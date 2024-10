Test Beelink EQR6 : un mini PC silencieux avec alimentation intégrée

Le Beelink EQR6 est l'un des premiers mini PC du marché profitant d'une alimentation interna au lieu d'un bloc externe. Et ce n'est pas le seul atout de ce modèle bien équilibré et remarquablement silencieux.

Le marché du mini PC est incontestablement l'un des secteurs les plus dynamiques du moment en high-tech. Contrairement aux domaines du smartphone ou du PC portable où tous les modèles ont tendance à se ressembler faute d'innovation majeure, comme si l'on arrivait à un plateau technologique, c'est sur le terrain de ces ordinateurs miniatures qu'on note le plus d'améliorations pratiques ces derniers temps. D'abord avec l'intégration de processeurs de plus en plus puissants, capables de rivaliser désormais avec des PC fixes bien plus encombrants. Ensuite, avec le développement de formats plus variés permettant d'intégrer de véritables cartes graphiques dédiées, pour le jeu vidéo comme pour la création numérique. Enfin, avec l'introduction de fonctions et d'éléments hérités d'autres machines qui améliorent grandement leur confort d'utilisation.

Et dans cette quête d'ergonomie, Beelink semble avoir pris une petite, mais très appréciable longueur d'avance sur ses principaux concurrents. Le constructeur chinois, qui figure parmi les meilleurs spécialistes du mini PC avec Geekom et Minisforum, a commencé à ajouter des "petits trucs en plus" bien pratiques sur certains de ses nouveaux modèles, comme un bloc d'alimentation intégré au boîtier, à la place d'un adaptateur externe, des microphones, des haut-parleurs ou encore un lecteur d'empreinte (voir notre article). Rien de révolutionnaire, certes, des détails appréciables qui font la différence au quotidien.

Et le tout nouveau EQR6 est l'un des premiers à en profiter. En partie seulement, car il se contente de l'alimentation interne. Mais ce n'est pas le seul atout de ce mini PC de milieu de gamme très bien équilibré, comme nous avons pu le constater lors de notre test.

Beelink EQR6 : l'avis de CCM Alimentation intégrée

Très bonnes performances générales

Fonctionnement très silencieux

Design élégant

Bonne qualité de fabrication

Fonctionnement silencieux

Nombreuses interfaces

Stockage et mémoire extensibles

Processeur au choix

Faible consommation électrique

Windows 11 Pro préinstallé sans logiciel inutile

Excellent rapport qualité/prix Wi-Fi en version 6 seulement

Pas d'USB 4

Performances graphiques limitées pour le jeu vidéo

Beelink EQR6 : une alimentation intégrée

Fidèle à la tradition Beelink, l'EQR6 hérite d'un boîtier assez massif dans la lignée de l'excellent SER8 (voir notre test). Principales différences, les angles sont un peu moins arrondis et, surtout, au lieu du luxueux métal de son "grand frère", tout est en plastique ici, pour d'évidentes question de coût – le prix n'est pas vraiment le même. Quoi qu'il en soit, l'ensemble semble très solide et s'avère bien assemblé, avec un matériau qui inspire confiance. Et si le filtre antipoussière du SER8 n'est pas de la partie ici, pour les mêmes raisons économiques, on retrouve le même système d'aération avec une plaque inférieure percée de trous minuscules pour l'aspiration d'air frais et des larges aérations à l'arrière, pour évacuer la chaleur, sans aucune ouverture sur les flancs. Une disposition originale, et assez efficace comme nous l'avions constaté lors de notre test du SER8, qui participe de surcroit à l'esthétique épurée de l'ensemble, avec un coloris gris chaleureux assez élégant. En revanche, contrairement à la plupart des mini PC, rien n'est prévu sur l'EQR6 pour un montage Vesa, ce qui n'est pas vraiment un problème : l'appareil est tellement joli qu'on peut parfaitement le laisser posé sur un bureau.

Comme on l'a dit, l'EQR6 est un peu plus massif que d'autres mini PC récents, notamment les derniers modèles Geekom qui battent de records de compacité et d'élégance (voir nos tests du A8 et du GT13 Pro), Rien de gênant pour autant, le boîtier mesurant 126 x 126 x 47 mm pour un poids de 530 g. On peut donc facilement le transporter, sans avoir même à s'encombrer du traditionnel adapteur externe. Et pour cause : l'alimentation est intégrée ! D'une puissance confortable de 85 W, le bloc occupe de fait une partie de l'espace interne, ce qui explique en partie le léger embonpoint du châssis. De fait, il suffit de brancher le câble fourni directement sur le secteur, et c'est tout ! Un vrai plus par rapport aux modèles qui utilisent un bloc externe, qu'il faut toujours parvenir à caser quelque part. Souhaitons que d'autres constructeurs suivent cet exemple.

