Allez-vous aimer la nouvelle interface de YouTube ? Pas sûr…

YouTube teste une nouvelle interface Web, avec notamment avec la possibilité de masquer le nombre de vues et les dates de mise en ligne des vidéos sur la page d'accueil. Les avis sont pour l'instant mitigés…

Alors que YouTube continue d'imposer toujours plus de publicité à ses utilisateurs, la plateforme se doit plus que jamais d'être indispensable au quotidien pour justifier ce désagrément et le prix de son abonnement, loin d'être donné. Aussi, Google ne cesse de l'améliorer, la perfectionnant petit à petit. Pour cela, il teste régulièrement des changements auprès d'une petite partie de ses utilisateurs. Le dernier test en cours concerne l'interface Web de la plateforme, comme le rapporte Android Police. Le changement majeur consiste en le masquage du nombre de vues et des dates de téléchargement des vidéos lors du premier chargement de la page d'accueil. Et autant dire que tout le monde est loin d'être emballé…

Test YouTube : une interface qui a du mal à convaincre

La disparition pure et simple des dates de mise en ligne et du nombre de vues sur la page d'accueil peut être un moyen de pousser davantage les utilisateurs à cliquer sur du contenu qui n'est pas encore viral, en se concentrant sur la qualité et la pertinence des résultats plutôt que sur leur popularité. En revanche, il est dommage de masquer la date, car les utilisateurs les plus assidus cherchent logiquement à voir les vidéos les plus récentes. En vérité, la pertinence de ce choix dépendra de l'algorithme de YouTube.

© vidIQ/Dexerto sur X

L'organisation de la page de la vidéo a également été intégralement repensée. Ainsi, les commentaires et la description sont désormais regroupés dans une barre latérale à droite de l'écran. Une façon de pouvoir consulter ces informations tout en continuant à regarder la vidéo. Les suggestions vidéo, quant à elles, se retrouvent maintenant directement sous le lecteur. Cela permet également d'harmoniser l'interface avec celle déjà présente dans les téléviseurs connectés.

Pour l'instant, les réactions de la communauté sont plutôt mitigées. Certains saluent l'aspect plus épuré de l'interface et la possibilité de lire les commentaires sans avoir à scroller. D'autres regrettent la disparition d'informations qu'ils jugent essentielles. Google fait bien de prendre des pincettes avant d'imposer un tel changement, surtout quand on se souvient des tollés provoqués par certaines modifications passées...