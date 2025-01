VLC pourra sous-titrer et traduire les vidéos en temps réel grâce à l'IA

VLC media player, le très populaire lecteur multimédia universel, sera bientôt capable de sous-titrer des vidéos dans la langue de votre choix, et ce en temps réel et sans connexion à Internet, grâce à de l'IA locale. Une petite révolution !

VLC media player, plus simplement appelé VLC, est une véritable institution dans le monde informatique. Né d'un projet d'étudiants français en 1996, avant de passer en open source en 2001, ce lecteur multimédia s'est imposé naturellement comme une référence grâce à plusieurs qualités. D'abord, il est totalement gratuit et dénué de toute publicité et de mécanisme commercial de récolte de données. Ensuite, il sait lire pratiquement tous les formats audio et vidéo existants sans nécessiter d'éléments complémentaires (les fameux codecs, qui servent à décoder les données), qu'il s'agisse de fichiers ou de flux en streaming.

Surtout, il est disponible sur toutes les plateformes (Windows, macOS, Linux, Android, iOS), ce qui permet de l'utiliser sur une multitude d'appareils (ordinateur, tablette, smartphone, box TV, téléviseur, etc.). Enfin, même si son interface peut sembler austère et vieillotte – on peut l'habiller facilement avec des skins –, il reste très simple d'emploi tout en offrant une foule de fonctions pratiques et évoluées. Ce caractère universel explique pourquoi il est l'un des rares logiciels à avoir traversé plus de deux décennies en conservant une popularité aussi forte. À tel point qu'il a dépassé les 6 milliards de téléchargements !

Pour fêter ce seuil symbolique, l'équipe de VideoLan, l'organisation à but non lucratif qui l'édite et le développe, s'est rendue au CES 2025 afin d'annoncer une nouveauté plus que prometteuse : VLC pourra bientôt générer automatiquement des sous-titres de vidéos et même les traduite dans n'importe quelle langue en temps réel. Et ce, sans s'appuyer sur des fichiers de sous-titres téléchargés au préalable, comme l'application le fait depuis de longues années. On parle là d'une génération et d'une traduction à la volée, pendant la lecture ! Une prouesse rendue possible grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais pas avec des services en ligne comme ChatGPT : car VLC va s'appuyer pour cela sur de l'IA "locale", installée sur l'appareil. Et donc sans nécessiter de connexion à Internet comme l'a expliqué Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLan, qui en a d'ailleurs fait la démonstration lors du CES 2025, le grand salon de la tech de Las Vegas. Une véritable révolution qui va enfin montrer un usage pratique de l'IA pour les utilisateurs, à une époque où tous les fabricants et éditeurs veulent à tout prix caser de l'intelligence artificielle partout, sans pouvoir toujours en justifier l'intérêt pour le public.

Sous-titres sur VLC : une IA qui fonctionne en local

Jusqu'ici, regarder un film ou une série sous-titré avec VLC relevait d'un véritable parcours du combattant. Il fallait chercher un fichier sous-titre en .srt – en espérant qu'il soit de qualité –, l'intégrer au logiciel en l'associant au fichier vidéo, caler les sous-titres au dixième de seconde près, pour enfin renommer le fichier sous-titre avec le nom du fichier vidéo pour obtenir une lecture synchronisée sur le téléviseur. Sans compter qu'il fallait généralement attendre plusieurs heures pour que la communauté francophone publie une première version d'un .srt, à la qualité parfois douteuse.

Or, cette nouvelle fonction va permettre à VLC de générer et de traduire automatiquement des sous-titres sous les vidéos visionnées en temps réel. Pour cela, les équipes de développement utilisent plusieurs modèles d'intelligence artificielle open source qui fonctionnent localement sur l'appareil de l'utilisateur. De ce fait, il sera possible d'utiliser cet outil sans connexion Internet. Pratique ! De plus, la traduction et la génération des sous-titres se fera en temps réel, sans qu'il soit nécessaire que l'IA n'ait besoin d'analyser en amont la vidéo lue. Un peu comme ce qu'on trouve chez YouTube finalement !

Un fonctionnement de l'IA en local permet d'éviter les questions concernant le respect de la vie privée et la consommation énergétique des intelligences artificielles. En revanche, se pose la question de la puissance de l'appareil. Les smartphones d'entrée de gamme seront-ils capables de prendre en charge une telle fonction ? Enfin, pour une fois, nous avons un outil dopé à l'IA qui est réellement utile !

Nous ne savons pas encore quand la génération et la traduction de sous-titres en temps réel seront disponibles. L'outil étant encore en développement, il faudra sûrement attendre quelques mois avant de pouvoir en profiter. Mais nul doute que cela rendra le logiciel encore plus populaire !