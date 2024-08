Google Photos Spotlight : l'édition vidéo à la portée de tous en quelques clics

Google développe une nouvelle fonction d'édition vidéo pour son appli Photos. Baptisée Spotlight, elle permettra de sélectionner automatiquement les meilleurs moments et de leur appliquer des effets.

Si vous avez un téléphone Android, vous utilisez probablement l'application Google Photos pour stocker toutes vos photos et vos vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. Un outil pratique qui range automatiquement les images prises dans des albums, lesquels peuvent ensuite être partagés avec vos proches. Si l'éditeur vidéo intégré dans l'application n'est pas aussi riche en fonctions qu'une application de montage vidéo dédiée, il reste tout de même pratique pour la plupart des utilisateurs. En effet, il propose tout un éventail d'outils pour effectuer des modifications de base, comme le recadrage ou l'ajout d'effets, accessibles en quelques pressions de doigts.

Google compte améliorer son éditeur. Le géant du numérique travaille actuellement sur une fonction permettant d'ajuster la vitesse de lecture des vidéos (voir notre article). De quoi dynamiser facilement des séquences, comme dans les logiciels spécialisés ! Mais ce n'est pas le seul outil qui devrait prochainement faire son apparition. Nos confrères d'Android Authority ont découvert, en analysant l'APK de la version 6.94 de l'application, des traces de code d'une fonction baptisée Spotlight. Le but : faciliter la production de contenus vidéo.

© Android Authority

Google Photos Spotlight : faciliter l'édition de vidéos

La fonction Spotlight sera dédiée à l'édition de vidéos. Ainsi, elle permettra l'édition automatique d'une vidéo en sélectionnant les moments clés avant de les extraire et d'ajouter des effets en quelques pressions de doigt. Une façon de rendre plus rapide la création de contenus pour ensuite les partager sur les réseaux sociaux. Il semble également que cette fonction offrira certains préréglages, mais on ignore encore lesquels.

Ce nouvel outil vient simplifier au maximum le processus d'édition, au point où c'est l'application elle-même qui décide de ce qui doit être gardé et amélioré. Une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'édition, mais qui pourrait faire craindre à certains une certaine homogénéisation des contenus – déjà que tout le monde poste la même chose sur les réseaux sociaux ! L'outil est toujours en développement – les équipes d'Android Authority ne sont pas parvenues à activer la fonction –, il ne devrait pas arriver tout de suite auprès du grand public.