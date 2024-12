YouTube Premium est gratuit pendant 2 mois grâce à cette astuce

Marre des publicités sur YouTube ? Une astuce vous permet d'y échapper pendant deux mois, en profitant d'une période d'essai gratuite pour l'abonnement payant YouTube Premium. Voici comment en profiter.

Depuis quelques temps maintenant, YouTube est de plus en plus poussif en ce qui concerne la publicité. C'est bien simple, toutes les techniques sont bonnes pour imposer le plus de réclamations à l'utilisateur, qu'il s'agisse de cacher le bouton permettant de passer la pub, d'en diffuser en plein milieu d'une vidéo, ou de bloquer les bloqueurs de publicité. Un moyen de rentabiliser au maximum les placements, tout en poussant l'utilisateur à souscrire à l'abonnement YouTube Premium à 12,99 euros par mois, qui supprime les publicités, permet de télécharger les vidéos pour une lecture hors-ligne et en arrière-plan, et donne accès au service de streaming musical YouTube Music, afin d'en être débarrassé.

Mais le prix de l'abonnement a de quoi en rebuter plus d'un, à juste titre. Toutefois, il semblerait que Google ait décidé de faire un petit geste commercial pour les fêtes de Noël, puisqu'il permet aux utilisateurs Android de profiter de deux mois gratuits à YouTube Premium grâce aux Google Play Points, si vous n'avez jamais été abonné à la plateforme. Mais attention à ne pas oublier de vous désabonner une fois la période d'essai terminée !

YouTube Premium : comment profiter des deux mois gratuits ?

Pour rappel, le service Play Points de Google est un programme de fidélité qui vous permet d'obtenir des points pour chaque euro dépensé via une application, un jeu, un livre dématérialisé ou encore un abonnement, afin de les échanger par la suite contre d'autres articles présents sur le Play Store. Voici comment rejoindre le programme :

Pour bénéficier de l'offre temporaire, il suffit de :

► Ouvrez le Play Store ;

► Appuyez sur l'icône de votre profil, en haut à droite ;

► Une fenêtre pop-up s'ouvre. Sélectionnez Play Points ;

► Appuyez sur le bouton bleu Rejoindre, si ce n'est déjà fait.

Voilà, vous avez rejoint le programme de fidélité de Google. Pensez à venir chaque semaine sur la fenêtre dédiée pour récupérer vos récompenses hebdomadaires. Pour profiter des deux mois gratuits de YouTube Premium, suivez les étapes suivantes :

► Rendez-vous sur la page Play Points et allez dans Avantages ;

► La fameuse offre spéciale s'affiche alors. Appuyez sur Voir les détails de l'offre YouTube Premium ;

► Appuyez sur le bouton bleu En profiter ;

►Enfin, sélectionnez Utiliser ou Utiliser plus tard, selon si vous voulez profiter des deux mois gratuits de YouTube Premium immédiatement ou ultérieurement.

Attention, l'offre est uniquement disponible pour les nouveaux abonnés YouTube Premium en France – il ne faut donc jamais avoir été abonné à YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Musique. Elle doit être activée avant le 31 mars 2025. Pour pouvoir en profiter, il faut avoir un paiement valide relié à son compte Google. Car, évidemment, au terme de la période de gratuité, un prélèvement mensuel de 12,99 euros sera effectué. N'oubliez donc pas de résilier si vous ne voulez pas vider votre portefeuille !