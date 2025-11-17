Party Games Netflix : vous pouvez jouer à plusieurs directement sur votre TV sans surcoût

Netflix poursuit son incursion dans le monde du gaming. Vous pouvez désormais jouer sur votre téléviseur à cinq jeux, et ce, . Du Pictionary à Tetris en passant par Lego Party, il y a de quoi vous amuser !

Netflix continue, tranquillement mais sûrement, son incursion dans le secteur du jeu vidéo, en testant différentes recettes. En effet, la plateforme propose depuis novembre 2021 des jeux pour mobile – sous Android et iOS – sans surcoût ni publicité. Le catalogue contient de nombreux titres, dont de petits jeux récréatifs, des titres issus de franchises comme Stranger Things et de véritables petites pépites ayant fait leurs preuves sur PC et consoles, comme Twelve Minutes et Soldats inconnus : Frères d'armes. Mais après avoir tâtonné pendant un temps sur la direction à prendre – fallait-il tenter de concurrencer les mastodontes du secteur ? –, l'entreprise s'est rabattue sur un format plus familial, en misant sur le cloud gaming directement sur TV.

En effet, Netflix teste depuis 2023 la possibilité de jouer à ses jeux vidéo sur téléviseur en utilisant un smartphone comme manette. Depuis l'été 2024, les utilisateurs français peuvent profiter d'une dizaine de titres depuis leur PC ou leur TV connecté (voir notre article). La plateforme continue en ce sens puisqu'elle avait annoncé en octobre, dans un billet de blog, l'arrivée de cinq "party games" pour jouer tous ensemble. Ils sont désormais disponibles sur la plateforme.

Jeux Netflix : cinq party games pour jouer sur TV

Ces cinq jeux sont accessibles dès à présent dans l'onglet "Jeux" du service. Il faut en parallèle télécharger l'application Netflix Game Controller sur iPhone ou iPad, ou l'application Netflix classique sur Android, qui feront office de manette de jeu. Voici les titres en question :

LEGO® Party ! – Affrontez vos amis dans le jeu LEGO ultime. Participez à des mini-jeux hilarants et cherchez de l'or dans des zones de défis thématiques ;

Boggle Party – Lancez-vous dans une course contre la montre pour trouver des mots dans une grille de lettres mélangées. Jouez seul ou en groupe jusqu'à huit joueurs ;

Pictionary : Game Night – Dessinez jusqu'à ce que vous tombiez, ou que l'un de vos amis devine ce que vous dessinez, dans cette version hilarante et rapide du jeu de groupe classique de Mattel ;

Tetris Time Warp – Voyagez dans le temps avec vos amis à travers différentes époques de Tetris, de l'original de 1984 à la version classique sur Game Boy. Parviendrez-vous à atteindre le meilleur score grâce à cette téléportation ?

Intrus de fête : Dupez vos amis – Une personne présente à cette fête ignore secrètement ce que racontent les autres. Déterminez quels indices sont louches pour démasquer l'intrus.

© Netflix

Un autre titre, Dead Man's Party: A Knives Out Game (inspiré de la licence À couteaux tirés), rejoindra prochainement le catalogue, probablement pour la sortie du troisième film. Il s'agit d'une sorte de Cluedo dans lequel chacun doit déduire qui est le meurtrier tout en évitant de se faire accuser à tort. Notons que plusieurs titres solos sont également disponible en cloud gaming.

Ces jeux sont accessibles depuis un navigateur Web ou sur les téléviseurs connectés suivants :

Smart TV LG

Smart TV TCL

Smart TV Samsung

Smart TV Sony

Smart TV Vizio

Chromecast avec Google TV

Appareils Amazon Fire TV et smart TV

Appareils et TV Roku

Appareils TV Nvidia Shield

Appareils Xfinity 4k

Appareils et smart TV Xumo

© Netflix

Pour jouer, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran avec son smartphone pour pouvoir utiliser ce dernier comme manette, grâce à une synchronisation instantanée. Difficile de dire si cette nouvelle formule aura du succès, mais il n'y a aucune raison de s'en priver, surtout si c'est pour s'amuser en famille ou entre amis ! La plateforme de streaming lance, en parallèle, plusieurs nouveaux titres sur mobile, dont le premier Red Dead Redemption !