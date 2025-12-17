Le fisc va surveiller les dons d'argent que vous ferez à vos enfants (pas seulement à Noël)

À partir de janvier 2026, il faudra déclarer en ligne à l'administration fiscale toute somme d'argent offerte à un proche. Une réforme qui vise à faciliter le contrôle des transferts importants, mais qui va changer les habitudes familiales.

Que ce soit à Noël, pour un anniversaire ou juste pour aider, il est fréquent d'offrir de l'argent à ses enfants, ses petits-enfants ou d'autres proches, sous forme d'espèces, de chèque ou de virement bancaire. C'est ce que l'on appelle don manuel : une pratique courante dans le cadre familial.

Jusqu'à présent, quand ces sommes dépassaient certains seuils, il fallait en informer le fisc en envoyant un formulaire papier par la poste. Mais à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, une règle bien différente va entrer en vigueur : il faudra obligatoirement déclarer ces dons en ligne, sur le site des impôts, comme le stipule le décret n° 2025-1082 du 17 novembre 2025.

Ce changement s'applique à tous les dons réalisés entre particuliers, petits cadeaux compris, dès lors qu'ils ne relèvent pas d'un simple "présent d'usage" jugé normal pour une fête ou un évènement familial. Concrètement, si vous virez 5 000 €, donnez un chèque de 10 000 € ou transmettez un objet de valeur à un proche, c'est la personne qui reçoit ce cadeau qui devra se connecter à son espace personnel sur impots.gouv.fr pour le déclarer à l'administration fiscale. Même si aucun impôt n'est dû parce que le montant reste sous les abattements légaux, cette démarche sera obligatoire.

De fait, le fisc va désormais regrouper toutes ces déclarations et les croiser avec les informations bancaires. Cela ne signifie pas que chaque petit coup de pouce financier sera systématiquement taxé, mais cela veut dire que l'État saura précisément quelles sommes sont échangées entre proches et pourra intervenir si quelque chose lui paraît incohérent. Cette centralisation va facilite les vérifications et rend plus difficile le fait de "ne rien dire" quand on reçoit un don important.

Dès lors, faut-il déclarer un don d'argent offert en cadeau de Noël ? La réponse tient dans l'idée de "normalité". Un cadeau d'usage typique – un chèque d'un montant modéré en regard des revenus des donateurs, de 200 ou 300 euros par exemple – n'est pas considéré comme un don à déclarer. En revanche, tout transfert d'argent inhabituel ou disproportionné par rapport aux moyens de la famille doit être signalé, même s'il a été fait à une date de fête. L'objectif du fisc en rendant cette déclaration numérique obligatoire est moins de contrôler les cadeaux modestes que de suivre les gros transferts de patrimoine entre proches, comme un cadeau de 10 000 euros des grands-parents.

Pour ceux qui ne respectent pas cette obligation, les conséquences peuvent être sérieuses. Si un don important n'est pas déclaré et qu'un contrôle fiscal est déclenché par une opération bancaire inhabituelle, l'administration peut exiger des explications sur l'origine des fonds. Dans certains cas, des pénalités financières peuvent être appliquées, calculées en pourcentage de la somme non déclarée. De plus, ne pas avoir déclaré un don peut faire perdre le bénéfice de certains abattements et rendre une transmission ultérieure moins avantageuse. $

Dans les familles où l'on aime donner un coup de pouce financier à l'occasion d'un événement marquant, mieux vaut donc se familiariser dès maintenant avec cette nouvelle règle. Déclarer un don en ligne ne prend que quelques minutes. Cela permet de profiter des abattements prévus par la loi tout en évitant d'éventuelles surprises lors d'un contrôle fiscal.