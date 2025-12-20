Cette plateforme de streaming peu connue permet de regarder des films gratuitement et légalement

Inutile de dépenser des fortunes dans des abonnements à des plateformes de streaming vidéo, ce site permet de regarder de nombreux films gratuitement et légalement, et sans avoir besoin de se créer un compte !

Aujourd'hui, films et séries riment presque automatiquement avec streaming. Les plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ou encore Apple TV+ se sont imposées comme des références. Le revers de la médaille, c'est le coût. Aucune de ces grandes plateformes n'est gratuite : il faut s'acquitter d'un abonnement mensuel, qui tend à augmenter d'année en année, pour en profiter. S'ajoute à cela la nécessité de multiplier les abonnements pour accéder à certains contenus exclusifs.

Fort heureusement, il n'est pas indispensable de payer pour regarder des films et des séries en streaming. Car, à côté des mastodontes, il existe de nombreux services vidéo totalement gratuits et parfaitement légaux, comme TF1+, France.tv, M6+, Arte.tv , Free TV (voir notre article) ou encore WikiFlix pour les grand classiques du cinéma. Et, parmi eux, il y en a un très discret, qui mériterait d'être mieux connu : Plex.tv.

Initialement, Plex est un logiciel permettant de diffuser en streaming des contenus multimédias – vidéo, audio, photo – stocké sur un ordinateur pour en profiter sur d'autres appareils connectés sur le même réseau local ou même à distance via Internet. Mais l'entreprise dispose également de sa propre plateforme de streaming en ligne : Plex.tv.

Accessible avec n'importe quel navigateur Web, Plex.tv est totalement gratuit et légal. La plateforme agrège les contenus et films de plusieurs services de diffusion en ligne. L'entreprise a conclu des accords avec plusieurs distributeurs qui lui confèrent l'autorisation spécifique de proposer certains contenus. En échange, elle se rémunère avec de courtes pages de publicités.

On pourrait croire qu'on n'y trouve que d'obscurs nanards tirés des fonds de tiroirs, mais ce n'est pas le cas. Et si tous ne sont pas des chefs d'œuvre, la plateforme propose de nombreux films populaires de qualité, en français, comme La Petite boutique des horreurs, The Killer, Birdman, La Dolce Vita, The Promotion, Appelez-moi Dave, Le maécano de la Générale, Elektra, La nuit des masques ou Metropolis. Et dans tous les genres ou presque : comédie, action, drame, science-fiction, western, animation, romance, documentaire… Il y a vraiment de quoi faire !

L'interface, entièrement en français, se présente comme n'importe quelle plateforme de streaming, avec une page d'accueil, différents carrousels, une barre de recherche, des filtres… Lorsque l'on clique sur un titre, une page de présentation s'affiche, avec l'affiche, le synopsis, les différents acteurs, les notes et commentaires des utilisateurs, les bandes-annonces et les films similaires.

Il suffit de cliquer sur le bouton "Regarder gratuitement" pour que le lecteur s'affiche et démarre la lecture du film, après une courte publicité. Il n'y a même pas besoin de se créer de compte ou de se connecter de quelque manière que ce soit, même si c'est évidemment possible pour ceux qui le souhaitent ! Et pour compléter cette ̂partie vidéo-club, Plex.tv propose même un service de télévision en direct. Une plate-forme très complète, à découvrir d'urgence !