Beelink EQR6 : une connectique classique et suffisante

Sans être extravagante, la connectique étonne à la fois par sa composition et sa disposition. En façade, en plus de l'indispensable bouton marche-arrêt et d'une classique entre-sortie,audio stéréo en minijack, on trouve une prise USB-A compatible USB 3.2 (10 Gbit/s) et une prise USB-C à la même norme. À l'arrière, on dispose encore de trois autres prises USB-A, deux en USB 3.2 (10 Gbit/s) et une en USB 2.0 (480 Mbit/s), plutôt destinée à un clavier ou une souris filaire, deux sorties HDMI et, plus curieusement, deux prises Ethernet Gigabit (1 Gbit/s), utilises pour ceux qui souhaitent se connecter simultanément à deux réseaux filaires, le tout complété par une prise secteur (sans terre), pour l'alimentation interne. Le plus étonnant, c'est que les prises USB et HDMI sont placées à la verticale, sans doute pour des questions de place, le haut du panneau arrière accueillant trois gros orifices grillagés pour évacuer l'air chaud. Dommage cependant que Beelink n'ait pas prévu au moins une prise USB 4, une norme qui offre une grande variété d'utilisations en plus de débits élevés.

Rien à signaler de particulier pour les interfaces sans fil, l'EQR6 étant équipé de modules compatibles Wi-Fi 6 (tout court) et Bluetooth 5.2. Certes, il ne s'agit pas des dernières normes en date, mais elle suffisent amplement au quotidien dans un usage "normal", le Wi-Fi 7 étant réservé pour le moment aux modèles plus haut de gamme et le Gigabit Ethernet assurant une connexion filaire déjà assez rapide.

Beelink EQR6 : une mémoire et un stockage évolutifs

Le boîtier de l'EQR6 s'ouvre facilement, à l'aide d'un simple tournevis, le plus délicat étant de retirer les quatre minuscules protections de caoutchouc qui dissimulent les vis retenant la grille inférieure. À l'intérieur, on découvre d'abord deux barrettes mémoire amovibles de type DDR5 au format DIMM, la machine gérant jusqu'à 64 Go de Ram au maximum, ce qui est très confortable. Juste à côté, on trouve un imposant dissipateur thermique métallique en deux parties. S'il est un brin délicat à démonter, c'est pour une bonne raison : il est en effet conçu pour surmonter et refroidir deux SSD au format NVMe M2 2280. Un bel exploit quand on songe à l'exiguïté de l'espace intérieur ! De fait, si l'EQR6 est fourni avec un SSD en standard, on peut parfaitement en ajouter un second, pour atteindre un total de 8 To de stockage (avec deux SSD de 4 To), ce qui n'est pas courant sur les mini PC. Et pas de risque de surchauffe, Beelink ayant intégré des gommes thermiques sur chaque plaque de son dissipateur. Bravo, surtout quand on songe à l'exiguïté du boîtier avec son alimentation intégrée.

Beelink EQR6 : trois processeurs AMD au choix

L'une des originalités de l'EQR6, c'est son processeur. Ou, plus exactement, le choix que Beelink laisse dans la configuration. Le constructeur propose en effet trois puces pour équiper son mini PC lors de la commande, toutes des AMD relativement récentes : Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 7735HS ou Ryzen 9 6900HX. C'est cette dernière, la plus puissante, qui motorisait l'exemplaire que nous avons testé. Très proche du Ryzen 7 7735HS, le Ryzen 9 6900HX repose sur la même base (8 cœurs et 16 threads avec 16 Mo de mémoire cache) avec un circuit graphique intégré Radeon 680M, mais avec un TDP inférieur (45 W contre 54 W) et une fréquence nominale de fonctionnement supérieure (3,3 GHz contre 3,2 GHz). Selon les tests et les statistiques de Passmark, les performances sont quasi identiques, et loin devant celles du Ryzen 5 6600H, doté de seulement 6 cœurs. Chacun pourra donc choisir selon ses besoins de puissance, sachant que les tarifs sont très proches.

