Google Photos offre une nouvelle fonction pour vos montages vidéo

Google Photos s'améliore en montage vidéo, avec une nouvelle fonction permettant d'ajuster la vitesse de lecture des vidéos. De quoi dynamiser facilement des séquences, comme dans les logiciels spécialisés.

Si vous avez un téléphone Android, vous utilisez probablement l'application Google Photos pour stocker toutes vos photos et vos vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. Un outil pratique qui range automatiquement les images prises dans des albums, lesquels peuvent ensuite être partagés avec vos proches. Si l'éditeur vidéo intégré dans l'application n'est pas aussi riche en fonctions qu'une application de montage vidéo dédiée, il reste tout de même pratique pour la plupart des utilisateurs. En effet, il propose toute un éventail d'outils pour effectuer des modifications de base, comme le recadrage ou l'ajout d'effets, accessibles en quelques pressions de doigts.

Google compte améliorer son éditeur, en ajoutant notamment la possibilité de modifier la vitesse de lecture des vidéos. Bien que cette fonction ne soit pas encore disponible dans la version actuelle de l'application, Android Authority est parvenu à l'activer manuellement dans la dernière version bêta 6.90 de Google Photos. Elle devrait par la suite être déployée pour tous les utilisateurs.

© Android Authority

Google Photos : ralentir ou accélérer les vidéos

Cette nouvelle fonction fait partie des options vidéo de l'éditeur intégré de Google Photos. Elle prend la forme d'une icône "1x" située à côté des boutons permettant de couper le son, d'améliorer et de stabiliser la vidéo. En appuyant dessus, on ouvre une nouvelle interface utilisateur avec l'aperçu de la vidéo en haut, suivi d'une chronologie et de quelques options de vitesse de lecture.

La fonction propose cinq options de vitesse de lecture, à savoir 1/4x, 1/2x, 1x, 2x et 4x. Il est possible de définir la vitesse de lecture souhaitée pour l'ensemble de la vidéo ou pour une petite partie seulement à l'aide de la timeline. Ralentir une séquence peut contribuer à créer un effet dramatique, tandis que l'accélérer peut donner un effet de dynamisme. Bref, cet outil s'annonce fort utile !

La fonction reste pour le moment assez sommaire. Ainsi, elle ne permet pas d'ajuster la vitesse de lecture de plusieurs sections simultanément. Pour y parvenir, il faut enregistrer la vidéo après avoir effectué la première modification, puis l'éditer de nouveau. Mais étant donné que l'outil est toujours en cours de développement, il est tout à fait possible que ce point soit corrigé d'ici sa sortie finale.