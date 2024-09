Test Geekom GT13 Pro : un mini PC ultra compact, élégant et performant

Nouveau venu dans la famille Geekom, le GT13 Pro reprend le superbe boîtier du A8, mais avec un processeur Intel. Un mini PC luxueux qui séduit autant par ses lignes que par ses performances et sa polyvalence.

Rien ne semble arrêter Geekom ! De plus en plus populaire depuis deux ans, le spécialiste du mini PC n'en finit plus d'enrichir sa gamme avec de nouveaux modèles toujours plus impressionnants, au point de faire figure de référence dans le domaine, aux côtés de marques bien établies comme Beelink ou Minisforum. Le constructeur chinois a même mis le turbo des derniers temps, en sortant une quinzaine de références en l'espace d'un an. Avec toujours la même recette : des appareils bien construits et bien équilibrés avec un bon rapport qualité-prix.

La gamme s'est d'ailleurs tellement enrichie qu'elle se scinde désormais en deux grandes familles, avec, d'un côté les modèles à base de processeurs Intel, et de l'autre, ceux exploitant des puces AMD. Pour autant, Geekom maintient une grande cohérence dans son catalogue en déclinant ses designs dans les deux clans. C'est ainsi que le GT13 Pro que nous testons ici apparaît clairement comme le pendant du A8 (voir notre test) sorti il y a quelques semaines, mais en version Intel.

De fait, alors que le A8 exploite des Ryzen de la série 8000, ce modèle clairement positionné en haut de gamme repose sur des processeurs Intel de 13e génération, dite Raptor Lake, en l'occurrence – et au choix –, un Core i7-13620H et un Core i9-13900H. Des puces modernes et puissantes, même si ce ne sont pas les plus récentes d'Intel, qui permettent d'envisager un large panel d'applications, y compris dans le domaine professionnel et la création. Mais la polyvalence n'est pas le seul atout du GT13 Pro qui profite d'autres avantages non négligeables.

© CCM

Geekom GT13 Pro : l'avis de CCM Ultra compact

Design superbe avec boîtier en métal

Qualité de fabrication remarquable

Très bonnes performances générales

SSD ultra rapide

Gestion de 4 écrans

Nombreuses interfaces avec USB 4 et Wi-Fi 6E

Stockage et mémoire vive extensibles

Trois modes de puissance dans le Bios

Windows 11 Pro préinstallé sans logiciel inutile Performances graphiques limitées en jeu

Consommation résiduelle même éteint

Ventilateur parfois un peu bruyant

Geekom GT13 Pro : minuscule et luxueux

À l'instar des autres mini PC Geekom, le GT13 Pro est livré dans une emballage particulièrement soigné, avec divers accessoires. En plus de l'indispensable bloc d'alimentation externe, on trouve ainsi un câble HDMI et une plaque au format Vesa avec ses vis pour un montage au dos d'un écran ou d'un téléviseur. Rien d'extraordinaire, mais l'ensemble fait meilleur effet que d'autres marques.

Sur le plan physique, le GT13 Pro est le jumeau du A8, les deux modèles partageant le même boîtier et la même connectique, mais dans un superbe coloris gris sombre. On retrouve donc avec plaisir le somptueux châssis carré métallique inauguré récemment par Geekom sur le A7, à la fois ultra compact (112 x 112 x 37 mm) et particulièrement élégant, avec ses lignes douces et ses angles arrondis. Un boîtier résolument premium, qui dégage instantanément une sensation de luxe et de solidité, en évoquant un Mac mini en beaucoup plus petit – il est question qu'Apple revoie bientôt le format de son ordinateur miniature pour se rapprocher de l'Apple TV… et de ce genre de mini PC ! Et le GT13 Pro n'usurpe pas son appellation tant il est réellement minuscule : il tient sans souci dans une main, même petite, et peut facilement être transporté dans un sac, voire dans une (grande) poche.

© CCM

Comme sur le A8, Geekom a opté pour un bloc d'alimentation externe beaucoup plus compact que sur d'autres modèles, parfois assez encombrants. Alors qu'il délivre une puissance confortable de 120 W (au maximum), il ne mesure en effet que 98 x 64 x 23 mm, soit sensiblement la taille d'un paquet de cigarettes. Un bloc discret, donc, qui plus est, très facile à transporter.

