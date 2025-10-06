Ce réglage très simple accélère Internet sur tous les appareils - Et il contourne les blocages

Votre connexion Internet semble lente ? Avant de changer d'opérateur, de box, d'ordinateur ou de téléphone, modifiez ce réglage sur vos appareils : vous verrez la différence de vitesse ! Et vous accéderez même à des sites bloqués.

Disposer d'un accès à Internet performant est indispensable de nos jours, que ce soit pour travailler ou pour se divertir. Le déploiement massif de la fibre optique et de la 5G en France a permis d'offrir le très haut débit à de nombreux foyers, et d'améliorer grandement le confort de certains services en ligne, comme le streaming ou le cloud gaming.

Pourtant, malgré ces infrastructures de qualité, des choses aussi simples que la navigation sur Internet vous semblent parfois lentes et vous exaspèrent. Parmi les facteurs qui influent sur votre vitesse d'accès au Web, le réseau de votre opérateur ainsi que vos équipements domestiques sont bien entendu les plus importants et les plus déterminants.

Mais il existe également un élément logiciel qui joue un rôle fondamental dans la navigation sur le Web, et qui peut affecter drastiquement la performance de vos appareils en la matière : le Domain Name System. Da façon très simplifiée, c'est le mécanisme qui permet à votre navigateur de trouver l'adresse IP associée à un nom de domaine (comme www.commentcamarche.net), afin d'accéder au site Web correspondant. Un peu comme un standard téléphonique qui relie un numéro à un nom d'abonné.

Ce service vous est fourni automatiquement par votre opérateur, dans le cadre de votre abonnement à Internet, et vous n'avez normalement pas à vous en soucier. Cependant, la traduction des noms de domaine en adresse IP, appelée résolution DNS, de votre fournisseur d'accès n'est pas la seule disponible… et peut-être pas la plus rapide !

Sous son apparente simplicité, la résolution DNS est en réalité un processus complexe, qui fait appel à toute une chaîne de serveurs informatiques. Or il existe de nombreux fournisseurs de services DNS sur le marché, qui proposent souvent une résolution des noms de domaine plus rapide que celle de votre opérateur. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup sont gratuits, comme Google Public DNS, CloudFlare ou encore OpenDNS. Et vous pouvez les essayer très facilement. En effet, le choix des serveurs DNS est un paramètre simple à modifier, que ce soit sur Windows, Mac, Android ou iOS (iPhone).

Si vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez consulter notre guide pas-à-pas pour tous ces appareils. En optant pour l'un des résolveurs DNS alternatifs, vous constaterez certainement une amélioration sensible de votre vitesse de navigation et de l'affichage des pages Web.

Et cerise sur le gâteau, vous pourrez même accéder à des sites souvent bloqués par les fournisseurs d'accès à Internet français. En effet, quand ils sont soumis à des décisions de justice, les opérateurs modifient leurs serveurs DNS afin d'empêcher l'accès à des sites accusés de pratiques illégales, comme le téléchargement ou le streaming de films et de séries.

Enfin, soyez tranquille : la modification des paramètres DNS de vos appareils est totalement réversible, et vous pourrez facilement revenir en arrière si vous n'êtes pas satisfait du résultat. En cas de navigation laborieuse sur Internet, et avant d'envisager de changer d'opérateur ou d'investir dans des équipements réseau flambant neufs, faîtes donc un tour dans vos paramètres DNS, vous aurez tout à y gagner et rien à y perdre !