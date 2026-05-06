Les pompiers sonnent l'alerte : il ne faut surtout pas laisser ces appareils traîner dans des tiroirs

Ils s'accumulent dans tous les foyers, oubliés au fond d'un tiroir. Pourtant, ces appareils électroniques recèlent un véritable danger que beaucoup négligent, en causant chaque année des incendies dramatiques.

Nous avons tous à la maison un tiroir où nous conservons des objets du passé, par nostalgie – quand ils sont attachés à une histoire personnelle – ou par précaution – quand ils pourraient avoir encore une utilité. Un réflexe très humain – ne rien jeter, "au cas où" – qui se termine souvent en amoncellement de reliques oubliées.

Rien de grave en général, quand ils sont inertes. Mais ce n'est pas le cas des appareils électroniques, et en particulier des anciens téléphones et autres vieilles tablettes que l'on a remplacés depuis par des modèles plus récents et plus performants. Car ces petites merveilles technologiques cachent un danger que peu de gens soupçonnent. Selon l'Ademe, entre 54 et 113 millions de smartphones inutilisés dorment dans les tiroirs des Français – soit presque deux appareils par habitant. Un chiffre vertigineux, et un risque réel qui concerne tous les foyers.

Le problème vient de ce qui alimente ces appareils : les batteries lithium-ion. Légères, efficaces, elles équipent aujourd'hui la quasi-totalité des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et appareils photo numériques. Mais leur vieillissement est silencieux et potentiellement dangereux.

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Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un appareil éteint n'est pas inactif : les batteries lithium-ion continuent de se décharger lentement d'elles-mêmes, environ 2 à 3 % par mois selon les modèles. Laissée des mois ou des années dans un tiroir, une batterie finit par atteindre une décharge profonde. À ce stade, des réactions chimiques indésirables se produisent dans l'électrolyte, les gaz générés restent piégés dans la cellule hermétique, et la batterie commence à gonfler – c'est pourquoi certains appareils abandonnés ont l'écran décollé ou la coque déformée.

Ce gonflement n'est pas qu'un désagrément esthétique. Une batterie bombée ou déformée doit être immédiatement mise hors service : elle représente un risque d'incendie réel. Une odeur âcre ou chimique, une surchauffe anormale même sans utilisation, des fissures sur le boîtier ou des traces de corrosion sont autant de signaux d'alarme à prendre très au sérieux. Et si la batterie venait à s'embraser, les pompiers sont formels : un feu de batterie lithium est plus complexe à maîtriser qu'un incendie classique. Il peut redémarrer après avoir semblé éteint, la batterie doit être isolée dans un bac de sable ou d'eau pour éviter une reprise de feu, et l'eau seule peut aggraver la situation en favorisant un court-circuit.

Ce phénomène est connu comme "le cauchemar des pompiers". Une fois le processus d'emballement thermique lancé, il est impossible de l'arrêter. La chaleur produite brûle la batterie elle-même, puis son environnement immédiat : la table de nuit, le tiroir, le meuble. Les chiffres de New York illustrent une tendance mondiale : entre 2020 et 2022, les feux liés aux batteries lithium-ion y ont été multipliés par quatre, passant de 44 à 220 incidents annuels. La France n'est pas épargnée, avec plusieurs entrepôts partis en fumée ces dernières années dans des incendies liés à ce type de batteries.

Les conditions de stockage aggravent encore le risque. Les tiroirs fermés accumulent chaleur et humidité, ce qui endommage l'électronique et favorise le gonflement de la batterie. Les journées d'été sont particulièrement dangereuses pour tout appareil stocké dans un espace confiné sans circulation d'air.

Si vous souhaitez tout de même conserver un ancien appareil, quelques précautions simples peuvent considérablement réduire les risques. Chargez la batterie entre 40 et 60 % avant de ranger l'appareil, éteignez-le complètement – pas en mode veille – et stockez-le dans un endroit frais et sec. Vérifiez son état de temps en temps et rechargez-le partiellement si le niveau est descendu en dessous de 40 %.

La meilleure solution reste cependant de ne pas laisser ces appareils s'accumuler. En France, les grandes enseignes high-tech ont l'obligation légale de reprendre gratuitement les anciens appareils électroniques. Des plateformes de revente comme Back Market permettent de donner une seconde vie à un téléphone encore fonctionnel tout en récupérant quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros selon le modèle. Un tiroir vidé, un risque éliminé – et peut-être un peu d'argent de poche en prime.