Geekom GT13 Pro : une connectique complète et moderne

Comme d'habitude chez Geekom, la connectique s'avère particulièrement complète. À l'avant, on trouve en plus du bouton marche-arrêt, une entrée-sortie audio stéréo en mini-jack et deux prises USB-A compatibles USB 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbit/s), dont une gérant le Power Delivery pour fournir une alimentation électrique à un périphérique. Sur l'un des flancs, finement grillagés, on dispose d'un lecteur de carte mémoire SD plein format, toujours très pratique. Et, à l'arrière, retrouve encore deux prises USB-A (une en USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, l'autre en USB 2.0 à 480 Mbit/s), deux prises USB-C en USB 4 Gen 3 à 40 Gbit/s, toutes deux compatibles Power Delivery, deux sorties HDMI 2.0, un port Ethernet 2,5 Gbit/s et un connecteur d'alimentation.

Une belle panoplie, qui couvrir la plupart des besoins et qui permet même de brancher jusqu'à quatre écrans simultanément, en utilisant les prises HDMI et USB-C, la section graphique intégrée au processeur Core pouvant gérer en standard l'ultra haute définition (4K à 60 Hz et même 8K à 30 Hz). Plus que suffisant, que ce soit pour de la bureautique, du graphisme, de la musique (MAO) ou du montage vidéo.

D'autant que l'on dispose également du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2 pour les connexions sans fil (réseau et périphériques divers). Certes, les esprits chagrins pourront toujours regretter l'absence de Wi-Fi 7, mais, outre le fait que cette version très récente est encore peu répandue, la norme 6E permet déjà d'atteindre d'excellents débits en pratique, et l'Ethernet 2,5 Gbit/s est là pour une liaison filaire à très haute vitesse. Notons au passage que le tout nouveau GT1 Mega est l'un des premiers mini PC Geekom à profiter du Wi-Fi 7.

Geekom GT13 Pro : mémoire et stockage extensibles

Á l'instar du A8 et d'autres modèles Geekom, le GT13 Pro s'ouvre facilement, sans outil particulier, la seule étape un brin délicate étant de décoller les quatre petits patins de caoutchouc dissimulant les vis qui maintiennent sa plaque inférieure, en plastique. Il ne reste alors plus qu'à retirer les quatre autres vis qui tiennent une plaque métallique de protection interne pour accéder à ses entrailles. On découvre alors deux barrettes de mémoire vive SO-DIMM en DDR4-3200 en double canal (maximum de 64 Go en 2x32) et un SSD au format M.2 2280 NVMe PCIe x4 Gen 4 (un modèle Acer N7000), qui recouvre une carte 2230 pour le Wi-Fi. Une combinaison similaire à celle du A8, à un détail près : le GT13 Pro dispose d'un emplacement libre pour un SSD supplémentaire au format M.2 2242 en Sata. Un petit bonus très appréciable pour augmenter facilement le stockage interne !

© CCM

Geekom GT13 Pro : un processeur Intel de 13e génération

Comme on l'a dit, contrairement à l'A8, le GT13 Pro repose sur une plateforme Intel. Notre exemplaire de test – une configuration haut de gamme – était ainsi équipé d'un Core i9-13900H, un processeur de 13e génération de type Raptor Lake, équipé de 14 cœurs (6 cœurs P pour Performance et 8 cœurs E pour Efficience ou Efficacité pour un total de 20 threads, associés à 24 Mo de cache et fonctionnant à des fréquences maximales respectives de 5;4 GHz et 4,1 GHz). Une puce moderne et puissante, prenant en charge de nombreuses technologies récentes. Certes, elle n'intègre pas de véritable NPU, l'unité neuronale destinée aux calculs liés à l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas un problème dans la mesure où l'utilité réelle de ce genre de module reste encore à prouver – attendons que les logiciels de production et de création en fasse vraiment usage, si la mode IA ne passe pas d'ici là…

Pas de carte graphique dédiée ici, évidemment : c'est le circuit intégré au processeur qui fait office de GPU, en utilisant une partie de la mémoire vive comme mémoire vidéo. Il s'agit là encore d'un Iris Xe Graphic, un classique d'Intel très courant sur cette génération de puces, moins puissant que le module Radeon 780M intégré aux Ryzen AMD récents, mais suffisant pour tout ce qui touche à la 2D et à la vidéo.

