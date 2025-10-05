Cette fonction méconnue de Windows répare automatiquement un PC en quelques instants

Votre ordinateur a des ratés, avec des dysfonctionnements ou des plantages étranges ? Avant de lancer une réinstallation de Windows, essayez cette méthode simple qui peut résoudre vos problèmes en un clin d'œil.

Depuis quelques temps, vous rencontrez des bugs et des dysfonctionnements pénibles avec votre PC sous Windows. Le système se bloque parfois sans raison, certaines applications plantent et se ferment brutalement, ou certains éléments de base comme la barre des tâches ne répondent pas correctement. Vous avez fouillé dans les paramètres de Windows, mis à jour vos pilotes et désinstallé les logiciels superflus, mais rien n'y fait, les problèmes persistent.

En désespoir de cause, vous envisagez peut-être de réinitialiser complètement votre ordinateur pour repartir sur une base saine, quitte à perdre votre configuration et à devoir réinstaller toutes vos applications. Avant d'en arriver à cette solution extrême et radicale, vous devriez cependant essayer une méthode de réparation toute simple, intégrée directement dans Windows mais peu connue de la plupart des utilisateurs, car elle implique d'utiliser un outil qui fait souvent peur : la ligne de commande.

Cette façon d'interagir avec son ordinateur est pourtant à la portée de tous, et peut parfois résoudre des problèmes en apparence insoluble. Dans le cas présent, il suffit même d'écrire deux mots dans une fenêtre, que vous pourrez d'ailleurs copier-coller directement depuis cet article. Le but est d'utiliser un outil de réparation inclus dans Windows, qui va vérifier l'intégrité des fichiers système, des composants essentiels au bon fonctionnement de votre ordinateur, et tenter de les réparer en cas de problème.

Cet outil s'appelle System File Checker, ou "Vérificateur de Fichiers Système" en français, et se lance tout simplement en tapant une commande de deux mots dans le Terminal. Pour l'utiliser sur Windows 10 ou 11, faites d'abord un clic droit sur l'icône du menu Démarrer, puis cliquer sur Terminal (Administrateur). Une fenêtre intimidante, contenant uniquement du texte blanc sur fond noir, apparaît. Dans celle-ci, écrivez simplement le texte sfc /scannow (ou copiez-collez le depuis cet article), en laissant bien une espace entre sfc et /, et appuyez ensuite sur la touche Entrée de votre clavier pour valider votre commande.

L'outil va alors procéder à une analyse des fichiers système de votre ordinateur en vous invitant à patienter et, à la fin du processus, un texte vous indiquera le résultat de l'opération. Si des erreurs ont été trouvées et corrigées, vous verrez alors le message "La Protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés". Vous ne courrez aucun risque à utiliser l'outil SFC, il ne fait qu'analyser et tenter de réparer les fichiers systèmes, et ne peut pas aggraver ou causer de nouveaux problèmes sur votre PC.

Vous pouvez d'ailleurs prendre l'habitude de lancer régulièrement une vérification des fichiers systèmes à l'aide du Terminal en mode administrateur et de la commande sfc /scannow. C'est une bonne manière d'entretenir Windows à peu de frais et sans risque. Dans le "pire" des cas, vous recevrez un message vous indiquant que des erreurs ont été trouvées mais n'ont pas pu être réparées, et vous pourrez alors envisager de réinitialiser votre PC, en vous disant qu'au moins vous avez tout essayé !