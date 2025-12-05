Netflix rachète Warner Bros et HBO Max : quelles conséquences pour les abonnés ?

Netflix vient officiellement de racheter le studio Warner Bros et la plateforme de streaming HBO Max. Un accord historique à 82 milliards de dollars qui devrait bouleverser le marché du cinéma, de la télévision et du streaming, pour l'industrie et les abonnés.

C'est tout simplement historique ! Netflix, le géant des plateformes de streaming, vient d'annoncer officiellement le rachat des studios de cinéma et de télévision de Warner Bros Discovery ainsi que ses activités de streaming, avec HBO Max, pour un montant total de 82,7 milliards de dollars. Cela permet au "N rouge" d'acquérir un immense catalogue de films et de séries, dont de prestigieuses licences comme Harry Potter, Game of Thrones ou encore DC Comics.

Une opération qui devrait bouleverser l'équilibre du secteur audiovisuel et avoir des effets concrets sur le prix des abonnements de streaming. Elle doit toutefois être approuvée par les autorités réglementaires et la scission de Discovery Global être réalisée avant qu'elle ne devienne réellement effective. Voyons ce qui va changer concrètement pour les abonnés.

Rachat de HBO Max : quel avenir pour les plateformes de streaming ?

Cela faisait plusieurs semaines qu'une féroce bataille opposait le géant du streaming au N rouge à Paramount Skydance, Comcast et NBCUniversal pour acquérir l'historique studio de cinéma. Finalement, c'est le géant du streaming qui a proposé l'offre la plus élevée et remporté la mise. Précisons toutefois que les chaînes linéaires de Warner Bros Discovery seront séparées avant la transaction.

Netflix rachète ainsi la plateforme concurrente HBO Max. L'entreprise a fait savoir que cette dernière serait conservée comme un service distinct de son service de SVOD à court terme et qu'elle maintiendrait ses activités actuelles. En revanche, elle prévoit bel et bien d'intégrer les contenus HBO et Warner Bros par la suite, même si elle ne détaille pas la forme que cela prendra. Les abonnés Netflix devraient donc pouvoir profiter de contenus cultes et de qualité, comme Game of Thrones, Harry Potter, The Last of Us, The White Lotus, The Big Bang Theory, Les Sopranos, Le Magicien d'Oz et l'univers DC Comics.

"En combinant l'incroyable bibliothèque de séries et de films de Warner Bros – des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux favoris modernes comme Harry Potter et Friends – avec nos titres qui définissent la culture tels que Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous serons en mesure de le faire encore mieux", a commenté Ted Sarandos, directeur général de Netflix, dans un communiqué.

L'entreprise n'a pas explicitement annoncé une hausse de ses tarifs pour le moment, mais confirme une "optimisation" des offres. Il est cependant tout à fait possible qu'elle applique la même stratégie que celle employée jusqu'ici : rajouter du contenu à sa plateforme sans toucher les prix, attirer de nouveaux utilisateurs, puis augmenter successivement ses tarifs. Surtout que la concurrence sera réduite ! L'arrivée d'un volume de contenus aussi prestigieux peut également ouvrir la voie à des offres plus segmentées, avec une formule premium intégrant tout le catalogue, des packs avec ou sans publicité, ou des bundles incluant d'éventuels services tiers.

Rachat de Warner Bros : l'inquiétude plane sur Hollywood

Il est toujours intéressant de voir un nouveau venu acheter l'un des groupes les plus influents et les plus anciens de l'industrie du cinéma. Après tout, il s'agit de la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019. Cela permet d'ailleurs à Netflix de devenir un géant du divertissement, comme ce dernier.

Si la fusion des deux services de vidéo à la demande est plus que bienvenue, étant donné que la multiplication des plateformes a quelque peu saturé le marché et fragilisé de nombreux acteurs, l'annonce de ce rachat inquiète grandement l'industrie hollywoodienne. La Directors Guild of America (DGA), qui représente les réalisateurs et leurs équipes, redoute un affaiblissement de la concurrence, tandis que le groupement professionnel de chaînes de cinéma Cinema United craint que cela ne réduise le nombre de films sortis en salles et fragilise des centaines de cinémas indépendants ou régionaux.

