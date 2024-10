Test Google TV Streamer : le remplaçant du Chromecast vaut-il vraiment le coup ?

Au revoir Google Chromecast et bonjour Google TV Streamer. Le célèbre petit dongle de la firme américaine cède sa place à un boîtier audio-vidéo plus imposant et plus polyvalent, mais aussi plus cher… et pas forcement plus utile !

Voilà dix ans que le Chromecast de Google s'est fait une place derrière nos téléviseurs en France. Initialement conçu comme une "clé HDMI" à brancher à la TV, il a au fil des ans, beaucoup évolué jusqu'à devenir le Chromecast avec Google TV décliné en versions HD (40 euros) et 4K (70 euros).

Pratique, notamment sur les TV un peu anciens dépourvus de connexion à Internet, il permet d'afficher tous les contenus disponibles en ligne et d'accéder aux services de SVOD tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Arte TV, TF1+, M6+, etc. sans oublier YouTube, bien évidemment. En plus de ça, il permet aussi de diffuser sur le grand écran de la TV les contenus provenant d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur (PC ou Mac) sans nécessiter la moindre connexion filaire. On peut donc s'en servir pour projeter devant ses proches les dernières photos de vacances ou une vidéo que l'on a soi-même filmée.

Mais puisque les TV connectés sont aujourd'hui extrêmement communs (si des modèles non connectés sont encore présents, ils sont peu nombreux dans les rayons), le Chromecast perd de son aura et de son intérêt. Par ailleurs, nombre de TV aujourd'hui embarquent aussi la fonction Chromecast pour y relier un appareil (smartphone, tablette, ordinateur, casque VR). Le Chromecast devait donc se réinventer.

C'est ce que tente Google avec le TV Streamer. La firme propose un Chromecast "amélioré" en conservant les fonctions qui ont fait son succès mais en lui ajoutant une pincée d'intelligence artificielle et en l'ouvrant sur la maison connectée. Au passage, le Chromecast subit une belle augmentation de prix puisque l'appareil se négocie 120 euros. Nous avons utilisé différents boîtiers Chromecast au cours des dernières années jusqu'au modèle 4K avec Google TV. Alors, est-ce bien utile de remplacer son ancien Chromecast par ce nouveau TV Streamer ?. Nous l'avons testé pendant plusieurs jours. Voici notre verdict.

Google TV Streamer : l'avis de CCM Qualité audio et vidéo indéniable

Télécommande très pratique

Port Ethernet de série

Bonnes performances

Compatibilité avec de nombreux objets connectés Prix trop élevé

Pas de câble HDMI fourni

Wi-Fi 5 seulement

Impossible de brancher un stockage externe

Télécommande à piles

Test Google TV Streamer : un nouveau boîtier plus large à compléter soi-même

Apparu sous forme d'une simple clé HDMI puis d'un dongle à brancher sur le TV, le Chromecast avait jusqu'à présent conservé un gabarit compact et discret. Google fait table rase du passé et souhaite à présent que son appareil se voit. Le TV Streamer se présente donc sous la forme d'un boîtier tout en longueur de 16 cm de long pour un peu plus de 7 cm de large. Il n'en reste toutefois pas moins assez élégant avec sa couleur " porcelaine " (dans les tons ivoire) assez passe-partout. Il se fond dans n'importe quelle déco mais il faut maintenant lui réserver une place puisqu'il ne s'accroche plus à une prise HDMI derrière le téléviseur mais doit être posé à plat.

À gauche, le Chromecast avec Google TV 4K, à droite le TV Streamer © CCM

Cette surface plate aux bords arrondis en forme de grande pilule est légèrement inclinée vers l'avant. De sorte qu'il n'est pas possible de poser le moindre objet dessus. À l'arrière du socle, on retrouve la prise d'alimentation USB-C (le câble et le chargeur sont fournis) une prise HDMI 2.1 et, bonne surprise, un port Ethernet. Le TV Streamer peut donc se connecter directement à la box Internet ou à un routeur afin de profiter d'un débit plus stable et plus rapide qu'avec une connexion Wi-Fi. Et tant mieux puisque l'appareil se contente d'un module Wi-Fi 5 (Hey Google, bienvenue en 2024 où le Wi-Fi 7 commence à émerger).