© CPUbenchmark

Autre originalité de l'EQR6, l'utilisation de mémoire vive de type DDR5-4800, sous la forme de deux barrettes DIMM, comme signalé précédemment. Et si Beelink propose 16 Go pour la version équipée du Ryzen 5 6600H, le constructeur livre les autres configurations avec 24 Go de Ram, avec deux barrettes de 12 Go signées Crucial - une excellente référence. Une quantité inhabituelle, mais qui donne évidemment davantage d'espace mémoire pour un prix contenu, et qui ne pose aucun problème de performances dans la mesure où la DDR5 est en mode double canal. Quant au stockage installé par défaut, il est assuré par un SSD à la norme PCle 4.0 de 500 Go ou de 1 To selon la configuration choisie. Des équipement bien équilibrés, qui permettent d'envisager toutes sortes d'utilisations, sachant que mémoire vive et stockage sont évolutifs, comme signalé précédemment.

Beelink EQR6 : de très bonnes performances générales

Passé à l'épreuve traditionnelle des benchamraks, l'EQR6 donne de très bons résultats : 5858 points en global sous Passmark, avec 23037 points pour le processeur ; 2134 points en monocœur et 9083 points en multicœurs pour le CPU et 19289 points pour le GPU sous Geekbench ; 1547 points en monocœur et 11165 points en multicœurs sous Cinebench R23. Certes, c'est moins que les mini PC les plus puissants du moment, équipés de processeurs plus récents et plus haut de gamme, comme l'excellente SER8, qui avait battu des records lors de nos tests. Mais l'ensemble reste très bon et le Ryzen 9 6900HX se place au niveau de puces tout à fait performantes, comme un Core i9-11900KF, un Core i7-12800H, un Coire i5-13500H ou même un tout récent Core Ultra 7 155H côté Intel, un Ryzen 7 5700X, un Ryzen 7 7840U ou encore un Ryzen Z1 Extreme, un processeur équipant des consoles de jeu portables comme la ROG Ally X Asus. Et si l'on tente la comparaison toujours délicate avec le monde Apple, le Ryzen 9 6900HX tient tête à un M2 Pro et un M3 Pro, en écrasant le déjà vénérable M1 Max si l'on s'en tient aux résultats des benchmarks. Pas mal, surtout dans cette gamme de prix !

Bien entendu, les performances graphiques restent relativement modestes. Et pour cause : elles reposent sur le circuit Radeon 680M intégré au Ryzen 9 6900HX, qui ne peut pas rivaliser avec une véritable carte graphique dédiée. Toutefois, comme sur tous les modèles équipées de puces AMD similaires – et comme nous l'avons déjà constaté et souligné à de multiples reprises –, elles sont loin d'être ridicules et permettent de jouer assez confortablement à de nombreux jeux, y compris d'action. À titre d'exemple, en définition 1080p avec un niveau de détails moyen, nous avons atteint 130 FPS dans Fortnite, 70 FPS dans GTA 5, 40 FPS dans Forza Horizon 5 et même 35 FPS dans Doom Eternal, par exemple. Bref, si l'EQR6 n'est clairement pas un PC de gamer – ce n'est pas sa vocation –, il permet néanmoins de s'amuser avec une kyrielle de titres. On n'en demande pas plus.

Au passage, notons que les performances du SSD installé en standard sont également de bonne tenue, avec des débits d'environ 5200 Mbit/s en lecture et de 4700 Mbit/s en écriture. Certes, il existe des modèles plus rapides, capables d'atteindre et même de dépasser les 7000 Mbit/s en lecture, mais on les trouve sur des mini PC plus haut de gamme, et Beelink semble avoir ici encore privilégié l'équilibre de l'ensemble, ce qui est tout à fait judicieux.

Pour le reste, avec son Ryzen 9 6900HX et ses 24 Go de mémoire vive,l'EQR6 n'a aucun mal à faire tourner tous les logiciels classiques (bureautique, navigation Internet, lecture vidéo, etc.). Et il se révèle également très à l'aise avec les outils de création numérique (graphisme, retouche photo, montage vidéo, traitement audio, synthèse sonore, etc.). Encore une fois, ce n'est pas le mini PC le plus puissant du marché, mais il se montre parfaitement polyvalent, d'autant qu'il est très réactif au quotidien avec Windows, qu'il s'agisse du démarrage ou de manipulations de fichiers dans l'Explorateur.

