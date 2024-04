Promos high-tech : tous les bons plans du moment

Besoin d'acheter un ordinateur, un smartphone, une tablette, un écran ou des écouteurs ? Profitez des bons plans quotidiens pour faire des économies grâce aux meilleures promotions du moment !

[Mis à jour le mardi 23 avril 2024] Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'attendre les périodes de soldes pour réaliser des économies. En effet, en cherchant bien, on peut trouver sur Internet de belles promotions qui valent vraiment le coup. Aussi, pour vous aider à faire de bonnes affaires en restant dans votre budget, nous avons sélectionné plusieurs produits qui nous semblent intéressants par leur rapport qualité-prix ou performances-prix, que ce soient pour les ordinateurs, les smartphones, les imprimantes, les tablettes, les écouteurs, les claviers, les écrans et même les objets connectés et les consoles de jeux. Prenez donc l'habitude de consulter notre sélection de promotions high-tech, régulièrement mise à jour.

Attention, notez que certains modèles d'ordinateurs sont proposés avec des configurations variant légèrement d'un distributeur à l'autre, sous des références différentes. Il s'agit d'une pratique commerciale bien connue qui permet aux fabricants de proposer des modèles "exclusifs" à tarif préférentiel aux distributeurs sans fâcher personne. Une manière de brouiller les pistes, et d'éviter toute comparaison directe…

Bons plans ordinateurs

Bons plans composants et périphériques

Samsung Odyssey G4 Neuf à partir de 199,97 € Occasion à partir de 189,50 € Rakuten 199,97 € Voir

Electro Dépôt 199,97 € Voir

Amazon 207,00 € Voir

Fnac 207,49 € Voir

Leclerc 207,00 € Voir

Cdiscount 210,22 € Voir

Boulanger 207,00 € Voir

Darty 209,99 € Voir

Materiel.net 219,95 € Voir

Rue du Commerce 230,72 € Voir Amazon 207,00 € 189,50 € Voir

Bons plans smartphones et tablettes

Samsung Galaxy S20 FE Neuf à partir de 168,89 € Occasion à partir de 178,89 € Rakuten 168,89 € Voir

Amazon 296,99 € Voir

Fnac 296,99 € Voir

Cdiscount 358,00 € Voir Rakuten 168,89 € 178,89 € Voir

Fnac 296,99 € 225,00 € Voir

Reconditionné 269,00 € 225,00 € Voir

Amazon 296,99 € 241,00 € Voir

Darty 283,00 € Voir

Samsung Galaxy S22 Ultra Neuf à partir de 510,99 € Cdiscount 510,99 € Voir

Rue du Commerce 749,84 € Voir

Apple iPhone 13 (5G - 128 Go) Neuf à partir de 586,78 € Occasion à partir de 397,00 € Rakuten 586,78 € Voir

Rue du Commerce 623,00 € Voir

Amazon 637,00 € Voir

Cdiscount 637,00 € Voir

Electro Dépôt 637,99 € Voir

Materiel.net 639,00 € Voir

Fnac 748,95 € 648,95 € Voir

Darty 649,00 € Voir

Boulanger 649,00 € Voir Rakuten 586,78 € 397,00 € Voir

Reconditionné 469,00 € 425,00 € Voir

Fnac 748,95 € 429,80 € Voir

Amazon 637,00 € 605,15 € Voir

Samsung Galaxy S23 Ultra Neuf à partir de 749,00 € Occasion à partir de 550,00 € Rakuten 749,00 € Voir

Rue du Commerce 777,00 € Voir

Fnac 1418,98 € 799,96 € Voir

Amazon 966,99 € Voir

Darty 1419,00 € Voir

ManoMano 1852,01 € Voir Rakuten 749,00 € 550,00 € Voir

Fnac 1418,98 € 739,00 € Voir

Amazon 966,99 € 754,92 € Voir

Bons plans audio

Écouteurs sans fil avec réduction de bruit active Jabra Elite 85T Neuf à partir de 119,99 € Occasion à partir de 139,00 € Rakuten 119,99 € Voir

Darty 129,99 € Voir

Fnac 167,99 € Voir

Cdiscount 172,19 € Voir Rakuten 119,99 € 139,00 € Voir

Bons plans TV et vidéo

TV connecté 55 pouces Samsung 55AU7172 Neuf à partir de 435,00 € Occasion à partir de 400,00 € Amazon 549,00 € 435,00 € Voir

Cdiscount 438,00 € Voir

Rue du Commerce 504,50 € Voir

Rakuten 517,99 € Voir

Darty 517,99 € Voir

Fnac 530,93 € Voir

Samsung 549,00 € Voir Rakuten 517,99 € 400,00 € Voir

Bons plans gaming

Sony PlayStation 5 Edition Standard Slim Neuf à partir de 469,99 € Occasion à partir de 400,00 € Rue du Commerce 469,99 € Voir

Fnac 549,75 € 490,06 € Voir

Amazon 549,99 € 493,81 € Voir

Rakuten 526,64 € Voir

Cdiscount 535,00 € Voir

Electro Dépôt 549,97 € Voir

Micromania 549,99 € Voir

Darty 549,99 € Voir

Boulanger 549,99 € Voir

Materiel.net 599,95 € Voir Rakuten 526,64 € 400,00 € Voir

Son-Video 549,99 € Voir

Fnac 549,75 € 549,99 € Voir

Amazon 549,99 € 651,43 € Voir

Nintendo Switch Neuf à partir de 268,96 € Occasion à partir de 250,00 € Electro Dépôt 268,96 € Voir

Amazon 294,90 € Voir

Rakuten 297,52 € Voir

Materiel.net 319,94 € Voir

Fnac 331,00 € Voir

Darty 339,00 € Voir

Rue du Commerce 343,00 € Voir

Cdiscount 352,84 € Voir Rakuten 297,52 € 250,00 € Voir

Amazon 294,90 € 308,37 € Voir

Bons plans objets connectés

Montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 (écran AMOLED 1,75 pouces) Neuf à partir de 79,99 € Occasion à partir de 58,42 € Cdiscount 79,99 € Voir

Amazon 109,99 € 84,10 € Voir

Rakuten 87,26 € Voir

Boulanger 99,00 € 89,99 € Voir

Fnac 95,00 € Voir

Darty 94,29 € Voir Amazon 109,99 € 58,42 € Voir

Fnac 95,00 € 58,99 € Voir

Rakuten 87,26 € 70,00 € Voir

Notez bien que les promotions présentées ici ne sont pas éternelles. Certaines peuvent durer plusieurs jours, d'autres disparaissent en quelques heures, selon le stock dont dispose le commerçant. Ne trainez donc pas, si vous êtes intéressé. Dans la majorité des cas, les réductions s'appliquent sans conditions particulières. Mais il arrive que certaines soient liées à une offre de remboursement – une ODR, dans le jargon. Dans ce cas, il faut payer un peu plus que le prix promis au moment de l'achat, puis récupérer et remplir très soigneusement un formulaire spécial pour se faire remboursement du montant indiqué : une réduction en différé, en quelque sorte !