Ligue 1+ : voici le prix de la plateforme de streaming pour le foot français

La Ligue de Football Professionnel (LFP) vient de dévoiler tous les détails sur Ligue 1+, sa propre plateforme de streaming dédiée au championnat français. Prix des abonnements, modalités d'accès, calendrier : voici ce qu'il faut retenir.

Cette fois, c'est fait ! Comme nous l'annoncions début juillet (voir notre article), la Ligue de Football Professionnel ne délègue plus. Lassée des déceptions à répétition avec les diffuseurs privés, elle a finalement décidé de lancer sa propre plateforme de diffusion en streaming, baptisée tout simplement Ligue 1+, à l'instar des Canal+, TF1+ et autre M6+.

© LFP

Un projet de reprise en main des droits audiovisuels qui intervient après plusieurs années d'instabilité. Depuis l'échec de la chaîne Téléfoot portée par Mediapro en 2020, puis les passages infructueux d'Amazon et de DAZN, la LFP a dû revoir ses ambitions. "Il n'y a pas de marché pour les droits du football aujourd'hui", a résumé Nicolas de Tavernost, président de LFP Media. Faute de preneur solide, la ligue mise désormais sur un modèle direct en s'adressant aux passionnés de ballon rond sans intermédiaire.

Ligue 1+ : des tarifs plus raisonnables

Lancée officiellement le 10 juillet (voir communiqué officiel), la chaîne Ligue 1+ sera accessible à partir du 15 août, soit deux jours avant le match d'ouverture PSG-Nantes. Côté tarifs, la LFP cherche à éviter les erreurs du passé. L'abonnement standard, avec engagement de 12 mois, coûtera 14,99 € par mois et permettra l'utilisation sur deux écrans d'un même foyer. Pour plus de souplesse, une formule sans engagement est proposée à 19,99 €/mois. Les moins de 26 ans, souvent ciblés en priorité par les plateformes numériques, bénéficieront quant à eux d'une offre à 9,99 €/mois, sans engagement mais limitée à un utilisateur, disponible sur mobile, tablette ou ordinateur.

© LFP

Une formule mobile classique est également annoncée, à 14,99 €/mois, sans engagement, mais ne donnant accès qu'à un seul écran. Avec ces différents tarifs, la LFP espère séduire un public large, tout en gardant un ticket d'entrée bien inférieur aux 29,99 €/mois exigés par DAZN l'an dernier.

Ligue 1+ : 8 matchs sur 9 en direct

Ligue 1+ proposera la quasi-totalité des rencontres chaque week-end. Huit matchs seront diffusés en direct sur la chaîne, tandis que l'affiche du samedi à 17 h, toujours sous contrat avec beIN Sports et diffusée sur Canal+, ne sera proposée qu'en différé à partir de minuit. Cette limitation n'est pas sans susciter quelques frustrations chez les dirigeants de clubs, certains regrettant que cette chaîne n'ait pas vu le jour un an plus tôt, ce qui aurait permis de récupérer tous les droits.

© LFP

Outre les matchs, Ligue 1+ prévoit également deux magazines hebdomadaires, le samedi soir et le dimanche à 19h15. Ce dernier, diffusé juste avant le dernier match du week-end, fera partie de l'offre gratuite du lancement, au même titre que PSG-Nantes, prévu en clair le 17 août. Une manière pour la chaîne de frapper fort dès son entrée en scène.

Ligue 1+ : des stars et des partenaires pour maximiser l'audience

Pour éviter le piège de l'isolement technique, la LFP a choisi l'option de la " diffusion massive ". Dès le 15 août, Ligue 1+ sera accessible sur les principaux fournisseurs d'accès à Internet : Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom. Bouygues proposera la chaîne dès le 11 août sur ses Bbox et mobiles. Orange la rendra disponible via ses décodeurs, son site Web et son application TV. Free, de son côté, assure une diffusion à compter du premier jour de la saison.

DAZN, bien que sorti du jeu comme diffuseur principal, distribuera également la plateforme sur son interface. D'autres partenariats avec des services de streaming sont en cours de discussion. Pour les utilisateurs sans abonnement à un FAI, la chaîne sera aussi accessible en OTT, via un site internet dédié et une application mobile dont la sortie est prévue sur iOS et Android d'ici mi-août.

© LFP

Pour convaincre les amateurs de ballon rond, la chaîne mise aussi sur un casting éditorial solide. Plusieurs figures bien connues du journalisme sportif seront de la partie, comme Marina Lorenzo, Xavier Domergue, Thibault Le Rol, Smaïl Bouabdellah ou encore Benoît Cheyrou. Tous avaient déjà officié sur le Pass Ligue 1 ou DAZN. Leur présence vise à rassurer les abonnés potentiels, alors que la confiance du public a été érodée par les errements des saisons précédentes.

Le dispositif comprendra aussi une prise d'antenne élargie avant les rencontres, une attente exprimée de longue date par les téléspectateurs, souvent frustrés des débuts précipités chez les anciens diffuseurs.

Ligue 1+ : des incertitudes économiques pour les clubs

Malgré un lancement maîtrisé en apparence, des doutes subsistent en coulisses. Si les revenus issus des abonnements seront directement reversés aux clubs, leur niveau reste encore difficile à anticiper. Certains présidents n'ont pas caché leur inquiétude face à ce nouveau modèle économique, jugé risqué sur le court terme. " Ce sera compliqué pour le club les deux prochaines années ", confiait récemment l'un d'entre eux, dans les couloirs du siège de la LFP.

Le pari de la diffusion en propre pourrait rapporter gros, à condition que les supporters soient au rendez-vous. Mais dans un paysage audiovisuel toujours plus fragmenté, et alors que les habitudes des spectateurs évoluent rapidement, la réussite de Ligue 1+ repose sur un fragile équilibre entre accessibilité tarifaire, qualité éditoriale et diffusion efficace.