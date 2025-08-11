Ligue 1+ pour 7,5 euros par mois : la LFP autorise le partage de compte

La LFP vient d'annoncer l'autorisation du partage de compte sur sa plateforme Ligue 1+. Grâce à cela, les abonnements peuvent revenir à seulement 7,5 euros par mois, et même moins grâce à une promotion temporaire !

C'est une excellente nouvelle pour les amateurs de foot ! Lassée des déceptions à répétition avec les diffuseurs privé, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de lancer sa propre plateforme de diffusion en streaming, baptisée tout simplement Ligue 1+, comme nous vous l'annoncions en juillet dernier (voir notre article). Un projet de reprise en main des droits audiovisuels qui intervient après plusieurs années d'instabilité.

Ligue 1+ proposera les dix plus belles affiches de la saison, huit matches en direct en exclusivité chaque journée du vendredi au dimanche – les droits du neuvième match sont encore détenus par beIn Sports –, accompagnés d'un grand magazine disponible le dimanche soir. Et, cette fois, les tarifs sont beaucoup plus raisonnables que ceux de DAZN à son lancement, d'autant plus que les abonnés ont la possibilité de partager leur compte pour faire baisser la facture, et ce, avec la bénédiction de la LFP !

Ligue 1+ : une promotion et deux écrans en simultané

La plateforme Ligue 1+ sera accessible à partir du 15 août, soit deux jours avant le match d'ouverture PSG-Nantes. Mais il est d'ores et déjà possible d'y souscrire dès ce 11 août via les Freebox de Free, les Bbox de Bouygues Telecom, mais aussi DAZN et les TV connectées de Samsung. Les box d'Orange et SFR suivront demain.

© LFP

Du côté des tarifs, l'abonnement standard, avec engagement de douze mois, coûte 14,99 € par mois et permet l'utilisation sur deux écrans d'un même foyer. Pour plus de souplesse, une formule sans engagement est proposée à 19,99 € par mois. Il y a également un pass mobile sans engagement avec un écran, uniquement sur PC, tablette et smartphone, à 14,99 € par mois sans engagement, ainsi qu'une offre pour les moins de 26 ans. Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a annoncé une promotion de lancement à 9,99 € par mois pendant trois mois pour toute souscription à l'offre de base avant le 31 août, suivi d'un passage au tarif standard de 14,99 € par mois avec engagement d'un an.

Mais revenons à l'abonnement classique, qui permet la diffusion sur deux écrans en simultané. Forcément, cette caractéristique a très vite suscité chez les passionnés du ballon rond l'espoir de pouvoir partager leur compte, ce qui diminuerait la facture à 7,5 € par mois avec engagement – et 4,99 € par mois pour les trois premiers mois avec l'offre de lancement – ou 10 € par mois sans engagement.

Mais, très vite, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, les avait fait déchanter, précisant que la lecture sur deux écrans en simultané était réservée à un seul et unique foyer. Finalement, il semblait que la chaîne ait fait marche arrière car elle a publié sur X le message suivant : "Il n'y a pas de notion de foyer pour la gestion des 2 écrans". Autant dire qu'il ne faut pas le dire deux fois !

Il s'agit là d'une façon de permettre au public de s'habituer à la plateforme et, surtout, de lutter contre le piratage, qui a explosé lorsque la Ligue 1 était diffusée par DAZN. Et c'est d'autant plus que nécessaire que Free Foot, le service gratuit qui permettait de suivre la Ligue 1 en quasi direct, tire sa révérence, sans que l'opérateur n'en donne la raison.