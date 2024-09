Le montage vidéo devient plus simple dans Google Photos avec ces nouveaux outils

Google continue d'améliorer son application Photos, et plus particulièrement son éditeur vidéo. L'IA pourra notamment sélectionner automatiquement les meilleurs moments et leur appliquer des effets.

Si vous avez un téléphone Android, vous utilisez probablement l'application Google Photos pour stocker toutes vos photos et vos vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. Un outil pratique qui range automatiquement les images prises dans des albums, lesquels peuvent ensuite être partagés avec vos proches. Si l'éditeur vidéo intégré dans l'application n'est pas aussi riche en fonctions qu'une application de montage vidéo dédiée, il reste tout de même pratique pour la plupart des utilisateurs. En effet, il propose tout un éventail d'outils pour effectuer des modifications de base, comme le recadrage ou l'ajout d'effets, accessibles en quelques pressions de doigts.

Depuis plusieurs mois, le géant américain travaille sur différentes fonctions pour améliorer son éditeur vidéo. Ainsi, une fonction permettant d'ajuster la vitesse de lecture des vidéos avait été découverte dans une version bêta de l'application, et des traces de code d'une fonction baptisée Spotlight avaient également été repérées. Mais tout cela n'était pas officiel. Dans un billet de blog, Google annonce le déploiement d'améliorations pour l'interface du logiciel accompagnées de nouveaux réglages vidéo prédéfinis, propulsés par l'IA.

Google Photos : l'IA à la rescousse pour éditer les vidéos

Désormais, l'éditeur vidéo de Google Photos sur Android affiche les différents outils de montage, comme la stabilisation, l'amélioration des couleurs ou la mise en sourdine, au centre de l'écran, sous la forme d'un carrousel. L'outil de coupe a également été mis à jour et permet de couper les vidéos avec une plus grande précision. Google a par ailleurs ajouté un nouveau bouton d'amélioration automatique qui se chargera d'améliorer les couleurs, d'ajuster et de stabiliser la vidéo.

© Google

Google profite de cette mise à jour pour introduire un nouvel outil sur Android permettant d'ajuster la vitesse de lecture des vidéos. Ralentir une séquence peut contribuer à créer un effet dramatique, tandis que l'accélérer peut donner un effet de dynamisme. Bref, cet outil s'annonce fort utile !

La firme de Mountain View ne pouvait pas faire l'impasse sur l'IA. Aussi, le nouvel éditeur vidéo introduit un onglet "Préréglages" qui utilise l'intelligence artificielle pour simplifier le montage, cette fois sur Android comme sur iOS. Ainsi, les utilisateurs vont pouvoir choisir parmi plusieurs options comme "Basic cut", qui permet de découper rapidement une vidéo et d'ajuster l'éclairage ou la vitesse, "Slow-mo" pour ajouter des ralentis, ou encore "Track" pour appliquer un suivi dynamique du mouvement du sujet principal, pour que l'action reste centrée sur ce dernier. De quoi simplifier au maximum le processus d'édition !

© Google

Bref, toutes ces améliorations et ajouts sont une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'édition. En espérant seulement que cela n'entraîne pas une certaine homogénéisation des contenus – déjà que tout le monde poste la même chose sur les réseaux sociaux !