Par ailleurs, on a beau retourner la boîte dans tous les sens, il n'y a pas le moindre câble HDMI dedans. C'est frustrant alors que tous les Chromecast précédents disposaient d'une prise intégrée. Si vous n'avez pas de câble HDMI dans vos tiroirs, n'oubliez pas de dépenser une dizaine d'euros supplémentaires pour brancher le TV Streamer sur votre TV.

Enfin, toujours au dos du boîtier figure maintenant un petit bouton. Celui-ci n'a qu'une fonction : faire sonner la télécommande pour la retrouver plus facilement lorsqu'elle s'est perdue entre deux coussins du canapé. Bonne idée. Une opération que lon peut aussi effectuer depuis l'application Google Home sur le smartphone (iOS ou Android).

Test Google TV Streamer : une télécommande plus confortable au quotidien

Pour le TV Streamer, Google a conçu une télécommande un peu plus grande que celle livrée avec les Chromecast avec Google TV. Elle accueille dorénavant en façade les boutons de réglages de volume (auparavant relégués sur la tranche droite). Les touches d'accès direct à Netflix et YouTube sont toujours présents mais elles côtoient désormais un bouton Micro (pour lancer l'assistant) et un bouton flanqué d'une étoile. Celui-ci permet de lancer l'application de son choix. Bien vu.

À gauche la télécommande du TV Streamer, à droite, celle du précédent Chromecast © CCM

Par ailleurs, la télécommande se dote d'un micro (pour envoyer des requêtes vocales à l'assistant) mais aussi d'un petit haut-parleur. C'est ce qui lui permet de sonner (assez fort) quand on l'a égarée. À noter qu'il est aussi possible de retrouver la télécommande avec une requête vocale " hey Google, retrouve la télécommande " de même que l'on peut allumer ou éteindre son TV de la même façon si un smartphone, une tablette ou une enceinte connectée relié au compte Google se trouve dans la pièce.

Seul regret : la télécommande utilise encore deux bonnes vieilles piles AAA alors qu'aujourd'hui, avec les téléviseurs récents, sans même parler de l'Apple TV, la tendance est plutôt à la batterie rechargeable, plus économique sur la durée et aussi plus pratique.

Test Google TV Streamer : pas vraiment le media center qu'on attendait

Le TV Streamer reprend tout ce qui fait le succès des précédents modèles de Chromecast. Android TV avec sa surcouche Google TV demeure toujours aussi agréable à manipuler. Une belle variété de contenus mêlant films et séries issus des divers services de VOD auxquels vous êtes abonné (ou non) est proposée sur la page d'accueil. Ces contenus correspondent à vos goûts inspirés par ce que vous avez déjà regardé. On apprécie la possibilité de gérer plusieurs comptes Google (et donc des profils) pour chaque membre du foyer et même les enfants avec des comptes restreints.

On note au passage qu'une poignée d'applis parmi les plus populaires (Netflix, YouTube, etc.) figurent également sur la page d'accueil. Les autres sont regroupées dans un dossier bizarrement baptisé " Intérêt général ". Cependant, s'il est possible de réorganiser l'agencement des applis, toutes ne se prêtent pas au jeu. Certaines, comme ArteTV, restent coincées dans ce dossier. Impossible de les en sortir. D'autres en revanche, à peine lancées (c'est le cas de VLC par exemple), atterrissent directement dans les applis favorites. Incompréhensible. On note aussi l'absence du PlayStore parmi les applis favorites ou même dans le fameux dossier " Intérêt général ". La boutique d'applis de Google est pourtant bien présente (impossible de télécharger la moindre appli sans elle) mais elle se dévoile à travers le champ de recherche. Il faut donc savoir précisément ce que l'on souhaite télécharger. Sinon, un grand détour par les réglages et sa section Applications, permet d'ouvrir le PlayStore comme auparavant. Google complique inutilement l'accès.