Geekom GT13 Pro : de très bonnes performances générales

À l'épreuve des traditionnels benchmarks, le GT13 Pro tire bien son épingle du jeu. Avec son Core i9-13900H avec 32 Go de Ram et un SSD de 2 To, notre exemplaire de test a obtenu de très bons scores, comparables à ceux d'autres mini PC haut de gamme : 5362 points en global sous Passmark, avec 25804 points pour le processeur ; 2440 points en monocœur, 11410 points en multicœurs pour le CPU et 16340 points pour le GPU sous Geekbench ; 1731 points en monocœur et 12009 points en multicœurs sous Cinebench R23. Un excellent bilan, donc, équivalent à celui de PC équipés de Core i9-11900K ou de Core Ultra 7 155H côté Intel ou de Ryzen 7 7735HS ou de Ryzen 9 6900 HX côté AMD, même s'il reste sensiblement inférieur des mini PC les plus performants du moment, avec des puces Ryzen de dernière génération, comme les Geekom A7 et A8 ou le Beelink SER8.

Sans surprise, le Core i9 du GT13 Pro ne fait pas d'étincelles en 3D et donc en jeu, son circuit Intel iris Xe étant nettement moins bon que les GPU Radeon 680M et 780M intégrés aux Ryzen récents. Certes, il n'est pas totalement hors course puisque l'on atteint les 160 FPS dans un titre peu exigeant comme Valorant en mode 1080 avec un faible niveau de détails. Mais, toujours en Full HD, on frôle les 50 FPS dans Forza Horizon et on dépasse à peine les 25 FPS dans un jeu exigeant tel que Cyberpunk 2077. En clair, s'il est toujours possible de jouer à des titres anciens ou légers, le GT13 Pro n'est pas fait pour le jeu. Aucun problème en revanche pour la 2D (donc le graphisme et la photo) et la vidéo : non seulement il gère parfaitement l'affichage simultané sur quatre écrans en 4K (à 60 Hz), mais, en plus, son Core i9, comme la version i7, prend en charge le décodage matériel de plusieurs formats vidéo (AVC, HEVC, VP9 et même AV1), ce qui le rend bien adapté à une utilisation en vidéo.

Détail très appréciable, et dans tous les cas d'usage : les performances du SSD sont proprement excellentes. Avec des débits supérieurs à 7100 Mo/s en lecture et 6300 Mo/s en écriture, le modèle Acer installé par défaut de 2 To sur notre exemplaire de test fait littéralement des étincelles, en profitant au mieux des capacités de l'interface NVMe PCIe Gen 4 x 4, capable d'atteindre le 8000 Mo/s en théorie. Autant dire que ce n'est pas le SSD qui fera goulet d'étranglement sur le GT13 Pro pour le transfert de données ! Pour l'anecdote, c'est exactement le même modèle qui était intégré dans le A8 que nous avions testé, et qui nous avait surpris par ses débits inférieurs : preuve que c'était notre exemplaire qui avait un problème, et pas la machine, comme nous l'avions supposé au vu des résultats obtenus par d'"autres testeurs.

Geekom GT13 Pro : un mode Performance épatant

Notons que, comme toujours dans nos tests, tous ces résultats ont été obtenus avec les réglages par défaut, tel que l'ordinateur était configuré au déballage – mais après les indispensables mises à jour de Windows lors de la configuration initiale, évidemment. Or, il convient de noter que même s'il n'est pas aussi riche en paramètres que d'autres, le Bios du GT13 Pro offre trois profils de puissance : Quiet, Normal (choix par défaut) et Performance. Comme leur nom l'indique, le premier ajuste des réglages du processeur et du système de refroidissement pour un fonctionnement plus discret, au détriment de la puissance, tandis que le troisième privilégie les performances, quitte à faire monter la puce en température et donc à générer un peu plus de bruit. Chacun est donc libre d'adapter la puissance et le niveau sonore à ses besoins.

Nous avons effectué de nouveaux tests en passant en mode Performance avec nos outils de benchmark. Et nous avons constaté des gains de 5 % à 10 % selon les opérations par rapport au mode Normal. Une amélioration tangible et très appréciable, d'autant que nous n'avons pas relevé de différence flagrante de niveau sonore et de consommation électrique. Aucune raison de s'en priver donc, même si ce mode peut "tirer" un peu trop sur le processeur à long terme.

