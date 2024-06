Asus met l'IA à toutes les sauces sur ses nouveaux PC portables

Profitant du salon Computex qui se déroule à Taïwan, Asus dégaine une flopée de PC portables taillés pour le travail, le jeu ou la création avec un point commun : l'intelligence artificielle opérée par Copilot de Microsoft.

Si on ne l'avait pas encore bien compris, le combat de cette année sur le marché du PC ne se joue plus vraiment sur le terrain des CPU et GPU mais sur celui des NPU. Ces processeurs neuronaux s'acquittent de la lourde tâche d'animer l'intelligence artificielle incarnée principalement par Copilot de Microsoft directement sur le PC et sans l'aide de serveurs hébergés à l'autre bout de la planète. En vedette, les processeurs signés AMD avec les Ryzen AI ou Qualcomm avec son Snapdragon X Elite qui alimente les fameux PC Copilot+, le nouveau label de Microsoft pour les ordinateurs orientés IA. Un état d'esprit que l'on retrouve sur toute la nouvelle panoplie de PC dévoilés par Asus lors de l'édition 2024 du Computex, salon dédié aux PC et composants, qui se tient en ce moment à Taipei (Taïwan), ville ou se trouve également le siège de la marque.

Mark Liton, Vice président ventes partenaires chez Microsoft vante les mérites de Copilot à la conférence Asus © CCM

Asus présente des PC dopés à l'IA pour les créatifs

Mélanger créativité et intelligence artificielle est un terrain parfois glissant. Apple en a fait les frais le mois dernier ses iPad Pro. Mais Asus a su éviter le piège. Pas question ici de remplacer les artistes par de l'IA mais plutôt de les aider dans leur production et de leur faire gagner du temps. C'est le but des trois nouveaux PC portables ProArt P16, PX13 et PZ13, modèle qui nous intrigue le plus. La raison : il est animé par le Snapdragon Elite X de Qualcomm. Le PZ13 est en fait un hybride affublé d'un clavier détachable, un peu comme les Surface Pro de Microsoft. Il promet une belle autonomie et embarque immanquablement sur son clavier la touche vedette Copilot. Le PX13 ressemble de son côté à une grande tablette dotée d'un clavier qui bascule à 360°. Il est animé par AMD Ryzen AI 9 HX HX 370 et un GPU NVIDIA GeForce RTX™ 4070. Enfin, le haut de gamme est incarné par le P16, un PC portable grand format équipé d'un écran de 16 pouces lui aussi doté d'un Ryzen AI 9. Disponible au mois d'août prochain, ces trois PC s'accompagnent des applis tirant profit de l'IA comme StoryCube pour aider les vidéastes à mieux s'y retrouver dans leur rush et MuseTree, une appli d'IA d'assistance à la création graphique. Les prix s'établissent à partir de 1299 euros pour le PZ13, à partir de 2399 pour le PX13 et à partir de 2599 euros pour le P16.

La gamme ProArt © Asus

L'Asus Zenbook se décline en grand format

Asus dégaine également une nouvelle série de sa gamme phare Zenbook, sa famille d'ultraportables. Au programme, un étonnant modèle de 16 pouces. Il est lui aussi armé d'un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 par pour l'IA et Copilot avec sa touche dédiée. Mais ce qui surprend le plus, c'est son poids (1,5 kg) pour une finesse de 11 mm. Un bel exploit d'autant que le design bénéficie de pas mal d'attention avec un capot au revêtement très résistant et élégant baptisé Ceraluminium par la marque. Ce nouveau Zenbook S16 sera lui aussi disponible dès le mois d'août prochain à partir de 1999 euros.

Le Zenbook S16 © Asus

Asus ajoute du Snapdragon au Vivobook

Si Asus a rafraichi sa gamme actuelle de Vivobook, ses PC portables grand public (S14, S15 et S16) avec le processeur AMD Ryzen AI 9 afin de les booster avec les fonctions IA de Microsoft, on note l'arrivée d'un nouveau Vivobook S15, le premier modèle PC Copilot+ de la marque équipé du SoC Snapdragon X Elite, la fameuse puce ARM de Qualcomm. Equipé d'un écran de 15,6 pouces Oled 3K, cet ordinateur portable se distingue par une épaisseur de 14,7 mm pour un poids de 1,42 kg. Asus promet une autonomie de 18 heures et, bien sûr, toutes les subtilités IA proposées par Copilot. Ce Vivobook S15 rejoindra la gamme Asus à partir de la mi-juin pour un prix démarrant à 1299 euros selon les configurations.

Le nouveau Vivobook S15 Animé par un Snapdragon X Elite © Asus

Asus a également revu et étoffé sa gamme TUF, ses PC gaming. Deux nouveaux modèles rejoignent la famille, l'un doté d'une dalle de 14 pouces et l'autre d'une dalle de 16 pouces. tous deux profitent processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 épaulé côté graphique du GPU Nvidia

GeForce RTX 4070. Ils seront disponibles à la mi juillet à partir du 15 juillet à partir de 2199 euros.