Par ailleurs, les fonctions faisant appel à l'IA promises par Google ne semblent pas encore être actives en France. Il nous a été impossible d'obtenir le moindre résumé sur certains films ou séries. Dommage. Enfin, comme les précédents Chromecast ou encore l'Apple TV, impossible de brancher le moindre dispositif de stockage externe comme un disque SSD, une clé USB ou une carte microSD sur cet appareil. Si le TV Streamer embarque 32 Go d'espace de stockage, c'est pour enregistrer des applications (et leur cache) uniquement. Vous ne pouvez accéder qu'à des contenus en ligne. À moins d'en passer par l'appli VLC et de lire des films stockés sur un ordinateur ou un NAS connecté au réseau local mais là, on sort du cadre très grand public que vise le TV Streamer.

Quant à la qualité vidéo et audio, elle reste irréprochable. La puce présente de le TV Streamer fait parfaitement le travail pour afficher des vidéo 4K en gérant les formats HDR, HDR10+ et Dolby Vision ainsi que l'audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos. L'appareil double sa quantité de mémoire vive par rapport au Chromecast avec Google TV (en passant de 2 Go à 4 Go). Ce qui permet de jouer plus confortablement à quelques petits jeux. Mais le gaming n'est pas sa tasse de thé. Dans ce domaine, l'Apple TV 4K le surclasse.

Reste enfin le Bluetooth 5.1 qui permet d'appairer un casque sans fil pour éviter de déranger ses voisins ou une barre de son par exemple afin se passer de la sortie audio généralement médiocre des téléviseurs.

Test Google TV Streamer : de nouvelles fonctions pour la maison connectée

La grande nouveauté de ce TV Streamer réside dans son aptitude à piloter la maison connectée. L'appareil se montre compatible avec les appareils Matter. Comme sur smartphone, il intègre donc Google Home pour contrôler des ampoules connectées, des thermostats, des caméras de surveillance, des serrures, des aspirateurs robots, etc. La mise en place de Google Home sur le TV streamer nous a donné un peu de fil à retordre. Après une demi-heure de tentatives, Google Home refusait toujours de se lancer affichant simplement un message d'erreur technique. Mais après un simple redémarrage, tout a fini par fonctionner. Un peu d'aide aurait été la bienvenue.

Une fois Google Home activé, il est possible de contrôler par exemple son éclairage depuis le canapé à l'aide de la télécommande directement à partir d'un volet se déployant sur la partie droite de l'écran du TV.

Avec les caméras de surveillance, il est possible d'afficher le flux des images. Idem avec une sonnette connectée, l'image filmée peut s'afficher sur l'écran (nous n'avons pas pu tester cette fonction). C'est un petit plus pour ceux dont le logis regorge d'appareils connectés pilotables à travers Matter. Mais pour tous les autres, cette fonction sera parfaitement gadget voire inutile.

Test Google TV Streamer : un boîtier multimédia trop limité pour le prix

Google TV Streamer 4K Neuf à partir de 119,00 € Amazon 119,00 € Voir

Rakuten 119,00 € Voir

Darty 119,99 € Voir

Boulanger 119,00 € Voir

Plus grand, plus performant, plus riche en fonctions mais aussi plus cher, le Streamer TV de Google ne réussit pas à nous convaincre. L'intention de Google de donner un coup de frais au Chromecast était bonne. Mais finalement, les ajouts ne sont pas à la hauteur de la hausse de prix. Plus de cinquante euros tout de même par rapport au Chromecast avec Google TV 4K). Et malgré ça, il ne réussit pas à atteindre la puissance d'un Apple TV 4K qui souffre des même défauts (comme l'impossibilité d'y brancher un disque externe) mais avec lequel il est plus aisé de jouer par exemple. L'intégration de Google Home, même si elle est réussie, ne satisfera finalement qu'une petite partie des utilisateurs déjà bien équipés en objets connectés.

Pour le reste, le Chromecast précédent fait tout aussi bien avec un rapport qualité-prix largement supérieur. Si l'on souhaite un vrai changement, mieux vaut s'orienter vers une box TV Android telle que celle Xiaomi Box S 2nd Gen (environ 60 euros) qui couvre un champ d'applications plus vaste et permet de regarder des contenus stockés sur un disque externe. Aussi, à moins que vous ne souhaitiez vraiment pouvoir piloter vos objets connectés depuis l'écran de votre téléviseur, le TV Streamer ne vous apportera pas grand-chose de plus que le précédents Chromecast. Attention d'ailleurs, ceux-ci devraient disparaître du catalogue de Google à la fin de l'année.