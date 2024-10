Apple présente son nouvel iMac : une puce M4 et 16 Go de RAM en standard (enfin !)

Comme dans une série TV, Apple vient de dévoiler ses nouveaux iMac en promettant d'autres annonces dès demain. Bonne nouvelle, en plus de la puce M4, le célèbre ordinateur tout-en-un est enfin équipé de 16 Go de RAM au minimum.

On vous avait bien dit qu'il valait mieux patienter un peu avant d'acheter un nouveau Mac (lire notre article) ! Apple vient en effet d'annoncer ses premiers " vrais " ordinateurs équipés de la toute dernière puce " maison " M4. Jusque là, bizarrement, seuls les iPad Pro sortis en mai dernier bénéficiaient du processeur le plus rapide de la gamme. Cette excentricité est maintenant corrigée avec l'arrivée de la nouvelle gamme d'iMac, l'ordinateur tout-en-un d'Apple. L'annonce s'accompagne d'une vidéo de présentation qu'on dirait tout droit sortie d'une keynote (les fameuses conférences d'Apple) découpées en petits morceaux. Faisons donc le tour de ces nouveaux iMac avant l'annonce, demain, de ce qui sera sûrement la nouvelle gamme des MacBook Pro.

iMac M4 : un design identique à un détail près

Extérieurement, rien ne change : l'iMac M4 garde le même design, très réussi, que celui inauguré par l'iMac M1 de 2021. L'iMac M4 garde ainsi le même écran 4,5 K de 23,5 pouces de diagonale, qu'Apple persiste pourtant à appeler 24 pouces, avec toutefois une option supplémentaire : pour 230 euros de plus, vous pouvez choisir un écran nano-texture anti-reflet. Apple utilise vraisemblablement pour cet écran la même technique que celle inaugurée pour le Pro XDR, le très grand écran de bureau de 32 pouces et qui consister à traiter au laser la surface brillante d'un écran pour lui donner un aspect anti-reflet plutôt efficace. Les nouveaux iMac M4 proposent également une gamme de couleurs un peu plus chatoyantes et surtout proposée dans sa totalité y compris pour les modèles d'entrée de gamme.

© Apple

iMac M4 : un peu plus de puissance et beaucoup plus de mémoire

Mais c'est évidemment surtout à l'intérieur qu'il y a le plus de changements. Les iMac de 2024 sont donc les premiers Mac à profiter de tout dernier processeur M4, en remplacement des M3 de la gamme précédente. Selon Apple, cela permet aux iMac M4 d'être 1,3 fois plus rapide que la gamme M3. Et 1,7 fois plus rapide que la gamme des iMac M1. Autrement dit, le gain de puissance n'est que graduel.

© Apple

On apprécie en revanche que tous les iMac M4, dès l'entrée de gamme, soient équipés en standard de 16 Go de mémoire vive. Enfin ! Jusque là, il fallait débourser 230 euros pour passer des 8 Go de base aux 16 Go qui paraissent franchement un minimum aujourd'hui. D'autant plus qu'Apple met en avant ses outils d'Intelligence Artificielle qui, même s'ils sont conçus pour tourner dans 8 Go de RAM comme sur les derniers iPhone ou iPad, sont tout de même bien plus à l'aise avec 16 Go. Rappelons toutefois que ces outils appelé Apple Intelligence n'arriveront pas avant l'année prochaine en France.

On peut même aller jusqu'à 32 Go de mémoire vive, une première pour un iMac, à condition toutefois d'opter pour l'option de 512 Go de stockage minimum. Car, oui, si Apple a fait un effort sur la RAM ce n'est pas le cas pour le stockage SSD toujours à 256 Go de base. On ne se refait pas.

iMac M4 : de nouveaux accessoires en USB-C

L'intérêt d'un tout-en-un c'est qu'on a tout dans la boîte, y compris le clavier et la souris. Et pour la première fois, les accessoires livrés avec l'iMac sont équipés d'un port USB-C pour leur recharge, en live en place de la prise Lightning, en voie de disparition. En revanche, c'est le seul élément qui change. Ce qui signifie que la Magic Mouse ultra-plate et tactile se recharge toujours via une prise située en-dessous, ce qui interdîtes de l'utiliser quand elle est branchée. Dommage qu'Apple n'en ait pas profité pour remédier à ce problème. Clavier, souris et trackpad, si vous choisissez ce dernier, sont toujours livrés dans la couleur assortie à l'iMac que vous avez choisi. Et ces modèles sont exclusifs aux iMac : si vous achetez ces mêmes accessoires dans la boutique des accessoires, vous le choix qu'entre le noir ou le blanc.

© Apple

iMac M4 : une nouvelle webcam compatible DeskView

Au sommet de l'écran de l'iMac on trouve bien sûr une webcam comme toujours. Mais sa définition passe du HD 1080p à 12 Mpxl, ce qui la rend compatible avec la fonction Cadre centré de centrage automatique sur le visage ou sur le groupe de visages qui se trouvent devant l'écran. Et elle offre aussi la fonction DeskView qui permet de facilement montrer la surface du bureau tout en vous filmant. Très pratique pour montrer un objet ou une manipulation physique à votre correspondant sans avoir à lever les mains devant l'objectif.

© Apple

iMac M4 : une multitude de configurations et de prix

On apprécie qu'Apple ait fait un effort sur la quantité de mémoire vive intégrée en standard, mais on regrette qu'elle n'en ait pas profité pour simplifier un peu la gamme. Car, pour ses prédécesseurs, la configuration d'un iMac M4 est plutôt complexe. Il faut savoir par exemple que le modèle de base n'est équipé que de deux prise USB 4 / Thunderbolt à l'arrière. Quant à la prise Ethernet pour se brancher en filaire sa box Internet et au lecteur d'empreinte digitale TouchID, ils sont disponibles en option. Pour 1499 euros, c'est un peu court. Pour profiter d'un équipement plus complet et, franchement utile, il faut passer à la marche suivante dans la gamme et débourser 1749 euros. Aïe. Mais, au moins, on dispose alors de quatre ports Thunderbolt 4, en plus de la prise Ethernet incluse dans le bloc d'alimentation et du bouton TouchID sur le clavier.

Au chapitre des options, on a déjà évoqué l'écran nano-texturé anti-reflet à 230 euros. Le passage de 16 Go à 24 Go de RAM coûte 230 euros également. Et si vous voulez passer à 32 Go de RAM, c'est également 230 euros, à condition d'avoir opté aussi pour un SSD de 512 Go minimum, qui coûte lui aussi 230 euros de plus que les 256 Go de base. Vous pouvez aussi opter pour 1 To ou 2To de stockage, chaque palier coûtant, vous l'avez deviné, 230 euros chacun. C'est l'unité de base chez Apple. Autrement dit, pour un iMac M4 gonflé à bloc, 32 Go de RAM, 2 To de stockage et écran nano-texturé, la facture monte à 3359 euros… Voici quelques exemples de prix