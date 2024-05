Huawei MateBook X Pro 2024 : un PC ultraportable et ultraléger qui envoie du lourd

En ce printemps 2024, Huawei continue de renouveler son catalogue avec son nouveau MateBook X Pro, un PC ultraportable très haut de gamme qui profite des derniers processeurs Intel Core Ultra et d'une belle cure de minceur.

980 grammes. C'est le poids annoncé par Huawei pour son nouveau MateBook X Pro millésime 2024. Et ils sont peu nombreux parmi les constructeurs de PC, LG en tête avec ses modèles Gram, à pouvoir revendiquer autant de légèreté. Pour autant, pas de plastique ici. Ce nouveau MateBook X Pro se dote d'un châssis en métal, un alliage d'aluminium qui, selon la marque, est efficacement traité contre les rayures et les tâches.

© Huawei

Relativement fin avec ses 13,5 mm d'épaisseur, ce nouveau MateBook X Pro se montre plutôt élégant avec ses tranches légèrement biseautées.

Bonne surprise également une fois le PC ouvert. L'appareil dévoile un écran Oled tactile de 14,2 pouces offrant une définition 3,1 K (3120 x 2080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté luminosité, le constructeur promet une pointe à 1000 nits. De ce que nous avons pu en apercevoir lors de sa présentation, le traitement anti-reflet nous a paru assez efficace.

Sous le capot, Huawei ne lésine pas non plus. L'appareil embarque au choix un processeur Intel Core Ultra 9 ou Core Ultra 7, les dernières puces du fondeur que l'on commence à trouver dans de nombreux ordinateurs depuis le début de l'année. Le MateBook Pro X est livré avec 16 ou 32 Go de RAM et 1 ou 2 To de stockage. Reste à savoir si la dissipation thermique sera aussi efficace avec un châssis aussi fin.

© Huawei

Les nouveaux MateBook X Pro seront disponibles à partir du mois de juin et déclinés en trois coloris : coloris bleu Morandi, noir et blanc. Comptez 1999 euros pour le modèle 16 Go-1 To équipé d'un Core Ultra 7 et 2499 euros pour le modèle 32 Go-2 To propulsé par un Core Ultra 9.

MateBook 14 :

Si les MateBook X Pro occupent le sommet de la gamme, Huawei n'en n'oublie pas pour autant les utilisateurs au budget plus serré. Les MateBook "classiques" profitent, eux aussi, d'une belle mise à jour. Le design a été revu avec des bordures plus fines. Le gabarit reste ici dans la normale avec une épaisseur de 14,5 mm pour un poids de 1,3 kg. Pour l'affichage, on profite ici aussi d'une dalle Oled tactile de 14 pouces avec cette fois-ci une définition 2,8K et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La luminosité s'avère moins extravagante que sur les modèles X Pro avec 450 nits.

© Huawei

Sous le capot, Huawei confie le travail à, au choix, un processeur Intel Core Ultra 5 ou Ultra 7 avec trois configurations possibles composées de 16 Go de RAM et 512 ou 1 To d'espace de stockage. Pour les prix, comptez 1099 euros pour la version Core Ultra 5, 16-512 Go, 1199 euros pour la version avec un SSD de 1 To et enfin, 1399 euros pour le modèle Core Ultra 7 épaulé par 16 Go de RAM et un SSD de 1 To.