend de lui.Sans être exceptionnelles, les performances du SSD Kingston installé en standard sont bonnes, avec des débits maximaux d'environ 4000 Mo/s en lecture et de 3200 Mo/s en écriture. Bien sûr, certains modèles font mieux, mais on reste à un très bon niveau général, et, surtout, dans une grande cohérence avec le reste de l'équipement, ce qui confirme là encore le très bel équilibre de l'ensemble.

En termes d'utilisation quotidienne, que ce soit au démarrage du PC que dans l'Explorateur de Windows, dans des applications bureautiques, en navigation Internet ou en lecture vidéo, le A6 se montre toujours réactif et fluide, et on ne sent aucune différence réelle avec un modèle plus puissant comme un A8. C'est simplement dans des usages plus exigeants, comme l'encodage vidéo, la modélisation 3D ou la production audio, que l'écart de performances pures se fait sentir, avec des temps de trainements plus longs ou un moindre nombre de modules fonctionnant en temps réel.

Geekom A6 : sobre et presque discret

Côté énergétique, le A6 se montre très sobre : il consomme tout juste 5 W au repos, entre 10 et 25 W en bureautique et en navigation Internet, entre 30 à 60 W en charge avec des applications plus lourdes et monte parfois à pointes à 80 voire à 95 W lors de traitements très intensifs.

Sur le plan sonore, le A6 souffre du même petit défaut que le A7, le A et le GT13 Pro : il se montre un peu bruyant quand on le sollicite fortement. Rien de grave : on entend juste son ventilateur assez clairement quand on lance des tâches très exigeantes pour le CPU ou pour le CPU, avec un niveau dépassant parfais les 40 dBA. Un bruit normal, puisqu'il faut bien refroidir le processeur quand il monte dans les tours pour éviter la surchauffe. Et on reste au niveau d'un PC portable classique, pour les mêmes raisons. Mais ce n'est pas le silence absolu – avis aux oreilles ultra sensibles, on en connait ! Cela dit, en utilisation "douce", en navigation Internet ou en bureautique, il reste ultra discret, autour des 30 dBA, et on n'entend absolument tien, même en collant l'oreille sur l'aération arrière.

Ce point n'a rien d'étonnant. Contrairement à Beelink, qui utilise des boitiers plus volumineux, Geekom a misé sur la compacité extrême pour cette série de mini PC. Une miniaturisation qui laisse moins de place pour les dispositifs de dissipation thermique passifs, et qui se paye donc par ce bruit de ventilation quand les circonstances l'exigent.

Notons en outre que, comme sur d'autres modèles Geekom – et d'autres mini PC d'ailleurs –, le Bios du A8 dispose d'options de puissance avec trois modes au choix – Quiet (calme), Normal et Performance –, chacun correspondant à des réglages fins des composants et notamment du processeur (tensions électriques), avec un impact direct sur les performances, la consommation électrique, et donc la température et le bruit de la dissipation thermique. Par défaut, il est réglé sur le mode Normal, le plus équilibré – et celui dans lequel nous avons effectué les tests avec les benchmarks. Et c'est le mode recommandé.

Nous avons testé le mode Performance, qui fait effectivement grimper les résultats de 1 à 4%, mais au prix d'une chauffe plus importante et donc d'un bruit de ventilation plus présent. Un gain très faible donc, et un mode à réserver donc à ceux qui tiennent absolument à gagner quelques pourcentages de puissance dans des cas particuliers. À l'inverse, le mode Quiet réduite les performances de 1 à 7% selon les applications, en sollicitant moins souvent le ventilateur. Bref, chacun peut choisir le mode adapté à ses besoins selon ses exigences sonores.

S'il se montre parfois un brin bruyant, le système de refroidissement du A6 – baptisé IceBlast par Geekom – se révèle très efficace en termes de température, le boîtier restant sous les 30 °C en usage normal. Un bon signe, notamment pour la longévité des composants.

Dernier détail appréciable : comme tous les modèles Geekom, et comme la plupart des mini PC, le A6 est livré avec Windows 11 préinstallé et activé, dans son édition Pro, et dans une version "propre", sans aucun logiciel inutile (bloatware). Il n'y a donc aucun nettoyage à effectuer lors de sa configuration d'origine : après les indispensables et incontournables mises à jour de Windows , on se retrouve avec un ordinateur sain et fonctionnel, sans antivirus ou autre application inutile à supprimer. Merci !

Geekom A6 : un mini PC très bien équilibré à prix serré

Au final, le A6 apparaît comme un ordinateur polyvalent et très bien équilibré. Si ce n'est pas le mini PC le plus puissant du marché, il offre des performances très solides, tout en profitant d'une connectique complète, d'appréciables possibilités d'évolution et d'une excellente qualité de fabrication associée à un superbe design, réellement premium. De fait, c'est un excellent ordinateur de milieu de gamme, à l'aise dans tous les domaines classiques, de la bureautique à la création numérique, à l'exception du jeu hardcore.

Mais c'est surtout sa combinaison performances-qualité-prix qui en fait un champion dans sa catégorie. Car si Geekom l'a doté d'un processeur moins puissant que le A8, c'est pour pouvoir le proposer à un prix très serré, sous le seuil symbolique des 500 euros. Comme toujours, le prix fluctue selon le promotions et il est possible d'avoir 5% de réduction avec des codes promo (CCMA6R725 sur Amazon et CCMA6 sur le site de Geekom).

Et dans cette gamme de prix, avec un bon niveau de performances et une telle qualité de fabrication, il n'y guère que l'excellent SER8 8745HS de Beelink qui puisse rivaliser (voir notre test complet). Bref, avec le A6, Geekom signe un mini PC particulièrement réussi qui risque bien de devenir une nouvelle référence, d'autant que, comme les autres modèles de la marque, il est garanti trois ans.