Par ailleurs, s'il n'est pas aussi rapide que d'autres modèles équipés du même processeur, comme on peut le voir dans les benchmarks, il est parfaitement possible de le booster. En effet, Beelink a eu la bonne idée de le doter d'un Bios particulièrement complet, avec une foule de réglages experts, et même des options d'overclocking. Des paramètres à modifier avec précaution, et en connaissance de cause, mais qui permettent d'aller au-delà des valeurs sages que le constructeur a choisies, et qui expliquent en grande partie la sobriété de l'appareil.

Beelink EQR6 : un silence exceptionnel

De fait, comme de nombreux mini PC, l'EQR6 est peu énergivore – un atout majeur face aux PC classiques au format tour. Il consomme à peine 7 W au repos, entre 10 et 20 W en usage modéré, en navigation Internet ou en bureautique, et entre 50 et 60 W en utilisation intensive, quand le processeur est mis à grosses contribution lors de tâches gourmandes. Un bilan très raisonnable.

Mais là où l'EQR6 se distingue le plus, c'est sur son niveau sonore. Avec 29 dBA au repos et 34 dBA lors des activités intenses (mesure à 30 cm de l'arrière), c'est, de loin, le mini PC le plus silencieux que nous ayons testé à ce jour. Posé sur un bureau, à un distance standard, il se fait à peine entendre, contrairement à certains modèles peu discrets qui passent rapidement en mode soufflerie dès qu'on les sollicitent. Un vrai plus au quotidien ! Cette petite prouesse est due au système de refroidissement choisi par Beelink, baptisé MSC 2.0 et hérité du SER8, il s'avère extrêmement efficace pour évacuer la chaleur du processeur tout en restant à un niveau sonore particulièrement bas. Ainsi, en utilisation "normale", la température du processeur tourne autour de 43 °C, ce qui est très raisonnable.

Beelink EQR6 : Windows 11 sans fioriture

De façon tout à fait étonnante, le Beelink EQR6 est livré en standard avec Windows 11 Pro préinstallé dans sa version 24H2. C'est surprenant car, en principe, cette mouture était d'abord réservée aux PC estampillés Copilot+, ce qui n'est pas le cas de ce modèle, qui ne répond aux exigences de Microsoft pour obtenir ce label destinés aux ordinateurs munis d'un NPU , cette fameuse unité de calcul destinée à assister l'IA. Il semblerait que Beelink ait pris un peu d'avance sur Microsoft qui commence tout juste à déployer cette version, non sans connaître quelques problèmes… Quoi qu'il en soit, et comme d'habitude, il s'agit d'une version propre, basque, dénuée de tout logiciel superflu (antivirus et suite bureautique à l'essai et autres applications inutiles). Une démarche que nous appréciions vraiment, surtout quand on voit le nombre de cochonneries qui sont préinstallées sur les PC de grandes marques.

Beelink EQR6 : un excellent rapport qualité/prix

Au final, l'EQR6 apparait comme un mini PC polyvalent et parfaitement bien équilibré. Si ce n'est pas le modèle le plus puissant du marché, il offre de très belles performances en permettant de s'atteler à toutes sortes de tâches, créatives ou productives. Son alimentation intégrée est un véritable atout sur le plan pratique, et son silence exceptionnel en fait un appareil discret que l'on peut laisser tourner sur un bureau toute la journée, d'autant qu'il consomme peu d'énergie. Certes, il ne dispose pas de toutes les dernières technologies (Wi-Fi 7, USB 4, Ethernet 2,5 Gbit/s...) et son circuit graphique ne vaut pas les puces haut de gamme de Nvidia. Mais il est amplement suffisant pour toutes les utilisations classiques et ses possibilités d'évolutions en mémoire vive comme en stockage permettent d'envisager l'avenir avec sérénité.

Pour ne rien gâter, il est proposé à des tarifs particulièrement attractifs : sur le site de Beelink, on le trouve en effet à environ 300 euros dans la version avec un Ryzen 5 6600H, 16 Go de Ram et un SSD de 500 Go, à 365 euros avec un Ryzen 7 7735HS, 24 Go de Ram et un SSD de 500 Go, et à 40 euros dans sa configuration la plus musclée, avec un Ryzen 9 6900HX, 24 Go de Ram et un SSD de 1 To. Curieusement, les prix sur Amazon sont plus élevés, mais, comme souvent, des coupons de réductions et des promotions régulières permettent d'abaisser la facture. C'est clairement l'un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. Vraiment une très belle réalisation, surtout quand on songe à l'équilibre de l'ensemble.