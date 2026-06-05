Des dizaines de supermarchés Auchan vont disparaître : voici l'enseigne qui les remplacera

Le démantèlement du parc de supermarchés Auchan s'accélère. 72 magasins dans toute la France vont changer de propriétaire pour passer sur des enseignes bien connues. Un vrai bouleversement pour les clients habitués.

Le groupe Auchan est en pleine cure d'amaigrissement. Fragilisé par plusieurs années de difficultés financières et un modèle de supermarché de plus en plus sous pression, le groupe de la famille Mulliez a engagé depuis fin 2025 un vaste plan de restructuration de son réseau de supermarchés en France. La stratégie affichée est claire : se recentrer sur les hypermarchés, en cédant ou franchisant les supermarchés jugés moins stratégiques.

La première vague de cessions avait concerné Lidl (voir notre article). En juillet 2025, Auchan avait cédé 19 supermarchés à l'enseigne allemande, validés par l'Autorité de la concurrence deux mois plus tard. Ces 19 magasins, fermés mi-octobre pour travaux, rouvrent progressivement depuis le mois de mars sous enseigne Lidl. Ils sont implantés dans des zones urbaines denses où Lidl était jusqu'ici absent ou sous-représenté – Cannes, Antibes, Lyon, Grenoble, Paris, Bordeaux. Une opération chirurgicale, au service de la stratégie d'expansion du discounter allemand.

Mais c'est l'acte II, annoncé le 2 juin 2026, qui change réellement la carte de la distribution française. Auchan va céder 72 supermarchés au groupement Les Mousquetaires – qui regroupe les enseignes Intermarché et Netto – sur les 91 proposés à la vente en janvier dernier. Ces 72 magasins seront repris par des adhérents indépendants du groupement, qui compléteront ainsi leur implantation territoriale là où la rentabilité des sites le permet.

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Parmi les 72 magasins concernés, qui deviendront des Intermarché ou des Netto dans les prochains mois, 23 se situent en région Auvergne-Rhône-Alpes, 8 dans les Hauts-de-France, 15 en Île-de-France, 13 en Occitanie et 21 en PACA. Les 17 supermarchés qui ne sont pas retenus sont els suivnats : Vezeronce-Curtin, Port Saint Louis Du Rhone, St Jean De Bournay, Forcalquier, St Jean De Maurienne, Montpon-Menesterol, Salernes, Cahors, Villefontaine, Calais, Saint Quentin, Sallèles d'Aude, Crest, Château Arnoux St Auban, Aurec Sur Loire, Vitry Sur Seine, Harnes.

Cette opération s'inscrit dans un cadre plus large encore. 164 autres supermarchés Auchan rejoindraient une nouvelle entité juridique baptisée A + Super, détenue par Auchan Retail France et exploitée en franchise sous enseigne Intermarché ou Netto. L'Autorité de la concurrence examine actuellement ce projet de coentreprise. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'enseigne qui change pour des dizaines de magasins : c'est tout un modèle économique qui se reconfigure, avec Intermarché comme pivot.

Pour les 17 supermarchés restants – ceux que les Mousquetaires n'ont pas voulu reprendre – l'avenir est nettement plus flou. Selon la CGT d'Auchan, ces magasins ont été écartés parce qu'ils sont dans le rouge. Auchan a indiqué qu'ils resteraient exploités par le groupe le temps qu'un nouveau projet soit défini site par site, les salariés demeurant employés d'Auchan dans l'attente. Près de 1 000 emplois sont ainsi dans l'incertitude, sans calendrier annoncé.

Pour savoir si votre magasin habituel va changer d'enseigne, le plus simple reste de consulter cette liste en ligne ou de vous rapprocher directement du magasin. Le passage en Intermarché ou Netto n'implique pas forcément de fermeture temporaire, mais des changements d'assortiment et de politique commerciale sont à prévoir, les deux groupes ayant des stratégies d'achat et de marques propres bien distinctes.

Dans un secteur où Leclerc, Carrefour et Intermarché se disputent des parts de marché chèrement acquises, cette redistribution des cartes pèsera sur la concurrence locale dans de nombreuses villes. Des députés ont déjà interpellé le gouvernement sur les conséquences de cette réorganisation pour l'équilibre concurrentiel du secteur et le pouvoir d'achat des consommateurs. On attend la réponse de la DGCCRF, chargée d'évaluer l'impact sur la concurrence.