Des craintes tout à fait compréhensibles, Netflix étant plutôt opposé aux traditionnelles sorties au cinéma pour ses contenus phares, même s'il y a eu quelques exceptions ces derniers mois avec Kpop Demon Hunters et les premiers épisodes de la saison 5 de Stranger Things. L'inquiétude se fait également sentir au niveau de la créativité et de l'uniformisation des contenus quand on voit que le N rouge a tendance à privilégier la sécurité et la rentabilité en matière de production, et a annulé des séries très prometteuses au bout d'une seule saison seulement, n'ayant pas été satisfait des audiences.

Pour rassurer les esprits, Netflix a assuré que cette fusion permettrait au contraire d'offrir "d'avantage d'opportunités à la communauté créative" et que cette acquisition lui permettra "d'accroître considérablement ses capacités de production aux États-Unis et de continuer à investir dans la création de contenus originaux sur le long terme, ce qui créera des emplois et dynamisera le secteur du divertissement." L'entreprise a également promis qu'elle "maintiendrait les activités actuelles de Warner Bros et qu'elle s'appuierait sur ses forces, y compris la sortie des films en salles".

Rachat de Warner Bros : un processus loin d'être terminé

Le rachat de Warner Bros pose également la question des parcs d'attractions. En effet, Universal exploite des "zones" Harry Potter – des lands, pour les habitués – grâce à des accords avec Warner Bros et J.K. Rowling. Universal est notamment obligé de payer une cotisation annuelle, de reverser des royalties pour chaque produit dérivé, repas ou boisson vendus dans les lands et de maintenir les Wizarding Worlds à un niveau d'excellence supérieur aux autres lands. Ce changement de main est d'autant plus intéressant que Netflix a commencé il y a peu à développer ses propres Netflix Houses, des "destinations touristiques immersives" basées sur ses licences phares, comme Mercredi, Stranger Things, One Piece ou Squid Game.

Cette transaction permet également à Netflix de mettre la main sur un sacré catalogue de jeux vidéo, par le biais des studios Rocksteady (créateur de la saga Batman: Arkham), NetherRealm (Mortal Kombat), Avalanche (l'énorme hit Hogwarts Legacy), TT Games (les jeux LEGO)… Reste à voir ce que le nouveau propriétaire va en faire. Dernièrement, Warner Bros avait essayé plusieurs échecs, notamment avec des projets comme Suicide Squad: Kill the Justice League ou MultiVersus, et plusieurs studios internes avaient dû fermer. De son côté, le SVOD avait tenté une incursion dans le monde du gaming en proposant des jeux pour mobile – sous Android et iOS – sans surcoût ni publicité. Mais après avoir tâtonné pendant un temps sur la direction à prendre – fallait-il tenter de concurrencer les mastodontes du secteur ? –, l'entreprise s'est finalement rabattue sur un format plus familial, en misant sur le cloud gaming directement sur TV. Son positionnement est donc plus qu'incertain.

Mais si Warner Bros a accepté l'offre de Netflix, le rachat ne sera cependant pas effectif avant de nombreux mois, si ce n'est des années. Pour rappel, Disney avait récupéré les droits de 20th Century Fox après deux ans de négociations acharnées. L'acquisition du studio historique reste conditionnée à la scission préalable de Discovery Global, la branche chaînes linéaires (CNN, TNT Sports, Discovery, chaînes gratuites en Europe, Discovery+, Bleacher Report…) qui sera introduite en Bourse séparément. Elle doit également être approuvée par l'administration Trump et les autorités de la concurrence du monde entier. D'après les premières estimations, la transaction ne devrait être réellement actée qu'au troisième trimestre de 2026 minimum, si tout se passe bien.