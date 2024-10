Mac mini M4 et M4 Pro : plus petits et beaucoup plus puissants

Après l'iMac M4, Apple présent son nouveau Mac mini, décliné en deux versions, avec des puces M4 et M4 Pro avec aussi 16 Go de mémoire vive au minimum. Une puissance nettement accrue, mais dans un format encore plus petit !

Comme prévu, Apple continue sa mini série d'annonces automnales en mode compte-goutte, sans conférence spectaculaire, mais via des salves de communiqués de presse accompagnés de vidéos de présentation.

À la fin de la présentation des nouveaux iMac M4 dévoilés lundi 28 octobre (voir notre article), le patron du matériel d'Apple, John Ternus, nous donnait rendez-vous pour le lendemain et d'autres annonces concernant le Mac. Et c'est donc au tour des nouveaux Mac mini d'être présentés ce mardi 29 octobre de la même façon, avec sa vidéo dédiée.

Avec une première nouveauté de taille… le Mac mini devient encore plus petit ! On s'y attendait un peu puisque Mark Gurman, le fameux journaliste de Bloomberg le mieux informé sur l'univers Apple, en parle depuis plusieurs mois déjà.

De fait, s'il était beaucoup plus compact que des PC de bureau traditionnels au format tour, le Mac mini n'avait pas quasiment pas changé de dimensions depuis 2010 avec son boîtier carré d'une vingtaine de centimètres de côté. Et encore, on pourrait même aller jusqu'à inclure le tout premier modèle de 2005 qui avait inauguré ce format aux coins arrondis de 17 cm de côté mais épais d'un peu plus de 5 cm pour laisser la place au lecteur de CD/DVD.

Ce nouveau Mac mini est aussi l'occasion pour Apple de présenter pour la première fois la version Pro de son processeur M4. Au menu, plus de cœurs de calcul GPU (on passe de 10 sur le M4 à 12 sur le M4 Pro) et plus de cœurs graphiques GPU (de 10 à 16). Apple avait introduit un Mac mini Pro avec la génération M2 de ses processeurs et continue donc ici la lignée qui permet à la firme à la Pomme de proposer une machine de bureau située entre le Mac mini d'entrée de gamme et le Mac Studio équipé des versions Max et Ultra de sa puce, très puissant donc, mais aussi bien plus cher. Attention, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la gamme des Mac Studio repose encore sur la génération des puces M2.

© Apple

Mac mini M4 : un Mac Studio miniature

Lors de la sortie du premier Mac mini équipé de la puce maison M1 d'Apple, on avait été surpris par le vide régnant à l'intérieur du boîtier. La carte mère étant identique à celle des MacBook Air, elle paraissait minuscule dans un Mac mini devenu brusquement bien trop grand. D'autant plus que les processeurs Apple consommant peu d'énergie et dégageant peu de chaleur, le gros ventilateur toujours présent dans le Mac mini apparaissant bien superfétatoire. La preuve, il n'y justement pas de ventilo dans le MacBook Air. Il était donc temps qu'Apple revoie sa copie pour pour nous proposer un Mac vraiment mini. D'autant qu'il existe des mini PC ultra compacts, comme le Geekom A8 (lire notre article) ou le Le Beelink SER8 (vor notre article) qui ne font pour autant aucun sacrifice sur la connectique.

Apple a donc enfin revu sa copie sur le Mac mini pour proposer un modèle encore plus compact et léger. Le boîtier métallique du nouveau Mac mini M4 st donc toujours de forme carré aux coins arrondis mais passe à 12,7 cm de côté sur 5 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 670 g pour le Mac mini et 730 g pour le Mac mini M4 Pro. Pas mal !

Le rétrécissement des dimensions n'est pas le seul changement de ce nouveau Mac mini : son design fait aussi quelques emprunts au Mac Studio que nous évoquions plus haut en proposant des prises USB-C, et même une prise casque mini-jack en façade. En réalité, plutôt qu'un Mac mini, on dirait plutôt un mini Mac Studio ! Comme le précédent Mac mini et comme d'ailleurs le Mac Studio, le refroidissement des composants passe par un système d'aspiration par la base du boîtier. On imagine qu'il est surtout nécessaire pour le M4 Pro, processeur plsu grand et plus puissant, qui dégage donc un peu plus de chaleur.

