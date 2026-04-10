Orange offre des chaînes TV à grand spectacle en cadeau à ses abonnés

Orange chouchoute ses abonnés Livebox en leur offrant deux chaînes sans aucun surcoût. Ils vont pouvoir profiter d'Eurosport et d'une chaîne de musique "immersive" en 4K et Dolby Atmos pendant un bon moment.

Un petit bonus dans l'abonnement n'a jamais fait de mal. Orange poursuit le renforcement de son offre audiovisuelle en multipliant les annonces autour de sa TV accessible via les Livebox. Ainsi, l'opérateur offre pendant deux mois une nouvelle chaîne immersive en 4K et Dolby Atmos pour tous ses abonnés, et pendant trois ans la chaîne Eurosport. Une façon de fidéliser ses clients face à une concurrence toujours plus vive sur le marché des télécoms et de les convaincre de souscrire à des options payantes.

Chaînes Orange : Allegro Spatial et Eurosport gratuites

La première nouveauté va particulièrement ravir les amateurs de musique classique. En effet, Orange lance une nouvelle chaîne qualifiée d'immersive, Allegro Spatial, qui mise sur la qualité technique. Diffusée en 4K et compatible Dolby Atmos pour une reproduction sonore tridimensionnelle, elle promet une écoute plus enveloppante, notamment pour les amateurs de documentaires et de programmes spectaculaires, à condition d'avoir du matériel compatible évidemment – téléviseur avec éventuellement un ampli de type home cinema ou une barre de son.

Orange indique que cette chaîne "restitue toute la richesse sonore et visuelle des grandes œuvres du répertoire. Le spectateur est plongé au cœur de l'orchestre, au plus près des musiciens, des solistes et des chefs d'orchestre. Les mouvements de caméra, la précision de l'image et la spatialisation du son recréent l'atmosphère unique des grandes salles de concert." Les téléspectateurs pourront y retrouver aussi bien de la musique de chambre que des concerts symphoniques, des récitals et des festivals internationaux.

© Orange

Accessible directement depuis les décodeurs TV au canal 168, cette chaîne est proposée gratuitement du 9 avril au 3 juin, soit pendant une période de deux mois afin de permettre aux abonnés de découvrir ce type de contenu. Après cela, il faudra débourser 11 euros par mois pour en profiter au sein du bouquet Musique Classique.

En parallèle, Orange joue une autre carte, celle du sport, avec une annonce susceptible de séduire un public plus large. La chaîne Eurosport 1, qui avait été rendue accessible gratuitement pendant deux mois à l'ensemble des abonnés en début d'année, va encore faire des heureux. Elle peut désormais être incluse sans surcoût pour de nombreux clients Livebox, à condition d'activer l'option correspondante. Mieux encore, cette inclusion est prévue jusqu'au 31 janvier 2029, soit pendant une durée de trois ans.

Sont concernés les abonnés Livebox, Livebox Classic, Livebox Up et Livebox Max, mais nos confrères d'Alloforfait ont constaté que les clients de certaines anciennes offres comme Livebox Play ou Open. En revanche, les offres Cheat Code Fibre 18-26 et certaines séries spéciales ne sont pas concernées. Notons que cette promotion concerne uniquement le flux en direct d'Eurosport 1, accessible sur le canal 54 du décodeur TV Orange. En revanche, certaines fonctions payantes, comme le replay, l'accès à Eurosport 2 et aux canaux supplémentaires comme Eurosport 360, restent payantes. Pour en profiter, il faut passer par le bouquet Sports Max ou une option incluant les contenus sportifs.