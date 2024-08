Ces nouveaux mini PC Beelink ont un p'tit truc en plus

Grand spécialiste des mini PC, Beelink innove avec des modèles équipés d'une alimentation internet, mais aussi de haut-parleurs et de micros. Des petits plus très appréciables qui font toute la différence !

Nous le répétons depuis des mois : le marché des mini PC est en plein essor. Et c'est dans ce domaine que l'on note les avancées les plus intéressantes. D'abord avec l'intégration de processeurs de plus en plus puissants (AMD Ryzen séries 7xxx et 8xxx, Intel Core de 14e génération et Core Ultra), qui rendent ces ordinateurs miniatures aussi performants que les grosses tours classiques. Ensuite, par l'introduction de fonctions originales qui les rendent de plus en plus pratiques.

Et dans cette nouvelle course à l'innovation, Beelink semble avoir pris une petite longueur d'avance sur ses concurrents. Certes, le constructeur chinois est présent sur le secteur du mini PC depuis de nombreuses années, ce qui lui confère une belle expérience en la matière. Et il possède une large gamme de modèles de bonne qualité, comme nous l'avons constaté lors de nos divers tests (voir nos articles sur le GTR7, le SER6 Max ou encore l'excellent SER8).

Mais tout en continuant à monter en puissance avec des processeurs toujours performants, Beelink a soigné les aspects pratiques dans ses nouveaux modèles, en comblant des lacunes traditionnelles des ordinateurs miniatures. Ainsi, au lieu d'utiliser un adapteur secteur externe comme on en trouve sur les PC portables, les EQi12, EQR6 et GTi14 Ultra disposent d'une véritable alimentation intégrée, comme le Mac mini d'Apple. Fini le bloc qui traîne sur le bureau ou le plancher : il suffit de brancher directement un cordon classique à l'arrière de l'ordinateur, comme sur une tour ! Et il ne s'agit pas de systèmes au rabais car, malgré l'espace intérieur réduit, ces alimentions délivrent des puissances allant de 85 à 145 W.

© Beelink

Nouveaux mini PC Beelink : des haut-parleurs et un micro intégrés

Mieux encore, le GTi14 Ultra, qui embarque un puissant processeur Intel Core UItra 7 155H doté d'un NPU pour accélérer les fonctions IA, s'offre le luxe d'intégrer deux haut-parleurs et un microphone. Pas besoin donc de brancher des enceintes ou un micro : tout est prévu dans l'ordinateur pour capter et diffuser du son, exactement comme sur un portable. Certes, compte tenu de la taille, il ne faut pas espérer une qualité hifi, ni même le fameux "son immersif" que tous les constructeurs cherchent à nous vendre dans leurs fiches techniques et leurs publicités – une belle farce, quand on y songe… –, mais c'est amplement suffisant pour regarder des vidéos ou faire des visios – et c'est tout ce qu'on demande en fait. Sans compter ce micro omnidirectionnel est associé à un DSP (un processeur de traitement du signal audio) capable d'éliminer en temps réel les bruits ambiants pour des conversations sans parasites.

© Beelink

Et si ce n'est pas le premier mini PC à le proposer, le GTi14 Ultra dispose en plus d'un capteur d'empreinte, pour sécuriser l'accès à Windows et aux fichiers sans avoir à saisir de mot de passe ou de code PIN. Pourquoi s'en priver ? Enfin, à l'instar du SER8, tous ces modèles profitent d'un système de refroidissement particulièrement silencieux, promettant un niveau de bruit maximum de seulement 32 dBA, bien inférieur au volume sonore d'une conversation. De quoi travailler au calme, sans entendre un bruyant ventilateur.

© Beelink

Certes, ces petites nouveautés pourraient paraître accessoires de prime abord. Mais elles contribuent toute à rendre ces ordinateurs miniatures encore plus pratiques au quotidien. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle se généraliseront et que d'autres constructeurs suivront l'exemple de Beelink pour rendre les mini PC encore plus complets, plus confortables et plus irrésistibles.