Geekom GT13 Pro : discret et relativement économe

À l'usage, le GT13 Pro se montre agréable et très réactif, en particulier au démarrage e à la sortie de veille prolongée, très rapides. Une célérité qu'il doit sans doute à son excellent SSD. Et même passé en mode Performance, il reste très silencieux tant qu'on le pousse pas à fond avec des traitements intensifs.

Sur le plan sonore, il reste à un niveau remarquable de 29 dBA (à 30 cm) au repos comme en usage courant. Autant dire qu'on ne l'entend pas du tout dans un bureau avec une activité normale. Quand on sollicite plus fortement son processeur, son ventilateur se fait entendre, en passant à des valeurs de 36 voire 40 dBA, même en mode Performance. Moins confortable, mais pas insupportable. On reste d'ailleurs très en-dessous du bruit généré par le A8 poussé à bout, qui utilise pourtant le même boîtier. Sur ce plan, le GT13 Pro s'avère nettement plus discret au quotidien.

Auchapitre énergétique, le GT13 Pro mérite aussi des éloges, à quelques petites nuances près. Si sa consommation électrique (à la prise) n'excède pas 6 W au repos et une quinzaine de watts en utilisation "sage" (bureautique et Internet), elle grimpe assez facilement à 65 W sur des traitements plus intenses, et nous avons même relevé quelques pointes à 95 W lors de tests stressants. Rien de bien gênant, d'autant que le bloc d'alimentation fourni peut délivrer jusqu'à 120 W. Toutefois, très curieusement, nous avons noté que même éteint, le GT13 Pro continue à consommer du courant. Rien de catastrophique, juste 1,3 W. Mais cette consommation résiduelle est à la fois inutile et anormale. Mieux vaut donc le débrancher, ou, plus simple encore, le brancher sur une multiprise munie d'un interrupteur pour éviter ce gâchis quand il n'est pas utilisé.

Enfin, signalons que, comme les autres modèles Geekom, le GT13 Pro est livré avec Windows 11 Pro préinstallé et activé, sans logiciel imposé inutile – pas d'antivirus offert quelques mois ni bloatware. Juste Windows pur et prêt à l'emploi, après les incontournables mises à jour de Microsoft lors de la configuration initiale. Un minimalisme très appréciable, dont certaines grandes marques devraient s'inspirer au lieu d'encombrer leurs PC avec des applications maison superflues !

Geekom GT13 Pro : un modèle d'équilibre et de polyvalence

Au final, si le GT13 Pro n'est pas le mini PC le plus performant du catalogue Geekom – les A7 et A8 s'avèrent plus puissants avec leurs processeurs Ryzen et le tout nouveau GT1 Mega, avec ses puces Intel Core Ultra 9-185H et Ultra 7-155H semble très prometteur –, il apparaît comme l'un des meilleurs modèles du constructeur par son équilibre général. Doté d'un boîtier ultra compact au design premium, digne d'un appareil Apple, il se montre largement assez puissant pour des applications créatives intenses (graphisme, montage vidéo, traitement audio, etc.) en plus des utilisations classiques (bureautique, Internet, etc.). Sa belle panoplie de connecteurs et de connexion sans fil, notamment l'USB 4 compatible Thunderbolt, permet d'exploiter de nombreux périphériques, et même de ban cher quatre écrans 4K. Ses possibilités d'évolution, pour la mémoire vive comme pour le stockage, laissent envisager une très bonne pérennité, d'autant que son mode Performance lui procure un surcroît de puissance très appréciable sans nuire à son confort d'utilisation.

Certes, son prix peut sembler un peu plus élevé que ceux de certains concurrents : sur le site de Geekom comme sur Amazon, il est actuellement proposé à 759 euros en version Core i7 avec 32 Go de Ram et un SSD d e1 To, et à 979 euros en version i9 avec 32 Go de Ram et un SSD de 2 To. Mais, comme souvent chez les fabricants de mini PC, les tarifs varient fréquemment avec des promotions régulières et de coupons de réduction. Quoi qu'il en soit, et à moins qu'Apple sorte un Mac mini avec une puce M4 à petit prix – on peut toujours rêver… –, le GT13 Pro apparaît comme l'un des meilleurs choix du moment en matière d'ordinateur miniature/