© Apple

Mac mini M4 : la puissance du M4 et plus de mémoire

Comme pour la gamme précédente des Mac mini M2, la gamme M4 est également déclinée en deux versions M4 et M4 Pro. On a donc le choix entre le même processeur que celui des iMac M4 ou une version plus musclée dotée d'un plus grand nombre de cœurs de calcul CPU et GPU, mais avec le même nombre de cœurs dits Neural Engine (il y en a 16) spécifiquement conçus pour les fonction d'Apple Intelligence, autrement dit l'intelligence Artificielle intégrée aux nouveaux systèmes d'Apple, eux aussi disponibles depuis hier (macOS Séquoia 15.1, iOS 18.1 et iPadOS 18.1).

Rappelons que les outils Apple Intelligence ne sont pour l'instant disponibles qu'aux Etats-Unis et en Angleterre pour les iPhone et iPad, mais qu'il est possible de les activer sur un Mac en France. Mais, attention, ils ne sont toutefois pas encore disponibles en français, mais uniquement en anglais et il faut aussi choisir l'anglais pour l'interface de macOS. Autant dire que ce n'est pas encore destiné à tout le monde. Apple a toutefois officiellement annoncé que les fonctions d'Apple Intelligence seront disponibles en France et en français au moins d'avril 2025.

Comme pour l'iMac M4, les nouveaux Mac mini embarquent enfin 16 Go de mémoire vive au minimum, et même 24 Go pour le Mac mini M4 Pro. Au moment de la commande, on peut monter jusqu'à 24 ou 32 Go pour le Mac mini M4, chaque palier coûtant les habituels 230 euros. Pour le Mac mini M4 Pro, on peut le configurer avec 48 ou 64 Go, chaque palier coûtant alors 460 euros.

Mac mini M4 : une connectique plus riche en USB-C

En plus des nouvelles prises disponibles en façade, le Mac mini M4 propose une connectique plutôt complète à l'arrière : 3 ports Thunderbolt 4 sur le Mac mini (permettant des transfert jusqu'à 40 Gbit/s) et, surprise, trois ports à la toute nouvelle norme Thunderbolt 5 sur le Mac mini M4 Pro qui, elle peut monter jusqu'à 120 Gbit/s ! On note donc la disparition du, vieillissant il est vrai port USB-A. Un adaptateur sera donc nécessaire pour brancher ses périphériques les plus anciens.

© Apple

Le tout est complété par une prise HDMI et un port Ethernet. Sur le Mac mini M4, la prise réseau de base se contente d'une vitesse de 1 Gbit/s avec une option pour passer à 10 Gbit/s à 115 euros. Et c'est la même chose pour le Mac mini M4 Pro, c'est dommage. Ah, et n'oublions pas la prise secteur car, malgré sa petite taille, le nouveau Mac mini dispose toujours d'une alimentation interne.

Mac mini M4 : une gamme de prix très étendue

Pas facile de choisir le Mac mini qui convient tellement sont nombreuses les configurations possibles. Cela dit, on apprécie que l'entrée de gamme soit restée au prix inchangé de 699 euros, avec 16 Go de RAM en standard au lieu des 8 Go de son prédécesseur. Dommage, en revanche que le SSD de cette version soit resté, lui, à 256 Go. C'est vraiment peu en 2024, surtout quand on sait que les mini PC concurrents et moins chers sont livrés avec 512 Go voire 1 To…

On l'a vu, l'ajout de 8 Go de RAM sur le Mac mini M4 coûte 230 euros, tout comme le passage de 256 Go à 512 Go de SSD. Et on note aussi la même bizarrerie habituelle : le passage de 512 Go de stockage à 1 To coûte aussi 230 euros, soit deux fois moins cher par gigaoctet. .

Pour ce qui est du Mac mini M4 Pro, sont prix de départ est bien plus élevé à 1649 euros, mais il est donc équipé d'un processeur bine plus rapide et de 24 Go de RAM et 512 Go de stockage en standard. Et aussi des ports Thunderbolt 5 à l'arrière. Un vrai bolide dans des dimensions toujours aussi réduites. Vous pourrez monter jusqu'à 8 To de stockage pour 2760 euros tout de même. Et la versionPro avec 64 Go de Ram, un SSD de 4 To et un port Ethernet 10 Gbit/s s'affiche à 3 834 euros. Oups !

Quel que soit le modèle, les précommandes sont ouvertes dès maintenant, et les livraisons commenceront le 8 novembre.