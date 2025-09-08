Foot en streaming : l'UFC-Que Choisir pointe de graves dysfonctionnements sur Ligue 1+

Alors que la saison 2025-2026 de la célèbre compétition vient tout juste de débuter, l'UFC-Que Choisir alerte sur plusieurs problèmes avec le service de streaming Ligue 1+, notamment des incompatibilités et un manque de transparence.

Lassée des déceptions à répétition avec les diffuseurs privés, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de lancer sa propre plateforme de diffusion en streaming, baptisée tout simplement Ligue 1+, pour pouvoir diffuser la célèbre compétition sportive, comme nous vous l'annoncions en juillet dernier (voir notre article). Un projet de reprise en main des droits audiovisuels qui intervient après plusieurs années d'instabilité. Et le succès semble au rendez-vous, puisque le service compte déjà plus de 600 000 abonnés. Mais tout n'est pas rose pour autant. Suite aux témoignages de plusieurs abonnés, l'UFC-Que Choisir alerte sur des restrictions techniques contraignantes et un manque de transparence lors de la souscription.

Ligue 1+ : impossible de regarder les matchs sur un téléviseur

Le principal problème que rencontrent les abonnés à Ligue 1+ concerne l'interopérabilité entre les plateformes. En effet, plusieurs milliers d'abonnés n'arrivent tout simplement pas à regarder les matchs sur leur téléviseur. C'est le cas d'Eric, qui s'est inscrit à l'offre complète à 14,99 euros par mois via l'application mobile.

Or, les identifiants fournis ne sont pas reconnus par les box des différents fournisseurs d'accès à Internet (Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom). Tous se retrouvent alors cantonnés à un visionnage sur smartphone, tablette ou ordinateur, comme s'ils avaient souscrit à la version bridée de l'abonnement, celle à 9,99 euros par mois réservée aux moins de 26 ans. Et impossible de contourner le problème en diffusant le contenu du smartphone sur TV, puisque la fonction de diffusion sur téléviseur s'avère elle aussi restreinte. Si elle fonctionne depuis un ordinateur, elle reste bloquée depuis certains smartphones branchés en HDMI, malgré ce qu'affirme la LFP.

L'organisation a confirmé le problème et renvoie la responsabilité aux opérateurs, estimant que chacun doit gérer ses propres identifiants et la compatibilité technique. De son côté, Orange reconnaît que des développements sont nécessaires mais accuse la LFP de ne pas avoir engagé les démarches. Chacun se renvoie donc la balle, sans toutefois proposer de solution pour les abonnés lésés. Rien ne laisse pour l'instant entendre que ces restrictions techniques soient levées prochainement.

C'est d'autant plus problématique qu'aucune mention n'apparaît lors de la souscription ni dans les conditions générales. L'UFC-Que Choisir dénonce un manque grave de transparence. "Rien n'indique clairement, lors de la souscription, que les usages seraient restreints selon le mode d'abonnement", condamne l'association. Pourtant, l'interopérabilité entre les plateformes pour les services de streaming est aujourd'hui la norme. Par exemple, Netflix et Disney+ permettent tous deux une connexion fluide quel que soit le support. C'est donc encore moins normal que la LFP ne se soit pas penchée sur le sujet, ce qui amène l'association à qualifier l'approche de Ligue 1+ d'"archaïque et trompeuse".

Ligue 1+ : une procédure d'abonnement en ligne confuse

Autre point de crispation avec la Ligue 1+ : la procédure d'abonnement. En effet, ceux qui voudraient souscrire par le biais d'Internet, notamment pour pouvoir regarder les matchs de football sur leur TV, doivent faire face à non pas un, mais deux sites Web (Ligue1plus.fr et Plus.ligue1.com). Le premier "offre bien un aperçu des différentes formules d'abonnement, mais de manière très basique, et ne permet pas d'y souscrire en direct, si ce n'est en cliquant sur l'un des liens dirigeant vers les différents diffuseurs", pointe l'UFC-Que Choisir. Ceux qui cliquent alors sur le bouton "Découvrir Ligue1+" sont ensuite basculés sur le second site, qui déroule le contenu des programmes et permet de réaliser l'inscription. En revanche, pour consulter les conditions générales, il faudra retourner sur le premier site. Un système qui rend la navigation confuse et est "à la limite de la légalité" pour l'association.

Face à ces multiples problèmes, l'UFC-Que Choisir invite la LFP à corriger rapidement les dysfonctionnements et à clarifier ses conditions de souscription, faute de quoi elle pourrait saisir les autorités de contrôle. En attendant, il vaut mieux prendre soin de s'abonner à Ligue 1+ via la plateforme TV de son FAI plutôt que depuis l'application mobile.